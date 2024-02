HONOR Magic6 Lite prejel zlato oznako DXOMARK za zmogljivost baterije

Oglasno sporočilo

HONOR zaseda prvih šest mest na globalni lestvici baterij DXOMARK. Foto: Honor

HONOR Magic6 Lite je popolna mešanica napredne tehnologije in dizajna, ki je tako kot pri vseh njihovih napravah osredotočen na uporabnika. Zasnovan je z zmogljivo ultravzdržljivo baterijo 5300 mAh1, po podatkih DXOMARK pa uporabnikom z enim polnjenjem zagotavlja do 21 ur predvajanja videoposnetkov, 12 ur igranja mobilnih iger ali 13 ur brskanja po družbenih omrežjih. Življenjska doba baterije podpira do več kot tri dni avtonomije pri zmerni uporabi in skoraj dva dni intenzivnega dela, igre in zabave, kar poudarja vlogo naprave pri omogočanju brezskrbne uporabniške izkušnje.

Poleg dolgotrajnosti ima baterija telefona HONOR Magic6 Lite tudi izjemno vzdržljivost, saj ohranja 80 odstotkov svoje zmogljivosti tudi po tisočih ciklih polnjenja. To jo uvršča med najbolj trpežne baterije za pametne telefone na trgu, uporabnikom pa daje obljubo dolgotrajne zmogljivosti.

Foto: Honor

HONOR Magic6 Lite je več kot le vodilni v zmogljivosti baterije. Je dokaz zavezanosti inovacijam in oblikovanju, ki je osredotočeno na uporabnika, ter njihovih okoljski odgovornosti. Medtem ko podjetje še naprej širi svojo globalno prisotnost, HONOR ostaja zavezan zagotavljanju vrhunske tehnologije uporabnikom po vsem svetu, prav tako pa dostopu do pametnih telefonov, ki presegajo njihove vsakodnevne potrebe.

Naprava ima tudi najsodobnejši 6,78-palčni ukrivljeni zaslon AMOLED2, ki podpira izjemno jasno ločljivost3 1,5 K, 1,07 milijarde barv in 100-odstotno barvno lestvico DCI-P3, ki uporabnikom zagotavlja živahno in poglobljeno izkušnjo gledanja. Zaslon AMOLED s 120-herčno ukrivljenostjo dopolnjuje struktura reže mikronske velikosti za 360-stopinjsko odpornost na padce, kar dokazuje predanost vzdržljivosti in visokokakovostni uporabniški izkušnji.

HONOR Magic6 Lite je pri nas po priporočeni maloprodajni ceni 399 evrov na voljo pri vseh večjih mobilnih operaterjih v polnočno črni in smaragdno zeleni barvi, kjer ob nakupu telefona od 15. januarja do razprodaje zalog prejmete tudi slušalke HONOR Choice Earbuds X5.

Za več informacij obiščite spletno stran HONOR na naslovu www.hihonor.com/si/

1. Tipična vrednost. Nominalna kapaciteta nezamenljive baterije je 5300 mAh.

2. Z zasnovo zaobljenih vogalov na zaslonu je diagonalna dolžina zunanjega zaslona 6,78 palca, merjena v primerjavi s standardnim pravokotnikom (dejanska vidna površina je nekoliko manjša).

3. Ločljivost se meri kot standardni pravokotnik. Z zasnovo zaobljenih vogalov so efektivne slikovne pike nekoliko manjše.

