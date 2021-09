Groteskna nagrada za umrle proticepilce: so šli predaleč?

V zadnjem letu se vrstijo zgodbe o zanikovalcih nevarnosti ali kar obstoja novega koronavirusa in nasprotnikih vsakršnih zaščitnih ukrepov ali cepljenja , ki so umrli prav zaradi bolezni covid-19. Tragične, a hkrati ironične usode teh ljudi so vplivale na nastanek morbidne skupnosti, ki se norčuje in malodane naslaja nad njihovimi smrtmi. Toda pogled globlje, onkraj neusmiljene retorike članov skupnosti, razkriva sporočilo, ki ga marsikdo, predvsem pa prav somišljeniki nesrečnikov, ki so tarče posmeha, še vedno ne razume: covid-19 uničuje življenja.

"Nominiranci za nagrado Hermana Caina so javno razglasili ali svoje nestrinjanje z nošnjo zaščitnih mask in cepljenjem ali pa prepričanje, da je koronavirus prevara. Nato so sprejeti v bolnišnico zaradi bolezni covid-19. Nagrado prejmejo, ko so osvobojeni okov bivanja na Zemlji."

"Nagrajeni ... posthumno", se glasi pozdravno sporočilo kanala r/HermanCainAward na Redditu. Foto: Matic Tomšič

Tako se glasi opis grotesktnega kanala r/HermanCainAward na največjem internetnem forumu Reddit. Člane tega Redditovega podforuma druži rastoča nestrpnost do gorečih nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja ter razpečevalcev teorij zarot o izmišljenem koronavirusu in "plandemiji".

Skupnost je poimenovana po Hermanu Cainu, nekdanjem kandidatu ameriške republikanske stranke za predsednika ZDA, ki je glasno nasprotoval nošnji zaščitnih mask in drugim metodam za zajezitev širjenja novega koronavirusa, nato pa 30. julija lani umrl zaradi posledic bolezni covid-19.

Kanal r/HermanCainAward je sicer eden najhitreje rastočih podforumov na Redditu in najverjetneje tudi ena najhitreje rastočih novih spletnih skupnosti sploh. Od julija letos do danes se je število njihovih članov s pet tisoč napihnilo na več kot 300 tisoč članov.

Herman Cain se je 20. junija lani udeležil zborovanja podpornikov Donalda Trumpa v Oklahomi. Na dogodku nihče, tudi Cain, ni nosil zaščitnih mask. Devet dni pozneje so mu potrdili okužbo s koronavirusom, v bolnišnico so ga sprejeli 2. julija. Foto: Wikimedia Commons

Pet stadijev zanikovalca: posmehovanje, bolezen, molitev, smrt, miloščina

Premisa delovanja skupnosti je razmeroma premočrtna. Uporabniki ustvarijo objavo, v kateri delijo več fotografij oziroma posnetkov zaslona zapisov osebe, ki jo želijo izpostaviti. Najpogosteje gre za zapise z družbenega omrežja Facebook, v katerih se oseba norčuje iz epidemioloških ukrepov in cepiva, deli lažne novice o bolezni covid-19 ali zanika njen obstoj, krivdo za nastalo situacijo pripisuje Billu Gatesu, ljudi, ki so se cepili, označuje za ovce ali obsojene na smrt, sebe in somišljenike primerja z Judi med holokavstom.

Nato sledi preobrat: objave, v katerih oseba ali pa njeni svojci na Facebooku razkrijejo, da je oseba zbolela za covid-19. Občasno so šaljive in bolezen primerjajo s "smrkanjem". Objave beležijo napredek bolezni od začetnega stadija do težjega poteka in hospitalizacij. Oseba druge prosi, naj molijo zanjo.

Avtorji posnetkov zaslona objav na Facebooku, ki dokumentirajo zapise nasprotnikov cepljenja na družbenih omrežjih in njihove usode, v tako rekoč vseh primerih vsaj delno zaščitijo njihove prave identitete z zakrivanjem priimkov, pogosto pa objavijo njihova imena in fotografije. Foto: Matic Tomšič

Zadnji stadij je pogosto sporočilo svojcev ali prijateljev, da je oseba izgubila boj z boleznijo covid-19. Neredko sledi kampanja na kateri od platform za množično financiranje, kot je GoFundMe, ki je namenjena zbiranju denarja za družino umrle osebe oziroma za stroške pogreba.

