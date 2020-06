EON sedaj vsakemu članu družine priporoča najljubše vsebine!

Oglasno sporočilo

Vsak uporabnik lahko ustvari svoj profil, EON pa se uči iz vsebin, ki si jih ogledate, in spoznava vaše navade, tako da vam lahko priporoči vsebine, ki najbolje odražajo vaše zanimanje. Vsebine, ki so bile na sporedu v zadnjih sedmih dneh, se nahajajo v razdelku Zamujeno zate, priporočila v Video klubu so v razdelku Priporočeno zate, kmalu pa bo na voljo tudi razdelek Trenutno na sporedu zate, kjer bodo priporočene vsebine na televiziji v živo.

Vsak član družine si lahko na platformi EON ustvari svoj profil (skupaj je možnih do 5 profilov), ki je nato brezplačno na voljo na vseh napravah. V nastavitvah profila lahko izberete tudi svetlo ali temno ozadje uporabniškega vmesnika (Dark ali Light mode).

EON ima sedaj otroški kotiček

Po novem je v EON vključen tudi otroški kotiček.

S Telemachovo platformo EON lahko otroci popolnoma brez skrbi gledajo vse, kar želijo, saj se v profilu EON Kids nahajajo izključno vsebine, primerne njihovi starosti, za dodatno varnost pa jim lahko s kodo PIN onemogočimo dostop do drugih profilov. Gledanje televizije bo za otroke še zabavnejše s posebej oblikovanim daljinskim upravljalnikom, ki bo na voljo še letos. Tako otroci, kot odrasli lahko profil EON Kids uporabljajo na vseh napravah.

V Video klubu si lahko otroci ogledajo najbolj priljubljene risanke, kot so Pujsa Pepa v katalogu Hopster, Tačke na patrulji v novem katalogu Nick + ter Govoreči Tom in prijatelji na Minimaxu, kmalu pa bo dodan še katalog Disney in številne druge vsebine na otroških televizijskih programih in v Video klubu.

Telemachov EON je sedaj še bolj prilagojen uporabnikom.

Uporabnikom platforme EON bodo nove funkcije na voljo brezplačno. Vsi novi naročniki na enega od paketov, ki vključuje storitve televizije, interneta in telefonije, lahko izkoristijo promocijsko ceno paketa - prvih 12 mesecev po polovični ceni - in si zagotovijo nove funkcije prilagajanja platforme EON.

Naročnik oglasnega sporočila je Telemach.