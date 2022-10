ByteDance ima zadnja leta velike težave pri prepričevanju predvsem oblasti oziroma regulatorjev v ZDA, da podatki, ki se zbirajo prek njihove aplikacije za deljenje videoposnetkov TikTok, niso oziroma ne bodo zlorabljeni za kakršnekoli interese kitajske vladajoče partije. Tudi ko je lani v lastništvo podjetja uradno vstopila kitajska vlada in dobila sedež v upravi ByteDancea, se po zagotovilih vodstva podjetja s tem naj ne bi spremenilo nič.

Težave kitajskega podjetja se bodo s tem tednom morda še poglobile, saj je Forbes v petek objavil bombastično poročilo, da je ByteDance načrtoval pridobivanje podatkov o točno določenih uporabnikih TikToka, vsi naj bi bili državljani ZDA, da bi lahko sledil njihovi lokaciji. Forbes je te informacije objavil v času, ko se ByteDance z ameriškimi regulatorji pregovarja o tem, ali je TikTok grožnja nacionalni varnosti ZDA.

ByteDance je na Twitterju prek profila TikTokComms objavil serijo zapisov, v katerih trdi, da so poročevalci medija Forbes izpustili ključne podrobnosti, da bi jih lahko čim bolj očrnili. Med drugim so zapisali, da TikTok podatkov o uporabnikih ne zbira prek anten GPS, kar pomeni, da jim ne bi mogli slediti na način, kot ga opisuje članek.

Zapisali so še, da TikTok nikoli do zdaj ni bil uporabljen za sledenje kateremukoli državljanu ZDA.

Novinarka Emily Baker-White, ki je napisala zgodbo o domnevnih načrtih ByteDancea za določene ameriške uporabnike, je v odzivu na Twitterju medtem opozorila:

- da članek v reviji Forbes nikjer ni omenil sledenja prek GPS,

1/ We never mentioned GPS in the story. In fact, we quoted their spokesperson saying they collect approx location via IP address. Not using GPS does not mean they could not use that approx location to monitor certain individuals.