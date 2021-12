Huawei nova 9 − pametni telefon, ki vas bo osvojil v trenutku!

Oglasno sporočilo

Čeprav smo ga dolgo čakali, se je obrestovalo! Huawei nova 9 je izpolnil vsa pričakovanja: ponaša se s kamero, ki ujame vsako podrobnost, ukrivljenim zaslonom OLED s 120-Hz stopnjo osvežitve zaslona, odlično baterijo in ceno.

Hkratno snemanje s sprednjo in zadnjo kamero z ločljivostjo 4K ob funkciji upočasnitve (Slow-motion) in pospešitve (Time-lapse) omogoča priložnost za ustvarjanje zabavnih vsebin. Urejanje videov ni bilo še nikoli enostavnejše zahvaljujoč funkciji One-Click, ki vam bo skupaj z različnimi filtri, glasbo v ozadju in preostalimi zabavnimi elementi omogočila ustvarjanje vsebin, ki bodo v središču pozornosti na družbenih omrežjih.

Nočnih fotografij, posnetih z napravami Huawei, ni treba posebej izpostavljati, saj je že dolgo znano, da je njihova kakovost neprekosljiva. Posneli boste lahko kakovostne fotografije in ujeli vsako podrobnost – tudi pri slabi osvetlitvi.

Zaslon, velik 6,57 palca, omogoča pravi užitek med gledanjem posnetkov in fotografij ter uporabo. Ta ukrivljen OLED s 120-Hz stopnjo osvežitve in 300-Hz stopnjo osvežitve na dotik je še ena prednost. HDR10 vam bo omogočil neverjetno dober prikaz barv in odlično vidljivost na sončni svetlobi. Z ločljivostjo 1080 x 2340 pikslov na 6,57 palca gre za zaslon, nad katerim boste navdušeni. Užitek uporabe in funkcionalnost sta še izboljšana, kar bo prepoznal in cenil vsak njegov uporabnik.

Osem gigabajtov rama in 128 gigabajtov internega spomina vam bo omogočilo dovolj prostora za vaše najljubše aplikacije in uporabno vsebino. Shranili boste lahko vse fotografije, videoposnetke in uporabne aplikacije, brez katerih si ne znate predstavljati življenja.

AppGallery prinaša še eno zanimivo novost!

V AppGalleryju boste našli vse aplikacije, ki zagotavljajo zabavo in vas ohranjajo povezane s prijatelji. Med več kot 173 tisoč aplikacijami v AppGalleryju boste našli vse, kar potrebujete in želite. Najbolj priljubljene mobilne igrice, aplikacije, ki vam pomagajo ostati zdravi in v formi, lokalne bančne aplikacije in aplikacije za prevoz ter aplikacija Zoom je samo nekaj priljubljenih aplikacij, ki so vam na voljo. S pametnim telefonom Huawei Nova 9 in AppGalleryjem boste lahko svoj pametni telefon enostavno spremenili v zmogljivega asistenta, katerega glavna naloga je, da vam olajša življenje. In to je naloga, ki jo bo opravil odlično!

Vse Microsoftove aplikacije, Deezer, Tinder, Tidal, finančne aplikacije in aplikacije za dostavo hrane je samo nekaj priljubljenih aplikacij, ki jih najdete prek AppGalleryja. Globalne in lokalne aplikacije, na voljo v kar 17 različnih kategorijah, vam zagotavljajo kakovostno in enostavno izkušnjo uporabe. Za aplikacije, ki jih ne najdete v AppGalleryju, kot so Facebook, Instagram in WhatsApp, je rešitev zelo enostavna. Poiščete in namestite jih lahko z nekaj kliki prek brskalnika Petal Search. Samo vpišite ime želene aplikacije v Petal Search, ki vam bo takoj prikazal povezavo za neposredni prenos aplikacije.

Pri lažji uporabi vam pomaga aplikacija Petal Maps, ki je na voljo tudi v hrvaščini. Opozorila vas bo na gnečo, stanje v javnem prometu in na cestninskih postajah in vam priporočila najkrajšo pot do vašega cilja. Všeč vam bodo po meri prilagojeno načrtovanje poti in enostavna navodila, ki vas med vožnjo ne bodo ovirala.

Do sto odstotkov baterije v manj kot 40 minutah!

Huaweievi mobiteli imajo priložen tudi hitri polnilnik. Polnilnik z močjo 66 vatov lahko baterijo napolni na sto odstotkov v manj kot 40 minutah. Ker vsi želimo imeti pametni telefon, ki nas ne bo pustil na cedilu v najbolj neprimernem trenutku, se je pametni telefon Huawei Nova 9 izkazal kot naprava, na katero se lahko zanesete vedno in povsod.

Poleg fantastičnega dizajna in čudovite modre barve, ki se na sončni svetlobi preliva, boste izbrali telefon, ki je tanek in lahek, izjemno zmogljiv in krasen na pogled.

Cena je pravo presenečenje: vrhunska naprava je lahko vaša za 499 evrov. Na voljo je v dveh barvah: Starry Blue (modri) in Black (črni).

Če iščete pametni telefon z odlično kamero, dizajnom in ceno, ne iščite več. Vse to in še številne druge vaše želje bo izpolnil prav pametni telefon Huawei Nova 9! Poleg pametnega telefona Huawei Nova 9 je podjetje pred kratkim na trg postavilo tudi najnovejšo uro, Watch GT 3, ki je na voljo v dveh velikostih – 46 milimetrov in 42 milimetrov, ter prenosnik MateBook 14s.

