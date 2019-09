Galaxy S11 bo morda imel še nevideno fotografsko tipalo

Morda bo ravno naslednji Samsungov pametni telefon najvišjega razreda, ki ga pričakujemo v prvih dveh ali največ treh mesecih naslednjega leta, imel tipalo z ločljivostjo 108 milijonov pik in periskopski zoom, ki bo omogočal do petkratno optično povezavo.

Tako namiguje korejski portal The Elec, ki s tem nakazuje, da se bo najmočnejši boj med najbolj vrhunskimi pametnimi telefoni še naprej bojeval predvsem okrog fotografskih zmogljivosti.

Pametni telefoni ali fotoaparati s komunikacijskimi funkcijami?

Dokaz za to, da se takšne bitke res bojujejo ravno tu, je postregla tudi nedavno predstavljena ponesrečena serija pametnih telefonov Huawei Mate 30 Pro in zlasti njen najzmogljivejši pripadnik Mate 30 Pro.

Telefon, ki ga zaradi ameriško-kitajskih trgovinskih zapletov in posledične nezmožnosti uporabe Googlovih aplikacij in mobilnih storitev vsaj še nekaj časa ne bomo videli v prodaji pri nas, se je na svoji svetovni predstavitvi v Münchnu pohvalil tudi z možnostmi fotografiranja v temi in ostalimi dobrotami za fotografiranje in snemanje videoposnetkov tudi v najzahtevnejših razmerah (ki jih bomo z velikim zanimanjem preizkusili, ko bomo za to dobili priložnost).

Vrhunski pametni telefoni tekmujejo predvsem s fotografskimi zmogljivostmi, kar dokazuje tudi pred kratkim predstavljeni Huawei Mate 30 Pro, ki sicer zaradi povsem drugih razlogov še ne bo na voljo v Evropi. Foto: Srdjan Cvjetović

Za zdaj le 48 milijonov

Samsung je svoje tipalo s 108 milijoni pik ločljivosti sicer že predstavil avgusta, komaj tri mesece za tem, ko se je pobahal s tipalom z ločljivostjo 64 milijonov pik, za katerega se je takrat razumelo, da ga izdeluje za Xiaomi in še nekatere druge proizvajalce.

Samsung Galaxy S10 Foto: Reuters

Več kot stomilijonski silak do zdaj še ni našel svoje poti do kakšnega od pametnih telefonov. Trenutno je v njih moč najti tipala, katerih vrednosti dosegajo največ 48 milijonov pik.

Zmogljivejša tipala obljubljajo dodatne čudeže za fotografiranje s pametnimi telefoni. Boljši zajem barv, svetlobe in kontrasta ter ostrejše fotografije tudi ob močnejših povečavah.

Ali ima lokalen medij dovolj zanesljiv vir?

Prihajajoči Samsungov paradni pametni telefon naj bi imel periskopsko lečo (Samsung jo je premierno vgradil v telefon serije A in ne v najvišji razred S) s petkratno optično povečavo – optična povečava namreč za razliko od digitalne povečave ne žrtvuje kakovosti fotografije.

Ali bo družina Samsung Galaxy Note 10 zadnja z imenom Note, kot namiguje sicer zanesljivi vir še nepreverjenih informacij Evan Blass? Foto: Srdjan Cvjetović

Toda Elec ni nujno zanesljiv vir informacij, čeprav ga ne bi bilo prav takoj povsem zavrniti, saj lokalni korejski mediji morda le imajo kakšen vir pri Samsungovi centrali.

Najvišjemu razredu (še) niso namenili najzmogljivejšega tipala

Res je tudi, da ima Samsung Galaxy S10 v svojih treh fotoaparatih bistveno nižjo ločljivost tipal (v enem 16 milijonov in v ostalih dveh po 12 milijonov), zaradi česar bi bil preskok na 108 milijonov morda nekoliko manj verjeten.

Za svoj telefon srednjega razreda Galaxy A80 pa se je Samsung vendarle odločil za tipalo z ločljivostjo 48 milijonov pik.

Ponovno se glasneje šušlja o združitvi dveh serij Samsungovih najzmogljivejših pametnih telefonov

Toda ali bo naslednja serija Samsungovih paradnih konjev sploh imela ime S11? Evan Blass, ki se je izkazal kot zanesljiv vir informacij o Samsungovih telefonih, preden te postanejo uradne, namiguje, da bi tokrat le lahko prišlo do združitve serij Galaxy S in Galaxy Note.

Ideja sicer ni nova. Samsungovi vodje uradno zagovarjajo, da sta seriji Galaxy S in Galaxy Note različni in namenjeni različnim skupinam uporabnikov, a ker se razlike med njima vedno bolj zmanjšujejo (pravzaprav je edina takoj očitna velika razlika odsotnost ali prisotnost pisala S-Pen), je morebitna združitev vse aktualnejša tema.

Poslej bi lahko bil le eden – One

Evan Blass namiguje, da bi morebitna združitev lahko odpravila obe imeni S in Note ter celo omenja ime Galaxy One, katerega prvi predstavnik bi lahko prišel v javnost v tistem prvem Samsungovem predstavitvenem terminu, torej februarja ali marca.

To pa, nadaljuje Blass, ne pomeni, da avgusta, ko smo zdaj vajeni novih Samsungovih "notov", ne bi tudi po morebitni združitvi imeli velike svetovne Samsungove predstavitve. Morda bi ravno takrat lahko dočakali uradno premiero pregibnega telefona Samsung Galaxy Fold?

Samsung uradno teh namigov (niti tokrat) ne komentira, zato bo treba počakati, preden bomo vedeli, kaj se bo od tega uresničilo in kaj ne.