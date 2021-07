Huawei Watch 3: Ko se srečata umetnost in futurizem

Oglasno sporočilo

Poleg naprednih pametnih funkcij je pri pametnih urah prav tako pomemben njihov dizajn. In zaradi njihove naraščajoče priljubljenosti so danes pametne ure postale skoraj obvezen dodatek ob različnih priložnostih – pri športu, na zabavnem večeru in v poslovnih okoljih. Pozorno oblikovani paščki v kombinaciji z raznolikimi digitalnimi številčnicami namreč omogočajo prav to. Prilagajanje pametne ure glede na lasten slog oblačenja in lastne želje. In takšne so tudi nove pametne ure serije Huawei Watch 3 , ki poleg menjave paščkov nudijo še bogat seznam digitalnih številnic oziroma, kot jim radi pravimo, obrazov ure.

Obraz ure je lahko karkoli želite

Huawei uporabniku prek pametnih ur serije Watch 3 nudi inovativno in zanimivo tehnologijo prilagajanja obrazov ure, saj lahko za podlago izbere karkoli. Tudi krajše videoposnetke. Poleg edinstvenega videza in digitalne številčnice prikazujejo tudi zmogljivosti teh inovativnih in edinstvenih pametnih ur ter so prilagojene zasnovi in estetiki operacijskega sistema Harmony OS. Zaradi širokega seznama lahko vedno izberete trenutku najbolj primerno in ustvarite posebno uporabniško izkušnjo. Na seznamu je na voljo več kot tisoč digitalnih številčnic, razporejenih v več kategorij, s katerimi želijo zadostiti željam vsakega uporabnika.

Številčnice, ki povezujejo tradicijo in estetiko

Digitalna številčnica "Raziščite luno" (Explore the Moon) prikazuje faze našega edinega naravnega satelita v naslednjih 12 dneh, zanimive podatke o površju in razdaljo do Zemlje. Če ste ljubiteljski astronom, je popolna za vas. Ko se namreč dotaknete možnosti na dnu zaslona, se prikaz Lune premakne v središče zaslona, kjer ga lahko obračate in si jo ogledujete v 360-stopinjskem pogledu. Podrobneje lahko raziščite zanimivejše pokrajine na njej in preverite razdaljo do nas v različnih obdobjih.

Igričarjem bodo nadvse zanimive številčnice, prilagojene njihovi priljubljeni dejavnosti. Na primer fliper, v katerem nadzirate premikanje kroglice po zaslonu, da zadeva predmete, s čimer dosegate točke. Igre je konec, ko kroglica pade na dno. Poleg tega, da je zahtevna, vam omogoči nostalgičen sprehod v preteklost, ko so bili ti igralni avtomati zelo priljubljeni.

Zanimiva in hkrati igriva je številčnica, za katero so navdih našli pri nizozemskem slikarju Pietu Mondrianu. Slog uporablja geometrijske oblike za osnovne elemente, medtem ko prosto eksperimentira z oblikami, črtami in barvami, s čimer pametni uri doda harmonijo in lepoto.

Borilne veščine kung fu so pomembne v kitajski kulturi, saj poudarjajo harmonijo med močjo in nežnostjo v sebi ter zunaj, s čimer omogočajo vpogled v življenje in vesolje. Številčnica v tem slogu z gibi označuje čas, saj roka in noga postaneta kazalca.

Medalje s pekinških olimpijskih iger vključujejo žad, ki simbolizira tradicionalno kitajsko kulturo in hvaležnost športnikov. V tem so oblikovalci našli navdih za številčnico, na kateri se izmenjujeta odseva žada in zlata.

Še ena zanimiva številčnica nosi ime Terase (Terraces), saj videz spreminja glede na temperaturo okolice.

Številčnica Mistično popotovanje (Mystical Journey) gradi po plasteh od znotraj navzven. Kontrast med rdečo in zeleno ji v kombinaciji z arabskimi številkami daje klasičen, a hkrati do neke mere eksotičen videz z jasnim prikazom podatkov.

Pametne ure serije Huawei Watch 3 dajejo tudi svobodo pri oblikovanju lastnih številčnic. Funkcija namreč omogoča, da fotografija ali krajši videoposnetek postane ozadje. Poleg tega lahko prilagajamo bližnjice na zaslonu, bodisi da so v njih prikazani podatki, ki jih večkrat potrebujemo, ali pa dotik na element sproži zagon določene aplikacije. Številčnica Griddy nudi prilagajanje do štirih elementov na zaslonu, s pomočjo številčnice Kartice (Cards) pa zaslon prilagodite prikazu različnih funkcij, kot so vremenski podatki zadnjih pet ur, predvajanje glasbe, opomniki sestankov in celo dostop do glasovnega pomočnika.

Ekskluzivne številčnice za model Huawei Watch 3 Pro

Za Huawei Watch 3 Pro je na voljo šest prav posebnih številčnic, ki odražajo zmogljivosti in lastnosti te vrhunske pametne ure.

Gore (Mountains) je animirana številčnica, ki naključno prikazuje imena in nadmorske višine gora z vseh celin. Poleg tega prikazuje animiran učinek oblaka in meglice, ki se spreminjata glede na gibanje zapestja.

Nočno nebo (NightSky) integrira 88 ozvezdij galaksije in jih nastavi za ozadje. S premikanjem in dotiki po zaslonu jih lahko raziskujete, ne da bi morali gledati v nočno nebo.

Številčnica Tekač (Speedster) uporabi črno in sivo barvo, kovinske črte in mrežasto ozadje, kar daje občutek napredka in hitrosti.

Zlata ura (Golden Watch) s kombinacijo zlate barve in pisave "serif" poudarja premijsko oblikovanje, medtem ko številčnica Comp z odtenki barv prikaže zanimiv učinek in obenem prinaša praktično ter osvežujočo zasnovo.

Številčnica Časovno potovanje (TimeTravel) v ospredje postavlja potovanja, prehajanje časovnih pasov in sodelovanje s partnerji z različnih koncev sveta. Pogosto nastavljanje lokalnega časa v takšnih primerih predstavlja težavo, zato je odlično, da se lahko uporabnik preprosto dotakne imena mesta na zaslonu in ura samodejno prilagodi točen čas.

Ure serije Huawei Watch 3 so osredotočene na obliko in funkcionalnost. Za doseganje dolge avtonomije baterije, možnost vedno vklopljenega zaslona deluje po načelu, da ura prikazuje samo čas in obris številčnice brez barv ter morebitnih animacijskih učinkov, ko je zaslon "izklopljen".

Huaweiev ekosistem za brezšivno povezljivost

Poleg ur Watch 3 je Huawei nedavno predstavil še pametne zapestnice Band 6, brezžične slušalke FreeBuds 4, novo serijo tabličnih računalnikov MatePad, ki obsega modele MatePad Pro 12.6, MatePad Pro 10.8 in MatePad 11 ter računalniška monitorja MateView in MateView GT, ki se pridružujeta 23,8-palčnemu modelu Huawei FullView. Gre torej za obširen ekosistem, ki vam omogoča še lažjo povezljivost pri delu in zabavi.

