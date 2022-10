Eden od ključnih mož Appla si je z eno izjavo uničil kariero #video

Ameriški tehnološki velikan Apple je prejšnji teden odpustil Tonyja Blevinsa, podpredsednika enote za nabavo in enega od najpomembnejših funkcionarjev podjetja, ki odgovarjajo neposredno direktorju Appla Timu Cooku. Dvaindvajset let njegove službe pri najvrednejšem podjetju na svetu je končal viralni videoposnetek, v katerem se je Blevins v odgovoru na vprašanje, kaj počne, da vozi avtomobil za pol milijona dolarjev, očitno preveč neprimerno za Applov okus pošalil, da rad "vozi drage avtomobile, igra golf in otipava ženske z velikimi prsmi".

Tonyja Blevinsa, ki je bil pri svojem delu kot podpredsednik Applovega oddelka za nabavo, torej za sklepanje in vzdrževanje sodelovanja z Applovimi poslovnimi partnerji, po poročanju ameriških medijev zelo uspešen, je v objektiv kamere avgusta ujel spletni vplivnež Daniel Mac. Ta je znan po tem, da lastnike zelo dragih avtomobilov sprašuje, kaj počnejo, da si jih lahko privoščijo.

Blevinsa je Mac ujel v njegovem pol milijona dolarjev vrednem jeklenem konjičku mercedes-benz SLR mcLaren, ki velja za enega od najbolj kultnih športnih avtomobilov zadnjih dveh desetletij. Mercedes-benz SLR mcLaren je bil plod sodelovanja med nemškim proizvajalcem avtomobilov Mercedes-Benz (oziroma koncernom Daimler) in britanskim sinonimom za superšportne avtomobile McLaren. Narejenih je bilo samo 2.157 primerkov. Foto: Mercedes-Benz

Videoposnetek, v katerem se je Blevins nekoliko vulgarno pošalil, da so njegova služba dragi avtomobili, igranje golfa in "otipavanje žensk z velikimi prsmi", pohvalil pa se je tudi, da ima v tej "službi" zelo dobro zobozdravstveno zavarovanje in da ima "proste konce tedna in praznike", je med zaposlenimi pri Applu zakrožil 5. septembra.

Tehnološki velikan je, domnevno zaradi pritožb nekaterih zaposlenih, sprožil notranjo preiskavo. Apple je sprejel odločitev, da je Blevins prestopil mejo dobrega okusa, in njegove kariere pri Applu je bilo konec. Podjetje je po poročanju ameriških medijev zapustil prejšnji teden.