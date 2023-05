Huawei P60 Pro z najvišjo oceno v zgodovini lestvice DXOMARK

Oglasno sporočilo

DXOMARK velja za avtoriteto na področju testiranja fotografske opreme. Ker so njihovi testi podprti z neštetimi meritvami in profesionalnimi metodami merjenja, jim zaupajo tako običajni uporabniki fotografske tehnike kot strokovnjaki. Zato je toliko bolj razveseljivo, da so prepoznali tehnološke preboje na področju mobilne fotografije, ki pametni telefon Huawei P60 Pro zasluženo postavljajo na vrh lestvice.

Huawei P60 Pro z oceno 156 točk izstopa z izjemnimi funkcijami in fotografsko vsestranskostjo, zaradi česar je prepoznan kot najnaprednejši fotografski pametni telefon na trgu. Rekordna ocena je bila podana na podlagi odličnih splošnih zmogljivosti kamer pri zajemanju fotografij in videa v vseh svetlobnih pogojih in izjemnih sposobnosti v šibki svetlobi. Še bolj zanimiv je podroben pogled na kakovost nekaterih fotografskih funkcij. Novi telefon je namreč prejel 159, 158 in 80 točk za kakovost fotografij, za zmogljivost povečave (zum) in za učinek zamegljenega ozadja (bokeh). Ravno tako so strokovnjaki odlično ocenili portretne in skupinske fotografije ter videoposnetke v slabih svetlobnih razmerah.

Fotoaparat z izjemno osvetlitvijo: najjasnejše in najlepše fotografije

Posebnost pametnega telefona Huawei P60 Pro je fizično prilagodljiva zaslonka na intervalu od f/1,4 do f/4.0. Telefon jo prilagaja samodejno, pri čemer ima veliko vlogo umetna inteligenca, ali pa jo prilagajate ročno v profesionalnem fotografskem načinu, da je prizor v visokem dinamičnem razponu (HDR) na fotografiji videti bolje, kot ga vidite s svojimi očmi.

Poleg tega je Huawei dosegel še revolucionaren preboj s telefoto kamero. S svetlobno bolj prepustnim sistemom leč so razrešili težavo z vnosom svetlobe, s čimer se običajno srečujejo številni pametni telefoni s periskopskimi objektivi. S tem se je močno izboljšala kakovost fotografij s povečavo v šibki svetlobi in ponoči.

Pri oblikovanju novega pametnega telefona so črpali navdih iz narave. Huawei P60 Pro na novo interpretira sodobno estetiko v rokoko biserni različici. Prvič v industriji ima hrbtna ploskev teksturo biserne matice, ki so jo dosegli z dodajanjem naravnega mineralnega bisera v prahu, kar ustvari izjemen občutek odboja svetlobe in sijaja. Obenem telefon odlikuje še izredna odpornost. Zaslon je namreč zaščiten z utrjenim steklom Kunlun Glass, ki je kar 10-krat odpornejše na padce.

Razpoložljivost in cene Huawei P60 Pro je na voljo po priporočeni ceni 1.199 evrov. Poleg telefona P60 Pro je Huawei nedavno predstavil tudi prepogljiv telefon Mate X3 in pametno uro Watch 4. Za več podrobnosti obiščite spletno stran https://consumer.huawei.com/si/phones/p60-pro/.



