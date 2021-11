Huawei nova 9: ujemite popoln trenutek in ga delite s prijatelji

Oglasno sporočilo

Vsi gremo skozi enak postopek, ko želimo nekaj objaviti na družbenih omrežjih. Najprej moramo imeti idejo, kaj je vredno deliti, nato zajeti dobro fotografijo ali videoposnetek in poudariti, kar je najbolj zanimivo. Ko smo zadovoljni, po potrebi prilagodimo kompozicijo, uredimo video in, če je treba, popravimo še kakšno malenkost. Nihče namreč ne želi, da bi madež na obrazu pokvaril sicer v vseh drugih podrobnostih popoln posnetek.

Sliši se naporno in tudi je, če nimate primernega orodja. Z najnovejšim pametnim telefonom Huawei nova 9 je fotografiranje, snemanje in objavljanje na družbenih omrežjih preprostejše kot kadarkoli prej.

Podjetje Huawei je vodilno na področju mobilne fotografije in novi telefon sledi temu trendu s čudovitimi in kakovostnimi fotografijami.

Opremljen je namreč z vrhunskim sklopom zadnjih kamer 50 MP Ultra Vison AI Quad, 32-milijonsko sprednjo kamero, inovativnim barvnim filtrom (RYYB) na tipalu glavne kamere in rešitvijo XD Fusion Engine za izboljšavo kakovosti fotografij in ohranjanje podrobnosti. Z vrhunsko strojno opremo in bogatim naborom fotografskih načinov zato zagotavlja neprimerljivo fotografiranje, snemanje in možnosti urejanja posnetkov.

Naj vaš profil na Instagramu krasijo čudoviti posnetki

Pametni telefon Huawei nova 9 je opremljen s sistemom kamer Ultra Vision. Vključuje 50-milijonsko glavno kamero z barvnim filtrom RYYB in tipalom, velikim 1/1,56 palca, ki z visoko občutljivostjo na svetlobo omogoča zajem zelo kakovostnih fotografij, osemmilijonsko kamero z utraširokim kotom, dvomilijonskima globinsko in bližinsko kamero, s katero lahko prizor približate na razdaljo samo štiri centimetre, in 32-milijonsko sprednjo kamero z 1/2,8 palčnim tipalom. S tolikšno fotografsko vsestranskostjo lahko zajemate fotografije visoke ločljivosti neodvisno od časa dneva. Od uličnih fotografij in nočnega neba prek portretov z zamegljenim ozadjem do očarljivih bližinskih (makro) fotografij.

Zahvaljujoč barvnemu filtru RYYB z dvema rumenima namesto zelenima pikama v mozaiku, ki ga najdete ekskluzivno v telefonih Huawei, tipalo glavne kamere zajame za 40 odstotkov več svetlobe kot tipala s filtri RGGB. Dodatni podatki o svetlobi pa pametnemu telefonu Huawei nova 9 omogočajo, da ustvari svetlejšo fotografijo tudi med fotografiranjem v slabših svetlobnih razmerah.

Pokažite svetu svojo lepoto

Ali ste lahko uspešni pri objavah na družbenih omrežjih, ne da bi objavljali odlične selfije? Težko. Sprednja kamera pametnega telefona Huawei nova 9 je zato opremljena z velikim 1/2,8-palčnim tipalom ločljivosti 32 milijonov svetlobnih pik in s povečano svetlobno občutljivostjo. Odlične posnetke visoke ločljivosti boste zato zlahka snemali z obema kamerama, medtem ko bo rešitev XD Fusion Engine poskrbela za kakovost in izvrstne podrobnosti.

Kot se za selfi kamero spodobi, je na voljo bogat nabor lepotnih učinkov, ki naredijo ton in teksturo kože bolj pristno in naravno v kompleksnih svetlobnih pogojih in hkrati reproducirajo podrobnosti na obrazu. Poleg tega Huaweiev algoritem Super Night Selfie s pomočjo umetne inteligence poskrbi za večjo svetlost temnih delov prizora in hkrati zmanjša digitalni šum. Vse to pomeni, da je fotografija primerna za objavo na družbenih omrežjih tisti hip, kot ste pritisnili na sprožilo "fotoaparata".

Sedite na režiserjev stol

Ne glede na to, kako se boste lotili snemanja, vedno sta dve plati zgodbe – kaj je pred in kaj za kamero. S funkcijo neprekinjenega sočasnega snemanja z obema kamerama zlahka prikažete obe plati. V enem videoposnetku in brez potrebe o naknadnem urejanju.

