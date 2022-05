Hekerji nad Siol.net: zato nas niste mogli brati

Približno uro po začetku kibernetskega pohoda nad Siol.net so hekerji povečali obseg napadov in ob okoli 18. ure tudi uspešno "odrezali" medij od spleta za približno pol ure. Pri napadu, ki sicer še vedno traja, vendar v manjšem obsegu, so hekerji uporabili metodo DDoS.

V praksi to pomeni, da so preobremenili spletno stran tako, da preostali bralci do nje niso mogli dostopati. Napad se je na vrhuncu odvijal z več sto različnih IP-naslovov iz vsega sveta.

Vsem bralcem se za nevšečnosti opravičujemo.

Hekerski napadi na medije vse pogostejši

Februarja smo poročali o hekerskem napadu na Pro Plus. Celotne razsežnosti napada niso znane, vendar pa je že mogoče govoriti o tem, da je šlo za zelo resen incident, kar je Pro Plus potrdil tudi v izjavi za javnost. Hekerji so se med drugim namreč dokopali tudi do zaupnih podatkov o oddajah, kadrovanju in poslovanju, ki jih Pro Plus ne deli z javnostjo.

Kaj sploh je napad DDoS?

DDoS je kratica za Distributed Denial of Service ali porazdeljeno zavrnitev storitve po slovensko. Cilj takšnega napada je strežniku, računalniku, na katerem gostuje tarča, torej spletna stran, poslati tolikšno število zahtevkov za dostop do vsebine, da jih ne bo mogel "prebaviti" in se bo zaradi preobremenjenosti sesul, spletna stran pa bo zato nedostopna.

Pogoj za uspešen napad DDoS je, da ga napadalec izvede prek velikega števila naprav. Te lahko ustvari virtualno na svojem računalniku ali pa s hekerskim znanjem vdre v druge računalniške sisteme, prevzame nadzor nad njimi in jih zlorabi za pošiljanje zahtevkov tarči.

Ti zahtevki so podatkovni paketki, veliki nekaj bajtov (en bajt sestavlja osem bitov, bit pa je najmanjša enota za shranjevanje podatkov v računalniškem svetu).