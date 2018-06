Eden najstrašnejših prizorov leta 2017 je končno dobil epilog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skrbniki narodnega parka Los Padres v ameriški zvezni državi Kalifornija so oznanili, da je gozdnega požara Thomas , ki je začel goreti že 4. decembra lani in velja za najobsežnejšega v zgodovini Kalifornije, tudi uradno konec.

Kalifornijskim gasilcem je požar Thomas, ki je vrhunec dosegel v prvi polovici decembra 2017, uspelo zajeziti že 12. januarja letos, a nevarnosti s tem še ni bilo konec.

Po tem, ko so bili ognjeni zublji sicer že pod nadzorom, so namreč še vedno obstajale številne tako imenovane vroče točke. Šlo je za območja, kjer ni več gorelo, so pa tla še vedno tlela. Tam je obstajalo tveganje, da bi ogenj spet izbruhnil, če bi začel pihati močnejši veter.

Kaj je v začetku lanskega decembra zanetilo požar Thomas, še ni znano, so pa nekateri lokalni prebivalci 4. decembra 2017, na dan, ko naj bi se požar začel, poročali o iskrečem se električnem daljnovodu. Foto: Reuters

Zadnje vroče točke so obstajale v gozdu Los Padres, katerega skrbniki pa jih zdaj niso zaznali že dva meseca.

To je bilo dovolj dobro zagotovilo, da nevarnosti za ponoven izbruh požara Thomas najverjetneje ni več, zato so ta teden izdali oznanilo, da je požara tudi uradno konec.

Taka naravna katastrofa bi uničila več kot pet odstotkov površine Slovenije

Požar Thomas je bil vrhunec lanske požarne sezone v Kaliforniji. Do 12. januarja, ko so gasilci po enem mesecu in enem tednu od izbruha končno zajezili njegovo širjenje, je postal najobsežnejši v zgodovini Kalifornije.

Thomas je pogoltnil okrog 1.110 kvadratnih kilometrov kalifornijskih gozdov, z njim pa se je borilo več kot 8.500 gasilcev. Toliko jih ni bilo mobiliziranih še pri nobenem drugem požaru v tej ameriški zvezni državi. Ogenj je povzročil za okrog 1,8 milijarde evrov gmotne škode.

Vsi požari, ki so lani jeseni prizadeli Kalifornijo, so po ocenah tamkajšnjih oblasti skupno povzročili za več kot deset milijard dolarjev (8,5 milijard evrov) škode. Foto: Reuters

Zaradi požara sta neposredno umrli dve osebi - en gasilec in starejša ženska -, so pa več smrtnih žrtev zahtevali poplave in zemeljski plazovi, ki jih je požar povzročil posredno.

Ker je bila gozdna vegetacija zdesetkana, hribovita tla nad regijo Montecito v okrožju Santa Barbara niso prenesla močnega dežja, ki je začel padati 9. januarja. Sprožili so se številni zemeljski plazovi, ki so pod seboj pokopali dvajset ljudi.

Med požarom je nastal eden na spletu najbolj prepoznavnih prizorov leta 2017

Z "Nevsakdanja jutranja vožnja v službo" je 6. decembra lani videoposnetek, ki ga je delil na družbenem omrežju Twitter, opisal uporabnik A. Mutzabaugh CMT.

Iz svojega avtomobila je posnel spodnji spektakularen prizor na obvoznici ameriške metropole Los Angeles:

Not the typical morning commute... pic.twitter.com/kJIOQeqsIK — A. Mutzabaugh CMT (@WLV_investor) December 6, 2017

Objava je postala eden največkrat ogledanih in deljenih "tvitov" v letu 2017, kot gozdni požar pa se je bliskovito razširila po vsem spletu. Na Redditu, najbolj obiskanem spletnem forumu, je postala ena najbolj prepoznavnih lanskih objav, na primer.

"Najbolj noro je, če si poskusiš predstavljati, kje v resnici gori. Snemalec se vozi po Bel Airu (ena najbogatejših sosesk Los Angelesa, op. p.), za tem hribom pa je kampus univerze UCLA," je na Redditu videoposnetek komentiral eden od uporabnikov.

Thomas je spisal tudi odmevno zgodbo o junaštvu, ki pa to morda sploh ni bilo

V prvem tednu po izbruhu požara Thomas se je po spletu kot blisk razširil videoposnetek moškega, ki je pred ognjenimi zublji rešil zajčka.

Brez dvoma je moški ukrepal v dobri veri, da bi žival obvaroval pred ognjem, so se strinjali biologi, a obenem opozorili, da se je zajčkov rešitelj z dejanjem morda vendarle prenaglil in postavil zgled, ki mu ne gre slediti. Foto: YouTube

"To je junak, ki je tvegal življenje, da bi rešil nedolžno žival," so moškega hvalili številni spletni mediji. Biologi so medtem opozorili, da je moški, ki je imel sicer plemenit namen, z dejanjem morda povzročil več škode kot koristi.

Žival je proti ognjenim zubljem morda namreč tekla zato, ker je imela tam vhod v podzemne rove, v katerih bi bila varna pred ognjem, ali ker je želela rešiti svoje mladiče, moški pa ji je to, pa čeprav skoraj zagotovo nehote, preprečil.

Preberite celotno zgodbo: