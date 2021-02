Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska vlada je ocenila, da se je Facebook odzval prestrogo in napačno.

Avstralska vlada je ocenila, da se je Facebook odzval prestrogo in napačno. Foto: Reuters

Ameriški Facebook je avstralskim uporabnikom danes onemogočil ogled in delitev novic na svojem družbenem omrežju ter dostop do avstralskih novic svojim uporabnikom v tujini. Facebook se je tako odzval na predlog avstralskega zakona, po katerem bi moral plačevati za uporabo medijskih vsebin. Avstralska vlada je odziv označila za napačen.

Facebook je danes blokiral tudi nekaj avstralskih spletnih strani, povezanih z zdravjem in nujno pomočjo. Kasneje je podjetje sporočilo, da je bila to napaka, poroča STA.

"Facebook nima prav. Njegovi ukrepi niso potrebni, so prestrogi in bodo škodovali njegovemu ugledu v Avstraliji," je poudaril avstralski finančni minister Josh Frydenberg.

Zajeziti hočejo moč digitalnih velikanov

Dejal je še, da ima blokada novic velik vpliv na skupnost. Ob tem je zagotovil, da bo vlada sprejela zakonodajo, da pa želi, da bi Facebook ostal v Avstraliji. Po navedbah britanskega BBC si lokalne in mednarodne novice na Facebooku vsak mesec ogleda okoli 17 milijonov Avstralcev.

Canberra je v enem od najagresivnejših korakov katerekoli vlade za zajezitev moči ameriških digitalnih velikanov pripravila zakonsko podlago, po kateri bi Facebook in Google lokalnim medijem plačevala za vsebine ali pa bi ju doletele milijonske globe. Poleg tega bi digitalne velikane prisilili k transparentnosti oz. preglednosti močno varovanih algoritmov, ki jih tehnološka podjetja uporabljajo za razvrščanje vsebin.

Vodilni v Facebooku: Predlog napačno razume dinamiko interneta

Izvršni direktor Facebooka za Avstralijo in Novo Zelandijo Will Easton je pred časom sporočil, da zakonski predlog "napačno razume dinamiko interneta in bo škodil prav tistim medijskim organizacijam, ki jih skuša vlada zaščititi".

Na predlagano zakonsko podlago se je še prej odzval tudi Google, ki je uporabnike videovsebin Youtube po svetu pozval, naj se pritožijo na odločitev avstralskih oblasti.

Zakonska podlaga se bo sprva osredotočila na Facebook in Google, dve od najbogatejših in najmočnejših podjetij na svetu, postopoma pa tudi na vse preostale digitalne platforme.