Uresničili so se strahovi mnogih: internetu v EU se obetajo spremembe

Evropski poslanci so danes na glasovanju na plenarnem zasedanju v Strasbourgu s 348 glasovi za in 274 proti podprli direktivo o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Gre za predlog nove evropske direktive o avtorskih pravicah, ki je imel ogromno nasprotnikov. Opozarjali so namreč, da bi lahko pomenil konec resnično svobodnega interneta v Evropski uniji.

Posebej kontroverzna sta 11. in 13. člen predloga. Člen 11 predvideva uveljavitev plačila neke vrste davka na spletne povezave, ki vodijo do avtorsko zaščitenih vsebin. Če bi nekdo na svoji spletni strani delil povezavo do novice, bi bil tisti, ki jo je objavil na svojem spletišču, upravičen do denarnega nadomestila.

Člen 13 ponudnikom spletnih storitev (spletne strani, aplikacije, platforme) nalaga odgovornost, da začnejo uporabljati filtre, ki bi ob vsaki objavi uporabnikov preverjali, ali vsebina objave morda ne krši avtorskih pravic. Če bi se izkazalo, da jih, bi filter samodejno preprečil prikazovanje objave.

Direktiva danes potrjena po dveh letih usklajevanj

Besedilo direktive je nastalo po dveh letih usklajevanj, Evropski parlament pa ga je danes potrdil v drugem branju. Države članice Evropske unije morajo zdaj direktivo, ki so jo načelno sprejele, prenesti v lastno zakonodajo, da bo ta stopila v veljavo.

Direktiva je del reforme avtorskega prava v EU, ki bi bila prilagojena digitalni dobi, v kateri glavni dostop do ustvarjalnega dela in novinarskih člankov predstavljajo ponudniki, ki omogočajo pretakanje glasbe s spleta, platforme z videom na zahtevo, agregatorji novic in plaftorme, ki uporabnikom spleta omogočajo nalaganje vsebin.

Z namenom, da bi spodbudila razvoj kreativnih industrij v Evropi, jo je Evropska komisija predlagala septembra 2016. Po več kot dveh letih dopolnjevanj in prilagajanj so Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija februarja letos dosegli načelno politično soglasje glede ureditve avtorskih pravic v času globalnih komunikacijskih omrežij.

Evropski poslanci so se danes sicer v razpravi o avtorskih pravicah zavzeli za zaščito avtorjev, a so ostali razdeljeni glede podpore direktivi. Eni opozarjajo na nekatere sporne člene, ki naj bi ogrožali svobodo izražanja, z druge strani se vrstijo pozivi, da je zadnji čas za zaščito avtorskih pravic.

Je to konec interneta, kot ga poznamo?

Ena najvplivnejših žensk na svetu, direktorica YouTuba Susan Wojcicki, je že večkrat opozorila na glasovanje in kontroverzni člen 13 in dejala, da bi lahko sprejetje zakona prineslo neželene posledice tako YouTubu kot milijonom državljanov EU, ki ga uporabljajo. Meni, da bo direktiva preprosto prevelik zalogaj tudi za internetnega velikana, kot je YouTube.

Številne uporabnike interneta tudi skrbi, da bodo izginile priljubljene spletne strani, kot je 9gag, ki so namenjene deljenju tako imenovanih memov, šal na račun spletne in širše popkulture ter povsem običajnih stvari, ki pogosto temeljijo na avtorskih fotografijah.