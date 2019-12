Eno leto prihodnosti v slovenskih domovih

NEO je v enem letu popolnoma spremenil koncept gledanja televizije in iskanja vsebin, saj z njim s preprostim glasovnim ukazom v trenutku najdete pravo vsebino zase.

NEO vas namreč uboga na besedo. Tako le izgovorite ime filma ali serije, ime TV-programa, ime igralca ali pa žanr, ki ga želite spremljati, in vsebine so že pred vami. In to še ni vse. NEO na enem mestu poveže tudi pametne naprave vašega doma. Predstavlja torej prvo pravo pokušino tistega, kar si predstavljamo kot svet prihodnosti.

Ko najljubšo nogometno tekmo najdeš v treh sekundah

NEO je v prvi vrsti prepričal svoje uporabnike in jim pokazal, kako jih pri gledanju televizije po novem vodi glas. S preprostim ukazom v slovenščini lahko izbirate programe, najljubši šport, igralce, žanre, filme ali najljubše serije.

In ko se zbere družba prijateljev, ki si želi ogledati dober nogomet, je takoj jasno, da je NEO najboljši pomočnik. Brez zamudnega brskanja – dovolj je, da izgovorite besedo "nogomet" in na vašem televizijskem zaslonu se razporedijo vse vsebine, ki so povezane z nogometom:

Zaupanje uporabnikov pa nadgrajujejo tudi številna svetovna priznanja; v enem letu je NEO namreč prejel kar deset uglednih nagrad. Tudi nagrade potrjujejo, da je NEO najboljša platforma za pametno življenje, ki razume potrebe uporabnikov.

Raziskava, ki jo je opravila agencija Valicon, je pokazala tudi, da uporabniki za NEO pravijo, da:

je inovativen,

združuje vse vsebine na enem mestu,

predstavlja sodoben način izbiranja in gledanja vsebin,

je namenjen uporabnikom, ki si želijo najboljšo uporabniško izkušnjo.

#1 Glasovno upravljanje v slovenščini: namesto iskanja posameznega programa ali oddaje po celotni programski shemi enostavno z glasovnim ukazom poiščite svojo oddajo ali s kavča ugasnite luč v kuhinji. #2 Snemalnik: novost, ki bo še dodatno obogatila vašo NEO-izkušnjo. Snemalnik NEO vam omogoča, da svoje najljubše vsebine shranite v svojo knjižico do 30 dni in si jih ogledate, ko imate čas. #3 Iskanje po vsebini in ne po programih: iščite po žanru, ki vas najbolj pritegne, pa naj so to filmi, športni dogodki, dokumentarne oddaje, telenovele, otroške vsebine ali novice. Hitro in preprosto do najljubših vsebin. #4 Otroški park: na enem mestu najdete najbolj priljubljene risanke za vse starosti in okuse. Za lažje iskanje smo vsebine razdelili glede na starost otrok. Starši lahko sklop zaklenete s kodo, kar pomeni, da otroci vidijo le risanke, primerne zanje. #5 Vsa vsebina na enem mestu: ne glede na to, ali iščete vsebino iz rednega programa ali iz videoteke, bo NEO poskrbel, da jo dobite takoj. Na besedni ukaz "romantični" vam bo izpisal vse vsebine, ki so povezane s to ključno besedo: udobno se namestite in uživajte v popolni romantiki. Tudi cel dan ali ves konec tedna!

Od pametnega doma do pametne pisarne: tudi to je NEO

Kakor že omenjeno, NEO ponuja več kot inovativno gledanje televizije, saj združuje tudi pametne naprave za vaš dom in posel. Z naprednimi napravami, ki jih priklopite zelo enostavno in v trenutku, si lahko olajšate vsakodnevno poslovanje, hkrati pa poskrbite tudi za večjo varnost in varčnost svojega doma ali pisarne.

Vse pametne naprave lahko povežete prek aplikacije, tako je nadzor še bolj preprost.