Evropska komisija preiskuje, ali Kitajska s TikTokom vohuni za državljani EU

Foto: Guliver Image

Potem ko je več evroposlancev Evropsko komisijo v zadnjih mesecih pozvalo k vpogledu v poslovne prakse omrežja TikTok, trenutno socialne platforme številka ena predvsem med mladimi v Evropi in tudi drugod, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ta teden, sicer brez velikega pompa, uradno potrdila, da je na ravni EU trenutno aktivnih več preiskav TikToka. Podjetje v ozadju aplikacije, kitajski ByteDance, je že dlje tarča bolj ali manj utemeljenih obtožb, da do podatkov o uporabnikih na Zahodu dostopajo zaposleni v podjetju na Kitajskem. Solastnik TikToka je sicer tudi kitajska vlada.

Aplikacija TikTok za objavljanja kratkih videoposnetkov je v slabih štirih letih mednarodnega obstoja postala družbeno omrežje številka tri. Zaostaja le za Facebookom in Instagramom, in se nezadržno približuje milijardi uporabnikov, trenutno jih ima okrog 750 milijonov. Tudi v Sloveniji je TikTok po lestvicah aplikacij za mobilna operacijska sistema Android in iOS sodeč trenutno najbolj priljubljena socialna platforma.

Starševsko podjetje TikToka je ByteDance, ki ima sedež v Pekingu. Prav kitajsko poreklo aplikacije je razlog, da je TikTok tako rekoč že od začetka globalne popularizacije pod drobnogledom oblasti v ZDA. Razlog je bil sum, da bi Kitajska TikTok lahko uporabljala za vohunjenje za ameriškimi državljani. Po mnogih pozivih, naj se TikTok v ZDA povsem prepove, trenutno potekajo pogovori med administracijo predsednika ZDA Joeja Bidna in podjetjem ByteDance, kako bi lahko TikTok še naprej deloval v ZDA, ne da bi bila pri tem potencialno ogrožena nacionalna varnost.

TikTok je v prizadevanjih, da bi ugodil zahtevam ameriške politike in še naprej ohranil ogromno bazo uporabnikov v ZDA - aplikacijo namreč uporablja več kot tretjina Američanov - podatke o ameriških uporabnikih začel seliti na strežnike v ZDA, ki jih je prispevalo podjetje Oracle. Foto: Unsplash

Z obeh političnih polov v ZDA sicer prihajajo ostra opozorila, da je TikTok nevaren in (kitajsko) orodje za masovni nadzor. Takšno mnenje sta pred dnevi izrazila ameriška senatorja Mark Warner in Tom Cotton, demokrat in republikanec.

Zaskrbljenost zaradi domnevnih spornih praks TikToka se je prelila tudi na to stran Atlantika. Evropski poslanci Gianna Gancia, Tom Vandendriessche, Susanna Ceccardi, Ivan Vilibor Sinčić in Carlo Fidanza so že konec julija letos Evropsko komisijo pozvali k preiskavi, ali lahko zaposleni v podjetju ByteDance na Kitajskem dostopajo do podatkov o uporabnikih TikToka v Evropski uniji.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je skrbi evroposlancev ta teden odzvala s pismom, v katerem je razkrila, da na ravni EU hkrati poteka več preiskav TikToka oziroma podjetja ByteDance:

Foto: Twitter / Posnetek zaslona / Evropska komisija / @BrendanCarrFCC Kot je razvidno iz pisma von der Leynove, irska komisija za varovanje podatkov trenutno preiskuje, ali aplikacija TikTok oziroma podjetje ByteDance spoštuje določila Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki zadevajo pošiljanje osebnih podatkov državljanov EU v tujino, v konkretnem primeru na Kitajsko, in obdelovanje podatkov o mladoletnih uporabnikih. Na Nizozemskem poteka tudi sodna preiskava o pošiljanju podatkov na Kitajsko in prikazovanju oglasov mladoletnim uporabnikom TikToka.

Strahovi pred tem, da bi bil TikTok lahko zlorabljen za pridobivanje podatkov o uporabnikih, ki niso dostopni javno, sicer niso neutemeljeni.



Jasno je, da ima veliko zanimanje za TikTok uradni Peking, saj je kitajska vlada lani uradno vstopila v lastništvo podjetja ByteDance in dobila tudi sedež v upravi. Medij Forbes je oktobra razkril, da je ByteDance načrtoval pridobivanje podatkov o točno določenih uporabnikih TikToka, vsi naj bi bili državljani ZDA, da bi lahko sledil njihovi lokaciji. ByteDance je to na Twitterju označil za poskus očrnitve podjetja, a ni demantiral nobene od trditev v poročilu medija Forbes. Da so zaposleni v podjetju ByteDance na Kitajskem dostopali do podatkov o uporabnikih v ZDA, je na podlagi zvočnih posnetkov z internih sestankov podjetja že junija razkril medij BuzzFeed News.