Huawei Watch GT 2: Več vsega zanj in končno tudi zanjo

Prvo generacijo pametnih ur Watch GT 2 ste vzljubili zaradi impresivne življenjske dobe baterije, pri drugi generaciji pa je Huawei storil še korak naprej. Kirin A1 namreč odlikujejo visoka energijska učinkovitost, vsebuje napredno enoto za obdelavo zvoka, aplikativni procesor, enoto za Bluetooth povezavo ter ločeno enoto za upravljanje porabe. Procesorski del temelji na jedrih Cortex-M7, ki dosegajo porabo 10 μA na MHz, kar je precej pod industrijskim povprečjem 30 μA. Odlična kombinacija zmogljivosti na eni ter energijska učinkovitost na drugi, uri Watch GT 2 omogoča neprekosljivo avtonomijo.

Ura Huawei Watch GT 2 s premerom 46 mm lahko delujejo neprekinjeno do dva tedna z vključenim inteligentnim nadzorom srčnega utripa in funkcijo prikaza obvestil s pametnega telefona. Poleg tega lahko tedensko opravite do 30 minut telefonskih pogovorov preko povezave Bluetooth, do 30 minut poslušate glasbo, do 90 minut beležite športno dejavnost ali imate vključeno natančno beleženje kakovosti spanja. Manjša ura (42 mm) pa lahko neprekinjeno deluje do enega tedna. Obe imata tudi močno izboljšano avtonomijo baterije v načinu beleženja dejavnosti pri vklopljenem natančnem določanju položaja s satelitskim sprejemnikom (GPS). Večja ura v tem režimu zdrži do 30, manjša pa do 15 ur.

3D steklo za boljšo vizualno izkušnjo

Nova generacija Huaweieve ure je na videz podobna lanskemu modelu, saj klasična oblika ure prepriča vsakogar. Ima pa nadgrajeno estetiko z zaslonom brez robov. Številčnica ur s premerom 46 mm je obdelana s tehniko poševnega oblikovanja, s katero je ustvarjeno 3D ukrivljeno steklo, njegova vbočenost pa daje številčnici živahen videz. Manjša ura (42 mm) pa je debela samo 9,4 in okrašena z izredno tankim modnim kovinskim obročem.

Pametna ura Huawei Watch GT 2 (46 mm) je opremljena z 1,39-palčnim zaslonom AMOLED občutljivim na dotik ločljivosti 454 x 454 slikovnih pik, s širšim barvnim razponom in izredno tanko zasnovo. Zasnova zaslona je sodobna in »umetniška«, primerna za ljudi, ki imajo radi lepe, a preprosto oblikovane stvari, ki so danes modne.

Novi športni načini

Navdušenci nad športom od svojih ur zahtevajo profesionalno raven beleženja dejavnosti in vsestransko izkušnjo. Pametna ura Huawei Watch GT 2 (46 mm) je povezana s pametnim telefonom preko povezave Bluetooth in omogoča telefonske klice do razdalje 150 m. Zato se v pomnilnik prenesejo stiki, sicer pa je dovolj velik za do 500 glasbenih datotek v formatu mp3. Za glasbeno podlago med vadbo, kadar telefona nimate pri sebi.

V športnem načinu ura podpira 15 različnih športov, osmimi na prostem (tek, hoja, plezanje, pohodništvo, tek na stezi, kolesarstvo, plavanja in triatlon) in sedem v prostorih (hoja, tek, sobno kolo, plavanje v bazenu, prosta vadba, veslanje na napravi, vadba na eliptičnem kolesu). Med spremljanjem podprtih športov oziroma telesnih dejavnosti ura zagotavlja celovit nadzor, saj zna beležiti približno 190 podatkov. Ponuja pa tudi njihovo analizo pred in med vadbo, po vadbi pa prikaže strokovne nasvete. S tem prevzame vlogo osebnega trenerja in poskrbi, da je vadba učinkovitejša in varnejša.

Celovit nadzor zdravja

Huawei se zavezuje, da vam bodo njegovo nosljive naprave v pomoč tudi na področju upravljanja z zdravjem, kjer je že vodilni zahvaljujoč inteligentnim algoritmom. Ura Huawei Watch GT 2 namreč pomaga pravočasno zaznati bradikardijo in srčno popuščanje. Če ne deluje v načinu beleženja športne dejavnosti, vas bo obvestila, če je srčni utrip na 100 ali pod 50 utripov na minuto dlje kot 10 minut. Podatke pa si lahko vedno ogledate tudi za nazaj in na ta način spremljate svoje zdravje.

Na znanstvenih dognanjih temelječa tehnologija za sledenje spanju TruSleep 2.0 prepozna motnje spanja in ponudi več kot 200 predlogov za izboljšanje kakovosti spanja, pa tudi poosebljene nasvete za boljši nadzor zdravja posameznika. Pametna ura te oblikuje na podlagi spremljanja srčnega utripa, ritma dihanja posameznika ter na osnovi algoritmov analize velikih podatkov, za učinkovitejši in boljši nadzor zdravja in dobrega počutja.

Ura Huawei Watch GT vključuje tehnologijo TruRelexs, ki pomaga lajšati stres, tako da spremlja spremenljivost srčnega utripa (vrednosti HRV) ter zagotavlja podatke o stresnem indeksu. Prav tako vas opozori, ko predolgo sedite in vam predlaga krajše gibanje oziroma vaje. Opozorila pa lahko tudi izklopite ob posebnih priložnostih. Seveda tudi vsakodnevno spremlja korake, porabljene kalorije in kolikokrat vstanete. Zagotovi podatke o fizičnih dejavnostih, ki vam pomagajo razviti zdrave navade in zdrav življenjski slog.

