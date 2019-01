Facebook bo na Irskem zaposlil še 1000 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški spletni gigant Facebook bo letos na Irskem dodatno zaposlil 1000 ljudi. Kot so danes sporočili iz podjetja, bo šlo za najrazličnejša delovna mesta; od inženirjev do varnostnih, pravnih, marketinških in drugih strokovnjakov.