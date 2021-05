Eleganten dizajn, brezkončen zaslon in "gaming mašina" za vsak žep in denarnico

Dvignite roko, če na poti v šolo ali med čakanjem na avtobus igrate igre na svojem telefonu. Zakaj jih ne bi? Sodobne mobilne naprave nam hitro in preprosto omogočajo takojšnjo zabavo, ki jo lahko pospravimo kar v žep. Navdušenje nad igrami iz leta v leto raste in ni več vezano na generacijo. Šolarji in delavci, starši in otroci. Statistika kaže, da je med svetovnimi državljani skoraj tri milijarde takih, ki redno igrajo igre na mobilnih napravah.

Trg mobilnih iger je sprva monopolizirala "casual" populacija, torej uporabniki, ki si prek iger želijo razmigati ali ugasniti možgane. Stanje danes je nekoliko drugačno. Medtem ko so "resni" igričarji še do nedavnega zviška gledali na priložnostne, se je z vse hitrejšim razvojem mobilne tehnologije in povečanjem zmogljivosti naprav ustvarila priložnost, da se svet videoiger AAA preseli tudi na mobilne naprave.

Tako smo v zadnjih letih dobili kar nekaj mobilnih različic priljubljenih naslovov za PC in konzole, kot so PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, FIFA Mobile in nedavno še mobilno različico velikana bojnih iger v areni League of Legends: Wild Rift.

In pri tem se priložnostni igralci ločijo od tistih bolj zagretih. Za igranje takih kompleksnejših iger, z nekoliko višjimi sistemskimi zahtevami, je potrebna dovolj zmogljiva "mašina". K sreči je zdaj na trgu kar nekaj naprav, ki omogočajo kompetitivno igranje iger po kompetitivnih cenah.

Spoznajte novo serijo Samsung Galaxy A serijo

Samsung Galaxy serija A je prinesla zmogljive pametne telefone za vsak žep in denarnico. Nova družina pametnih telefonov korejskega razvijalca se ponaša s kar štirimi kamerami, ki lahko posnamejo vse od ultra širokih do makro prizorov, z gladkim drsnim zaslonom, vodoodpornostjo in dolgotrajno baterijo.

Samsung Galaxy A72, najzmogljivejšega predstavnika sedme generacije družine Galaxy. Zanimalo nas je, kako se najnovejši model spopada z zahtevami spletnih mobilnih iger in ali cena, dostopna uporabnikom, vpliva na zmogljivost telefona. A preden se spustimo v statistiko, številke in meritve, si najprej poglejmo, s čim imamo opraviti. In kaj igričarjem ponuja serija A? Preverili smo, kako se serija A odreže v spletnih tekmovalnih igrah. Pred preizkušnjo smo postavili, najzmogljivejšega predstavnika sedme generacije družine Galaxy. Zanimalo nas je, kako se najnovejši model spopada z zahtevami spletnih mobilnih iger in ali cena, dostopna uporabnikom, vpliva na zmogljivost telefona. A preden se spustimo v statistiko, številke in meritve, si najprej poglejmo, s čim imamo opraviti.

Dovršen dizajn, zlit z neverjetnim zaslonom

Igričarji se včasih tako zelo vneto osredotočamo na zmogljivost, procesor in spomin, da kar pozabimo na prvi in najbolj ključen del vsake pametne naprave – zaslon. Zato začnimo po vrsti. Galaxy A72 nam naše najljubše vsebine predstavlja na priljubljenem zaslonu Samsung FHD+ Super AMOLED. S 17 centimetri dolžine in brezkončnim O-zaslonom se nam pogled razširi vse do roba naprave.

Poleg standardne 60-herčne stopnje osveževanja zaslona nam Galaxy A72 ponuja tudi višjo frekvenco 90 Hz, ki ustvarja bistveno boljšo in bolj gladko igralno izkušnjo. V igrah in preostalih videovsebinah pa lahko brez težav uživamo tudi v močnejši dnevni svetlobi, zahvaljujoč svetilnosti 800 nitov. Zaščita za udobje oči Eye Care znižuje modro svetlobo in zagotavlja, da telefon sledi našim navadam in samodejno prilagaja barve zaslona.

Galaxy A72 je sicer nekoliko težji od predhodnikov, a se z 200 grami v rokah še vedno zdi precej lahek. Velikost telefona je najbolj opazna med gledanjem posnetkov in igranjem iger, saj omogoča dovolj manevrskega prostora tudi tistim, ki imajo, kot mi, večje dlani in bolj krepke prste.

Ne nazadnje je za igranje pomembna tudi oblika naprave. Galaxy A serija se s preprosto zasnovo in mehkimi robovi lepo prilagaja našemu oprijemu. Med igranjem pa skoraj ni mogoče čutiti minimalnega ohišja kamere, ki se zliva z zadnjo stranjo naprave.

Zmogljivosti, ki si jih želite

Samsung ve, da še tako dobri sliki nekaj manjka, če ob njej ni vrhunskega zvoka. Z dvema zvočnikoma – zgoraj in spodaj – ter funkcijo Dolby Atmos lahko hitro pričaramo kinematografsko vzdušje, ki se ohranja tudi ob zagonu naše najljubše igre.

