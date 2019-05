Enega najbogatejših Slovencev uvrstili med svetovno elito #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člani skupine Kriptovalute - Slovenska Blockchain Skupnost - Bitcoin.si , največje kriptovalutam namenjene slovenske skupnosti na Facebooku, so pred kratkim opozorili na seznam najvplivnejših 110 oseb v svetu kriptovalut , ki ga sestavlja internetno glasilo Crypto Weekly. Član svetovne kriptosmetane je med drugim tudi Slovenec Nejc Kodrič, soustanovitelj in direktor borze s kriptovalutami Bitstamp, ki ga Crypro Weekly uvršča na visoko 33. mesto.

To so najvplivnejši ljudje v svetu kriptovalut. Začnimo s Slovencem.

33. mesto - Nejc Kodrič

Foto: Bitstamp/YouTube

Kodrič je leta 2011 z Damianom Merlakom ustanovil Bitstamp, ki je danes najstarejša še delujoča borza s kriptovalutami na svetu. Čeprav sta lani oba prodala lastniška deleža v Bitstampu, Kodrič ostaja direktor borze, ki sedi na eni največjih zalog bitcoinov na svetu.



Po zaslugi zgodnjega vstopa v svet kriptovalut je Kodrič postal milijonar - lani se je na seznamu najbogatejših Slovencev s premoženjem v vrednosti 103 milijonov evrov zavihtel na 11. mesto.

Nejca Kodriča je Crypto Weekly na seznam najbogatejših Slovencev sicer uvrstil že lani, od takrat pa je napredoval za natanko 40 mest.

1. mesto - Čangpeng Džao

Čangpeng Džao. Foto: Reuters

Čangpeng Džao je ustanovitelj in direktor Binance, ki je glede na volumen trgovanja največja borza s kriptovalutami na svetu.

2. mesto - Brian Armstrong

Brian Armstrong. Foto: Twitter

Armstrong je leta 2012 s prijateljem Fredom Ehrsamom ustanovil Coinbase, ki je trenutno podobno kot Binance ena največjih in najbolj prepoznavnih borz s kriptovalutami.

3. mesto - Vitalik Buterin

Vitalik Buterin. Foto: Wikimedia Commons

Šele 25-letni rusko-kanadski programer je idejni oče svetovno znane platforme Ethereum, na kateri temeljijo številni kriptožetoni, in kriptovalute ether (številni ji preprosto pravijo kar ethereum).

4. mesto - Tyler Winklevoss

Cameron in Tyler Winklevoss. Foto: Reuters

Tyler Winklevoss je leta 2014 skupaj z bratom dvojčkom Cameronom ustanovil menjalnico kriptovalut Gemini, ki je ledino orala na številnih področjih, med drugim je prva pridobila licence za trgovanje z določenimi kriptovalutami, kot sta ether in Zcash. Tyler Winklevoss je bil ob koncu leta 2017, ko je bitcoin dosegel rekordno vrednost, tudi prvi pravi bitcoin milijarder.

5. mesto - Brad Garlinghouse

Brad Garlinghouse. Foto: Wikimedia Commons

Garlinghouse je direktor podjetja Ripple Labs, ki razvija in upravlja v zadnjem času predvsem bankam zelo zanimiv plačilni sistem Ripple (ripple je tudi samostojna kriptovaluta, ki temelji na omenjenem sistemu).

6. mesto - Roger Ver

Roger Ver. Foto: Wikimedia Commons

Eden od pionirjev na področju bitcoina in kasneje kriptovalut je znan predvsem po zagovarjanju stališča, da morajo biti kriptovalute plačilno sredstvo in ne naložba. Ver je velik podpornik kriptovalute bitcoin cash, ki se je od bitcoina odcepila leta 2017, in odpravlja določene tehnične omejitve bitcoina. Ver je pred kratkim obiskal tudi Slovenijo.

7. mesto - Barry Silbert

Barry Silbert. Foto: Reuters

Silbert je ustanovitelj in direktor podjetniškega inkubatorja ter investicijskega sklada Digital Currency Group, ki pod svoje okrilje jemlje oziroma finančno podporo nudi zagonskim podjetjem, ki razvijajo rešitve na področju kriptovalut oziroma se ukvarjajo s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov (blockchain), na katerih temeljijo kriptovalute.

8.mesto - Jihan Wu

Jihan Wu. Foto: Twitter

Wu je eden od ustanoviteljev podjetja Bitmain, ki je največji svetovni proizvajalec specializirane opreme za tako imenovano rudarjenje (računalniško reševanje zapletenih matematičnih problemov) kriptovalut. Kitajec je tudi eden najbogatejših posameznikov v svetu kriptovalut, njegovo premoženje je bilo ob koncu leta 2018 ocenjeno na 1,8 milijarde evrov.

9. mesto - Michael Novogratz

Michael Novogratz. Foto: Reuters

Nekdanji upravitelj hedge skladov je v zadnjih letih postal eden najuspešnejših vlagateljev v kriptovalute. Med letoma 2016 in 2017 je z naložbami v kriptovalute ustvaril skoraj četrt milijarde evrov dobička. Novogratz je znan tudi po napovedi, da bo bitcoin leta 2017 dosegel ceno 20 tisoč ameriških dolarjev - napovedi, ki se je nato decembra 2017 tudi skoraj uresničila.

10. mesto - Adam Back

Adam Back (desno). Foto: Twitter

Back je eden najbolj znanih svetovnih strokovnjakov za kriptografijo. Trenutno je direktor podjetja Blockstream, ki med drugim razvija rešitve za pošiljanje kriptovalut brez povezave z internetom, na primer prek satelita.

Celoten seznam najvplivnejših oseb v svetu kriptovalut, ki ga sestavlja Crypto Weekly, si lahko ogledate s klikom tukaj.