Skupnost, kjer ni prostora za sočutje

Med člani skupnosti r/HermanCainAward v veliki večini prevladujejo posamezniki, ki se borijo za čimprejšnjo zajezitev pandemije ter podpirajo ukrepe in cepljenje. Posamezniki, ki sebe vidijo na strani dobrih, nasprotnike cepljenja in ukrepov pa kot tiste, ki v boju proti covid-19 zategujejo ročno zavoro.

Kljub temu je raven brutalnosti, neusmiljenosti in poudarjanja ironičnosti, ki veje iz komentarjev, namenjenih umrlim zanikovalcem nevarnosti koronavirusa ali teoretikom zarot, mestoma presenetljiva. r/HermanCainAward je skupnost, kjer tako rekoč ni mesta niti za trohico sočustvovanja z umrlimi ali njihovimi svojci.

Osebe, iz katerih se norčujejo člani skupnosti, ki podeljuje simbolične nagrade Hermana Caina, pogosto delijo najbolj stereotipne proticepilske objave: cepiva so genska terapija, koronavirus ne obstaja, ljudje, ki nosijo zaščitne maske, so ovce, gre za zaroto farmacije, kriva sta Bill Gates in Anthony Fauci, epidemiološki ukrepi so fašizem in tiranija. Foto: Matic Tomšič

Le redko se pojavijo objave, ki opozarjajo, da je r/HermanCainAward skupnost, ki sploh ne bi smela obstajati, saj je covid-19 situacija, v kateri do smeha ne more biti nikomur.

Spopadanje s hudim potekom koronavirusne bolezni je večini ljudi nevidno. V r/HermanCainAward je na ogled vsem.

Eden od razlogov, da tako rekoč povsod po svetu obstajajo nasprotniki ukrepov in cepljenja proti bolezni covid-19, je dejstvo, da velika večina ljudi ni imela osebne izkušnje s hudim potekom bolezni ali smrtjo.

V Sloveniji, na primer, je zaradi covid-19 do zdaj umrlo 4.521 ljudi, še nekaj tisoč je bilo res hudo bolnih. To pomeni, da je ob osebju na kovidnih oddelkih bolnišnic s tem, kako je videti težek potek bolezni covid-19 oziroma smrt, iz prve roke seznanjen razmeroma nizek delež Slovencev. Potencialno nevarnost koronavirusne bolezni je zato preprosto relativizirati, kar nasprotniki epidemioloških ukrepov in cepljenja tudi radi počnejo.

Skupnost r/HermanCainAward medtem omogoča dragocen vpogled v miselne procese in trpljenje oseb, ki so doživele hudo obliko bolezni covid-19, po njihovi smrti pa tudi v agonijo njihovih svojcev.

Iz objav zanikovalcev koronavirusa, ki so zboleli, veje nejevera, ker jih je covid-19 zdelal bolj, kot so pričakovali. Negotovost ob hospitalizaciji. Sorodniki hitijo z objavljanjem njihovih saturacij (kisika v krvi) in upanjem, da jim ne bo treba na ventilator. Ko omenijo umetno komo ali odpovedi organov, je marsikomu že jasno, kakšen bo epilog. Tisti, ki se po hospitalizaciji svojim prijateljem na Facebooku znova javijo, poročajo o težavah z dihanjem, krvnih strdkih ali drugih bolezenskih stanjih. Podobnih zgodb je samo v skupnosti r/HermanCainAward na stotine, če ne na tisoče.

Redki, izjemno redki so medtem primeri, ko oboleli s covid-19 oziroma svojci umrlih, katerih zgodbe so predstavljene v skupnosti r/HermanCainAward, spremenijo svoja prepričanja. Velika večina jih njihovo smrt sprejme kot naravni proces oziroma kot usodo, ki ji ni bilo mogoče ubežati. Tudi smrt mlade mame dveh deklic, ki se ni hotela cepiti, ker si je mnenje o nevarnosti cepiv ustvarila na podlagi "lastne raziskave".

