Google ne bo več zagotavljal brezplačnih dostopnih točk za WiFi

Storitev Station (postaja), ki je od leta 2016 zagotavljala brezplačen brezžični dostop do interneta na več kot 400 železniških postajah v Indiji in še na več kot pet tisoč lokacijah v Braziliji, Indiji, Indoneziji, Južnoafriški republiki, Mehiki, Nigeriji in Vietnamu ter na Filipinih in na Tajskem, bo letos prenehala delovati.

Monetizacija ni bila uspešna

Projekt, ki ga je Google v vsaki državi izvajal v sodelovanju z lokalnimi partnerji, je pripeljal do tega, da se je ta storitev od države do države tehnično in infrastrukturno zelo razlikovala.

Toda (samo) to ni bil razlog, ki je to storitev pokopal. Postalo jo je težko nadgrajevati in ustvariti vzdržno poslovanje, so zapisali v svoji pojasnitvi.

Google je sicer že poskusil monetizirati to storitev s prikazovanjem oglasov vsem, ki so se prijavljali v Google Station.

V štirih letih se je (komunikacijski) svet zelo spremenil

Razlog za odločitev je bila tudi ugotovitev, da se je komunikacijska krajina od leta 2016, ko so vpeljali Google Station, do danes zelo spremenila.

Omrežja 4G imajo vedno večjo pokritost s svojim signalom, cene mobilnega prenosa podatkov so vedno nižje, zato je danes, menijo pri Googlu, veliko manj potrebe za brezplačni javni dostop do interneta.

Infrastruktura ostaja

Dobra novica za uporabnike, teh je samo na indijskih železniških postajah več kot osem milijonov mesečno, je, da infrastrukture ne bodo pobrali. Skupaj s svojimi partnerji delamo na spremembah, ki bodo ohranile uporabnost obstoječih dostopnih točk, so sporočili iz Googla.

Indijski in južnoafriški partner sta že potrdila, da bosta ohranila brezplačen dostop na dostopnih točkah v svojih državah, a Google opozarja, da se v teh in drugih državah, kjer zdaj še deluje Google Station, po prenosu storitve lokalni partnerji lahko odločijo tudi za zaračunavanje.

V Južni Afriki je Google Station sicer zaživel šele pred tremi meseci, deluje pa na 125 lokacijah.