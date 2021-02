Ducatijevo MotoGP moštvo postalo Ducati Lenovo Team

Lenovo je postal glavni partner Ducatijevega dirkalnega moštva, ki je tako dobilo novo in razširjeno ime. Lenovo in Ducati bosta tako še intenzivneje uveljavljala in odkrivala nove možnosti za uporabo naprednih informacijskih tehnologij za izboljšave na vseh področjih motornih koles in dirk z njimi.

Lenovo je leta 2018 postal glavni Ducatijev tehnološki partner, njuno dozdajšnje sodelovanje pa je zajemalo predvsem področja obsežne analize podatkov, umetne inteligence in pametnih programskih rešitev v svetu moto dirk.

Hitrejše odločitve

Obsežna analiza podatkov namreč omogoča spremljanje simulacij z umetno inteligenco, s tem pa med drugim tudi razvoj varnejših strategij na dirkališču. Eden od primerov je boljše upravljanje obrabe pnevmatik na podlagi podatkov neposredno iz motorja.

Obsežna analiza podatkov omogoča spremljanje simulacij z umetno inteligenco, s tem pa med drugim tudi razvoj varnejših strategij na dirkališču. Foto: Lenovo

Na ta način so dosegli 25-odstotno krepitev učinkovitosti in 35-odstotno zmanjšanje časa za odločanje.

Nova in okrepljena oblika sodelovanja pa je po besedah obeh partnerjev nadgradnja dozdajšnjih prizadevanj in uspehov od oblikovanja do nastopov na dirkah.

Okrepitve tudi v moštvu

Trg svetovnega motošporta bo v naslednjih petih letih po napovedih rasel okrog deset odstotkov letno, deloma tudi zaradi vedno večje vloge informacijskih tehnologij v svetu moto dirk, ki ga vedno bolj poganjajo podatki, je spomnil višji podpredsednik družbe Lenovo Luca Rossi.

V letošnjo sezono Ducatijevo MotoGP moštvo ne vstopa samo z novim imenom temveč tudi z mladimi vozniškimi okrepitvami. Na sliki Jack Miller in Pecco Bagnaia Foto: Lenovo

Prvi mož holdinga Ducati Motor Claudio Domenicali gleda z veliko optimizma v Katar, kjer se bo 28. marca začela letošnja dirkalna sezona – ne le zaradi okrepljenega tehnološkega partnerstva temveč tudi zaradi novih mladih moči: Jack Miller in Pecco Bagnaia prihajata v Ducatijevo moštvo po nabiranju izkušenj v moštvu Pramac, Johann Zarco pa bo dobil družbo treh talentov iz skupine Moto2: to so Enea Bastianini, Luca Marini in Jorge Martin.

Potenciali navidezne in obogatene/nadgrajene resničnosti

Ena od večjih nalog okrepljenega sodelovanja med Lenovom in Ducatijem je vzpostavljanje infrastrukture navideznih računalniških omrežij, kar bo Ducatijevim inženirjem, ki delajo na daljavo, omogočilo optimalne delovne razmere.

Voznika MotoGP moštva Ducati Lenovo Team Jack Miller in Pecco Bagnaia. Foto: Lenovo

Partnerja bosta tudi raziskala možnosti uporabe tehnologij navidezne resničnosti (Virtual Reality) in obogatene/nadgrajene resničnosti (Augmented Reality) pri razvoju mehanike za motorje, sta še naznanila Lenovo in Ducati.