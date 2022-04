Novo upanje za zdravljenje raka

Mikroskopska slika hidrogela (modra barva) z učinkovinama (rdeča in zelena) za preprečevanje (ali vsaj bistveno upočasnjevanje) ponovnega razvoja rakastih celic Foto: University of Wisconsin–Madison

Ob odstranitvi tumorja z operativnim posegom želijo zdravniki popolnoma odstraniti vse rakaste celice, hkrati pa prizadeti čim manj zdravega tkiva.

Ker prava meja velikokrat ni razvidna, se vedno lahko zgodi, da po operaciji ostane nekaj rakastih celic, ki se potem lahko razvijejo na istem žarišču ali kje drugje v telesu.

Združeno delovanje dveh učinkovin

Raziskovalci univerze ameriške zvezne države Wisconsin v Madisonu so razvili hidrogel, ki bi bil primeren za okrevanje po operativni odstranitvi tumorja. Vsebuje dve učinkovini za strateško preprečevanje povrnitve (ali vsaj upočasnitev razvoja novih) rakastih celic.

Ti dve učinkovini, ki imata vsaka svojo samostojno vlogo pri zdravljenju raka, skupaj preprečujeta razvoj mikrookolja, ugodnega za razvoj rakastih celic, in pomagata imunskemu sistemu pri odstranjevanju morebitnih zaostalih rakastih celic po operativni odstranitvi.

Pomembne prednosti

Ugodna lastnost tega gela je, da se po svojem opravljenem poslanstvu sam neškodljivo razgradi v telesu. Do zdaj so ga sicer preizkusili samo na miših, a na različnih vrstah raka, med drugim tudi črevesnim rakom, melanomih (kožni rak) in sarkomih (maligni tumorji mehkih tkiv in kosti).

Prednost je tudi v tem, da se gel lahko nanaša lokalno, kar izključuje morebitna tveganja, ki bi lahko nastala ob sistemskem doziranju. V raziskavi namreč niso zaznali nobenih pomembnejših stranskih učinkov.

Deluje tudi tam, kjer imunske terapije niso najuspešnejše

Vse živali v kontrolni skupini, ki gela niso prejele, so podlegle v 36 dneh, pri tistih, ki so gel prejele, pa je bila, odvisno od vrste raka, stopnja preživetja med 50 in 66 odstotkov.

Avtorji raziskave, o kateri so poročali v znanstveni reviji Nature Communications, še poudarjajo, da nekatere vrste raka, pri katerih je gel učinkoval, običajno nimajo dobrega odziva na imunske terapije in so podvrženi metastazam, zato je njihov optimizem glede tega gela še toliko večji.

Na poti do opustitve (neprijetne) kemoterapije

Nadaljnje raziskave gredo v smeri podobnih preizkusih na (večjih) živalih, kar bo, pričakujejo, pripeljalo do razvoja gela in pripadajoče terapije za človeško rabo, ki jo je treba verificirati z ustreznimi kliničnimi preizkusi, so napovedali avtorji raziskave.

Omenjena raziskava je tako še en korak na poti do zdravljenja raka, kjer bo mogoče nadomestiti kemoterapijo z manj invazivnimi metodami, ki nimajo tako neprijetnih in neželenih stranskih učinkov, so prepričani ameriški znanstveniki, ki so razvili opisani gel.