Tako kot sile vesolja vedno rade polijejo kavo po tipkovnici, se tudi telefon pogostokrat znajde ob bližnjem srečanju s tekočinami. Nam sorodne nerodne duše bodo nedvomno cenile, da je nova serija telefonov Galaxy odporna proti vodi in prahu. Vseeno pa moramo biti pozorni, ko telefon pride v stik s sladkanimi napitki. Če se med "allnighterjem" po napravi polije energijska pijača, jo je treba takoj previdno sprati z vodo pod šibkim curkom.

Za igranje na kavču in po poti

Galaxy A družina nas ne ščiti le pred polito tekočino, ampak tudi pred kibernetičnimi vdori. Galaxy A72 je opremljen z varnostno platformo Samsung Knox, ki zagotavlja zaščito tako programske kot strojne opreme. In že če govorimo o strojni opremi, za igričarje je najpomembnejše troje: hitrost povezave, baterija in pomnilnik.

Igranje na še tako dobri napravi lahko hitro pogubi slaba povezava. Zato Galaxy A72 podpira tako nizke frekvence z večjim dosegom (2,4GHz), kot visoke frekvence (5GHz), ki imajo sicer nekoliko bolj omejen doseg, a ponujajo bistveno večjo hitrost, ki jo telefon zna dobro izkoristiti.

Baterija velikosti 5.000 mAH zagotavlja več kot dovolj energije, da pripravimo viewing party na Discordu, nadoknadimo z gledanjem zamujenih sezonskih animejev ter večer podaljšamo v noč in dan ekstremnega geekanja. A tudi po takem hardcore vikendu nas telefon ne zataji. S 25 W super hitrim polnjenjem se novi Samsung vrne na 100% v pičli uri in pol.

Naredi več – takoj

In smo končno pri statistiki za piflarje. Galaxy A72 podpira tako "multitaskarje", ki preklapljajo med opravili, kot take, ki se raje osredotočamo na eno nalogo hkrati. Samsung osemjedrni procesor Octa-Core zmore oboje.

Model, ki smo ga preizkušali, je imel 6 GB RAM in 128 GB spomina. Za tiste, ki potrebujejo več, so na voljo tudi naprave z osmimi gigabajti RAM. Svoje slike, posnetke ali knjižnico neigranih iger (kakor se za prave igričarje spodobi) lahko shranite na 128 ali 256 GB notranjega pomnilnika. Temu je mogoče dodati še do 1 TB prostora s kartico MicroSD, ki jo je treba dokupiti posebej.

Odločilna prednost z aplikacijo Game Booster

Med testiranjem se nismo znali odločiti, ali je Galaxy A72 morda bolj primeren za ustvarjalce kot igričarje, a nas je o nasprotnem prepričala aplikacija Game Booster, ki ponuja kar nekaj funkcij in malo morje dodatnih nastavitev. S pomočjo umetne inteligence je novi Samsung pametni telefon sledil našim vzorcem uporabe in poskrbel za optimizacijo baterije, temperature in pomnilnika. Med igranjem pa smo sproti lahko preverili, koliko časa nam ostaja, preden se baterija popolnoma izprazni.

Da nas ne bi kaj zmotilo med igro, smo vklopili način "Priority mode", ki prepreči prekinitve, kot so klici in opozorila. Gladkost igre je izboljšal Frame Booster. Ta z dodatnimi sličicami na sekundo skrbi za brezhibno grafiko z naravnim videzom gibanja.

Zmogljiva naprava, zavita v estetsko ohišje

Samo zato, ker si ogledujete telefon za igranje iger, še ne pomeni, da se morate odpovedati podobi naprave. Galaxy A72 128 GB modeli so na voljo v vijoličasti, modri, črni in beli barvi. Galaxy A72 z 256 GB notranjega pomnilnika pa samo v črni barvi.

Okvir in hrbtna stran telefona sta plastična, a različno obdelana. Okvir in obstranski gumbi so gladki s svetlečim premazom, ki spominja na kovino. Zadnja stran telefona pa je rahlo matirana in nedrseča. Pastelne barve so prijetne na pogled in to sezono zagotovo "in".

Si Galaxy A72 zasluži "gaming" pečat?

Igranje na Galaxy A72 je bilo prijetno. Barve so žive in kontrastne, zvok je poln in igra poteka tekoče tako pri osvežitvi 60 Hz kot 90 Hz. Presenečeni smo bili, da so se kakovost in FPS ohranili tudi med sočasnim snemanjem igre. Večjega zatikanja pri poganjanju igre ni bilo mogoče opaziti.

Zadovoljni smo bili predvsem s hitrostjo nalaganja iger ter gladkostjo, s katero smo hitro in preprosto preklapljali med opravili in igrami. Prijetno nas je presenetila Game Booster aplikacija, ki ponuja dodatne možnosti za nadzorovanje porabe energije in priročne funkcije, kot so zaklepanje zaslona z dotikom in izklop avtomatskega uravnavanja svetlosti zaslona.

Naša igralska izkušnja je bila na testirani napravi izjemna, Samsung Galaxy A72 pa si definitivno zasluži pečat igram prijazne naprave.