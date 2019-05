Dron (ponovno) zaprl frankfurtsko letališče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največje in najbolj prometno nemško letališče je danes zjutraj obstalo za približno eno uro, ker so v bližini letališča zaznali dron. Policija sporoča, da je težava odpravljena, a drugih podrobnosti ne razkrivajo. Potniki iz Slovenije niso imeli težav zaradi te zapore.

Med poleti letal, ki so bila zaradi omenjene zapore prisiljena spremeniti svojo pot, je tudi polet družbe Swiss iz Züricha. Letalo bi moralo pristati na frankfurtskem letališču ob osmi uri, po rednem odhodu in nekaj krogih pred Frankfurtom pa so letalo preusmerili nazaj v Zürich.

Zaradi drona so današnji jutranji polet družbe Swiss iz Züricha v Frankfurt (LX 1068) morali preusmeriti nazaj v Zürich. Foto: Flightradar24.com

Jutranji polet Adrie Airways iz Ljubljane v Frankfurt (JP 116) z rednim pristankom v Frankfurtu ob 8.25 ni imel težav, saj je očitno prišel do Frankfurta, ko je bilo letališče znova odprto.

Njihov airbus A319 z oznako S5-AAR je po malenkost poznejšem odhodu iz Ljubljane brez kakršnihkoli zapletov ali kroženja pristal na frankfurtskem letališču ob 8.35, razkrivajo podatki na spletni strani Flightradar24.

Incident v Frankfurtu je povzročil (dodatno) gnečo tudi na drugih evropskih letališčih. Naš kolega Gregor Pavšič jo je občutil na letališču v Zürichu. Foto: Gregor Pavšič

Droni vztrajno nagajajo

Frankfurtsko letališče se je nazadnje s to težavo srečalo pred približno poldrugim mesecem, takrat pa so ga morali zapreti za približno pol ure. Januarja je zaradi drona za eno uro obstal promet tudi na največjem londonskem letališču Heathrow. podobne incidente pa so imeli tudi na nekaterih drugih letališčih po svetu.

Velika daljša zapora, kar tridnevna, pa je iz istih (in še vedno ne povsem pojasnjenih razlogov) doletela najjužnejše londonsko letališče Gatwick.

Preberite še: