Evropo čakajo poletja ekstremov

Podnebni znanstveniki že dolgo opozarjajo, da bo vreme zaradi globalnega segrevanja postajalo vse bolj kaotično in nepredvidljivo.

Evropi se obetajo poletja velikih temperaturnih anomalij, ugotavlja ena od najbolj naprednih študij vpliva globalnega segrevanja na poletne in zimske temperature na severni polobli Zemlje. V prihodnosti se nam poleti tako obeta porast števila nadpovprečno vročih dni, a bo hkrati tudi več neobičajno hladnih dni za ta najtoplejši letni čas. Pozimi bo medtem manj ekstremno mrzlih obdobij.

Prebivalce evropskih držav, sodeč po najnovejših ugotovitvah znanstvenikov, čakajo kaotična poletja. Ob tem, da bodo temperature v povprečju najverjetneje še višje kot do zdaj, bodo odkloni dnevnih temperatur od povprečnih postali bistveno bolj nepredvidljivi.

Z drugimi besedami: temperaturna nihanja bodo v Evropi poleti postajala bistveno večja.

Pogostejšim izrazito hladnim poletnim dnem, ki bodo močno odstopali od temperaturnega povprečja, bodo sledili pogostejši nadpovprečno topli dnevi, ugotavlja študija, ki je bila v začetku tedna objavljena v znanstveni publikaciji Nature, eni od dveh, ki veljata za najbolj prestižni na svetu (druga je Science).

Avtorji študije, podnebni znanstveniki z univerze v britanskem mestu Reading, trdijo, da so kot prvi ovrgli pretekle hipoteze oziroma predvidevanja, da bo globalno segrevanje enako vplivalo tako na toplejša kot hladnejša odstopanja od naraščajoče povprečne temperature v prihodnosti. Foto: Reuters

Drugačne bodo tudi zime

Temperaturne anomalije v primerjavi s povprečno temperaturo bodo v Evropi in drugod po severni Zemljini polobli medtem manj izrazite, napoveduje študija.

Nadpovprečno topli zimski dnevi bodo postali manj pogosti, kar bo razveselilo ljubitelje zimskega letnega časa, a jih bo hkrati razžalostila napoved, da bodo še redkejši postali zares mrzli zimski dnevi.

Takšne spremembe bi lahko povzročile precej nevšečnosti

Tako ljudje kot narava se bodo morda težko prilagodili bolj izrazitemu nihanju temperatur, v študiji svarijo znanstveniki.

Prevelike akutne temperaturne spremembe bi namreč lahko neugodno vplivale tako na naše zdravje kot na infrastrukturo in gospodarstvo, predvsem bo na udaru kmetijstvo. S tem se poraja tudi vprašanje, kako hitro in ali sploh se bodo na temperaturne anomalije lahko prilagodile rastline in živali. Ogroženi bodo morda celotni biomi.

