Facebook je potiho umaknil besedo "brezplačno": kaj se dogaja?

Fraza "Brezplačno je in tako bo tudi ostalo." je bila dolga leta stalnica začetne strani družbenega omrežja Facebook, zdaj pa jo je zamenjal slogan "Je hitro in enostavno." Sprememba se je zgodila zelo potiho, torej brez napovedi ali kakršnegakoli pojasnila s strani Facebooka. O vzrokih za zamenjavo slogana lahko zato za zdaj le ugibamo.

Da je uporaba družbenega omrežja povsem brezplačna, je Facebook na začetni strani opozarjal od leta 2008, slogan "Brezplačno je in tako bo tudi ostalo." pa se je ob obrazcu za registracijo novega uporabniškega računa pojavljal od poletja 2010.

Foto: Matic Tomšič

V noči s 6. na 7. avgust letos se je Facebookov dolgoletni slogan nenapovedano spremenil v "Je hitro in enostavno." (It's quick and easy po angleško). Čas spremembe je mogoče preveriti z orodjem Wayback Machine, ki arhivira starejše različice spletnih strani.

Tako je bila začetna stran Facebooka videti 6. avgusta 2019, tako pa en dan pozneje:

Foto: Matic Tomšič

Ker gre za precej malenkostno spremembo, ki jo je ob množici besedila na prvi strani Facebooka lahko prezreti, obenem pa je marsikdo tudi sploh ni mogel opaziti, ker se precej uporabnikov ob kliku na facebook.com prijavi neposredno v svoj profil in preskoči obrazec za registracijo novega uporabniškega računa, so se prva opozorila o zamenjavi slogana na spletu pojavila šele pred nekaj dnevi.

Med prvimi je na izginotje besede free (brezplačno) na družbenem omrežju Twitter 24. avgusta opozoril pravnik in strokovnjak za digitalni trg Jose Antonio Castillo Parrilla:

Comparen estas dos imágenes. La última corresponde a hoy mismo. Parece que FB ha decidido que ya no es "gratis". Ahora "es rápido y fácil". ¿Cuánto cuesta ahora una cuenta de FB? Qué os parece @jgarciaherrero @manuelabat @javi_valls @idemiguelb @adsuara @davidmaeztu @victorianoi? pic.twitter.com/mIpdItJZzu — Jose Antonio Castillo Parrilla (@CiberlawyerA) August 24, 2019

Ali to pomeni, da bo uporabo Facebooka treba plačati?

O vzrokih in posledicah zamenjave slogana lahko za zdaj le ugibamo, ker je Facebook še ni pojasnil na nobenem od kanalov, prek katerih komunicira z javnostjo, prav tako se glede tega še ni odzval tudi na prošnje za komentar, ki so mu jih poslali nekateri največji svetovni mediji.

Zanimivo je, da je bila plačljivost Facebooka, čeprav se je družbeno omrežje več kot desetletje širokoustilo o trajni brezplačnosti uporabe, tako rekoč vedno na mizi.

Facebook v svojem pravilniku za uporabo platforme (razdelek 7) namreč v popolnem nasprotju z zdaj umaknjenim motom "Brezplačno je in tako bo tudi ostalo." opozarja, da ne zagotavlja, da bo vedno brezplačen. Ta alineja tudi ni novost, ker je bila v Facebookovem pravilniku že pred spremembo slogana.

Po Facebooku tudi med slovenskimi uporabniki že dolgo kroži verižna objava, ki širi lažno vest, da bo Facebook kmalu plačljiv, če uporabniki objave ne bodo delili na svojih profilih. Čeprav to še vedno ni res, je Facebookova zamenjava slogana s tega vidika povzročila vsaj malo negotovosti, ki bo trajala vsaj tako dolgo, dokler Facebook spremembe ne naslovi javno. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kar zadeva Evropski parlament, uporabniki Facebook tako ali tako že plačujemo, in sicer z lastnimi osebnimi podatki. Evropski parlament je 20. maja letos namreč sprejel prelomno direktivo, ki določa, da internetni velikani z zbiranjem osebnih podatkov pravzaprav prejmejo plačilo za uporabo njihovih storitev.

Facebook zbrane osebne podatke uporabnikov predela neposredno v prihodek, saj jih prodaja oglaševalcem, zaradi česar so se že večkrat pojavila opozorila, da Facebook v resnici sploh ni bil nikoli brezplačen.

