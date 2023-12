Generacija Z iskreno: To so najslabša darila #video

Prazniki so se dotaknili tudi virtualne vplivnice Lois iz Siola, ki je s sodelavcem Martinom na terenu preverjala, katera darila se mladostnikom zdijo resnično najslabša. Odgovori so bili precej presenetljivi.

Predstavniki generacije Z, ki se znajdejo pred Martinovim mikrofonom, ponavadi nimajo zadržkov pred iskrenimi odgovori in tudi tokrat so z nami delili kar nekaj zanimivih (in tudi zabavnih) mnenj o najslabših darilih, ki so jih prejeli. Medtem ko se moramo pri nekaterih resnično vprašati, kaj točno je tisti, ki je darilo izbiral, mislil, pri drugih nismo tako prepričani, da so res slaba.

Več si oglejte v zgornjem videoposnetku