Tako sprednja kot zadnja kamera podpirata snemanje v razločljivosti 4K s 30 sličicami na sekundo in stabilizacijo slike s pomočjo umetne inteligence (AIS). Visoka ločljivost in hitrost sličic zagotavljata mamljive podrobnosti in gladko gibanje za vrhunsko videoizkušnjo. Če želite dodatno izstopati, potem lahko uporabite način počasnih posnetkov ali snemanje v časovnih intervalih. S tolikšnim izborom raznolikih možnosti in učinkov, ki so vam na dosegu roke, bodo objave na družbenih omrežjih zabavne, zanimive in izredno privlačne.

Preprosto urejanje videoposnetkov

Pametni telefon Huawei nova 9 vključuje funkcije iskanja in ustvarjanja videov z enim dotikom (One-Click Video Creation) ter aplikacijo Petal Clip, ki zagotavlja preprost način urejanja pravkar posnetih videoposnetkov.

Vgrajena je podpora semantičnega iskanja po fotografijah in videoposnetkih v galeriji z vnosom ključnih besed. Ko jih iščete, je dovolj, da vpišete besedo, ki fotografijo ali posnetek opisuje, ter pametni telefon Huawei nova 9 bo pripravil seznam vsebin, ki ustrezajo opisu.

Ustvarjanje videoposnetkov z enim dotikom je priročna funkcija za urejanje v galeriji. Poiščete videoposnetek in nato izberite filtre, glasbeno ozadje in druge elemente, zaradi katerih bo po "obdelavi" izstopal. Za podobne namene lahko uporabite tudi aplikacijo Petal Clip, ki ponuja različne predloge za urejanje, različne teme videoposnetkov in glasbo iz storitve Huawei Music. Poleg tega je aplikacija preprosta za uporabo, rezultati pa so na voljo takoj, kar je kot nalašč za objavljanje na družbenih omrežjih.

Opremljena s trgovino AppGallery

Huawei nova 9 je opremljen z mobilnimi storitvami HMS in trgovino AppGallery, ki dosega hitro rast. Do konca letošnjega junija je bilo v njej že 165 tisoč aplikacij prilagojenih delovanju s platformo HMS Core. Po zaslugi različice 6.0 so lahko aplikacije opremljene s fotografskimi funkcijami umetne inteligence, kot so visoki dinamični razpon (HDR), učinek zamegljenega ozadja (bokeh), stabilizacija videa in podobno.

Nikoli ni prepozno za izboljšanje svoje prisotnosti na družbenih omrežjih. Odločite se za vrhunski pametni telefon Huawei nova 9 in v celoti izkoristite njegove kamere in inovativne funkcije. Vzemite ga še danes v roke in začnite meteorski vzpon med zvezde.

Pametni telefon Huawei nova 9 je v Sloveniji na voljo po priporočeni ceni 499 evrov, in sicer v črni in modri barvi.

Nove naprave Huawei in fotografski natečaj

Na nedavni predstavitvi na Dunaju je Huawei pokazal še novosti za prihodnje mesece. Seveda moramo najprej omeniti še telefon Huawei nova 8i, ki navdušuje z izjemno ceno: 349 evrov. Veliko pozornosti pa so pritegnile tudi brezžične slušalke Huawei FreeBuds Lipstick in pametne ure serije Huawei Watch GT 3.

Next-Image Awards 2021. Letošnji slogan je Navdih v središču pozornosti in poteka na globalni ter lokalni ravni.

Sodelujete lahko prek dveh platform, in sicer skupnosti Huawei in Instagrama. Na obeh platformah vas čakajo privlačne nagrade.



Na globalnem natečaju Next-Image 2021 je glavna nagrada ustvarjalni sklad v višini deset tisoč dolarjev.

Medtem ko lahko na lokalnem natečaju Next-Image 2021, ki poteka prek Instagrama, osvojite najnovejši pametni telefon Huawei nova 9.



Dodatne informacije o sodelovanju na Huawei Next-Image Awards 2021 so na voljo TUKAJ. Huawei pa novembra vabi tudi na največji fotografski natečaj za pametne telefone. Letošnji slogan jein poteka na globalni ter lokalni ravni.Sodelujete lahko prek dveh platform, in sicerin. Na obeh platformah vas čakajo privlačne nagrade.Medtem ko lahko

Več informacij o telefonu: https://consumer.huawei.com/si/phones/nova9/

