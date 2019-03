Dolgo neznani stric iz ozadja, ki pa za svoje zločine ne bo odgovarjal

Kaj je Paul Le Roux počel pred gangsterskim življenjem

Danes 46-letni Paul Le Roux je kot posvojeni otrok krušnih staršev iz Zimbabveja odraščal v Južnoafriški republiki. V šoli je blestel in zgodaj pokazal zanimanje za računalnike. Enega mu je oče tudi kupil, saj si ga je kot uspešen podjetnik z lastno rudarsko družbo lahko privoščil.

Ko je bil star 17 let, je Le Roux menil, da mu šolanja ni treba nadaljevati, saj si lahko najde službo programerja. Še kot najstnik je odpotoval v Veliko Britanijo, kjer so mu res ponudili službo. Tam je tudi spoznal svojo bodočo ženo, s katero se je nato preselil v Avstralijo in pridobil avstralsko državljanstvo.

Paul Le Roux si je prve pravne težave nakopal že nekje med 15. in 16. letom, ko so ga zalotili, da je prodajal nezakonito pridobljene pornografske vsebine. Foto: Lov na Le Rouxa

Prvi projekt, s katerim si je Le Roux ustvaril ime in pridobil nekaj prepoznavnosti, je bila programska oprema E4M, ki je omogočala preprosto šifriranje podatkov na trdih diskih. Leta 1997 je bila to relativna novost, a Le Roux je imel težavo, saj od E4M, ki je bil odprtokodni program, kar pomeni, da zanj ni bilo treba plačati, ni imel prihodkov.

Njegovo težavo je šele leta 2001 rešil direktor novonastale računalniške družbe SecurStar, ki je želel na temeljih E4M narediti lastno orodje za šifriranje podatkov. Le Roux v podjetju ni ostal dolgo, ker je sanjal o večjih zaslužkih. Zapustil ga je že leta 2002 in nekaj časa razvijal projekte v smeri videoiger in stavnic, nato pa leta 2004 končno našel tržno nišo, ki je prinesla pravi denar: spletno prodajo zdravil na recept.

Imponentni Američani so mu prinesli milijone

Le Roux je s pomočjo stikov v ZDA ustanovil družbo RX Limited, ki je prek več spletnih portalov in poštnih nabiralnikov v davčnih oazah kmalu postala eden največjih dobaviteljev viagre, protibolečinskih tablet in mišičnih relaksantov v Severni Ameriki.

Ena od številnih spletnih strani, na katerih je podjetje RX Limited, ki ga je ustanovil Paul Le Roux, prodajalo zdravila na recept. | Foto: Posnetek zaslona

To področje je bilo sredi prejšnjega desetletja s pravnega vidika še siva cona, zato se v delovanje RX Limited oblasti niso poglabljale, dokler se poslovanje družbe leta 2007 ni znašlo na radarju ameriške davkarije. RX Limited ZDA še danes dolguje za več milijonov dolarjev neplačanih davkov. Prav leta 2007 so se v RX Limited prvič poglobile tudi ameriške obveščevalne agencije.

Le Roux z družbo RX Limited uradno ni bil povezan. Čeprav je iz ozadja prav on vlekel vse niti, so vse posle opravljali njegovi izraelski in filipinski sodelavci. Prodaja zdravil je konkretno odebelila Le Rouxovo denarnico, tudi to zanj kmalu ni bilo več dovolj. Hotel je še več in zato je stopil na drugo stran zakona.

Pravijo mu Jeff Bezos črnega trga

Jeff Bezos je ustanovil spletno trgovino Amazon, kjer lahko danes kupimo skoraj vse, kar nam srce poželi. Paul Le Roux je imel enako vizijo, a namesto računalnikov in knjig je prodajal pištole in kokain. Foto: Reuters

Čeprav je z RX Limited postal milijonar, je Paul Le Roux leta 2007 začel širiti svoj trgovski imperij. Njegova vizija je bila zgraditi "podzemni" internetni črni trg, kjer bi bilo mogoče kupiti vse - recept za izgradnjo jedrske bombe ali pa kar bombo samo, mamila, orožje, eksotične živali, celo ljudi.

Izredno dobro organizirani Le Roux je med letoma 2007 in 2012 skoraj izključno prek e-pošte in z le redkimi srečanji v živo ustvaril zločinsko organizacijo, ki se je med drugim ukvarjala:

- S tihotapljenjem prepovedanih drog, kot sta kokain kolumbijskih in mehiških mamilarskih kartelov ter severnokorejski metamfetamin.

Organizacija Paula Le Rouxa je kokain in druga mamila najpogosteje tihotapila z barkami in na krovu luksuznih jaht. Izgubilo se mu je precej pošiljk in z njimi tudi več ton kokaina: nekaj so jih zasegle oblasti, nekaj jih je po brodolomu končalo na dnu svetovnih oceanov. Foto: Reuters

- Z nezakonitim rudarjenjem in preprodajo dragocenih kovin, kot je zlato.

- S prodajo orožja skrajnežem in določenim kriminalnim organizacijam, kot so pirati v Somaliji.

- Z rekrutiranjem lastne paravojaške enote, sestavljene pretežno iz nekdanjih vojakov in agentov obveščevalnih agencij z vsega sveta, ki naj bi med drugim načrtovala invazijo na Maldive in Sejšele, kjer je Le Roux hotel imeti svojo domačo "bazo operacij".

Le Roux je sanjal o tem, da bi imel svoj otok, ker "mora vsak superzločinec" imeti svoj otok. To veliko pove o njegovi osebnosti: sebe je pogosto videl kot superzločinca z domala neskončno močjo. Na fotografiji so Maldivi. Foto: Reuters

V Le Rouxovi mreži sodelavcev naj bi na vrhuncu moči njegovega kriminalnega imperija delovalo več tisoč ljudi, letno pa so mu vse dejavnosti žepe napolnile s kar četrt milijarde ameriških dolarjev.

Za večino svojih "zaposlenih", ki pogosto sploh niso vedeli drug za drugega, temveč so zgolj opravili nalogo, ki jim je bila zadana, je bil Paul Le Roux duh. V živo so ga srečali le redki, pa še ti ga niso poznali po njegovem pravem imenu. Uporabljal je namreč več lažnih: med drugim je bil John, Johan, Alexander, Benny, William.

Izkusil je tudi, kako je, če človeku vzameš življenje

Kot je priznal sam, je Le Roux leta 2011 umoril svojega namestnika in glavnega telesnega stražarja Dava Smitha, ker je sumil, da mu krade denar od plačil za pretihotapljene droge in zlato. Okoliščine Smithove smrti niso jasne, neuradno pa naj bi si grob nevede izkopal sam, Le Roux pa naj bi ga nato večkrat ustrelil.

Le Roux je sicer naročil še šest umorov drugih oseb, izvršenih pa je bilo pet. Enemu, agentu ameriškega urada za boj proti drogam (DEA), je uspelo odnesti celo kožo. Le Rouxove tarče so po njegovih ukazih morili njegovi plačanci, zvečine je šlo za nekdanje pripadnike posebnih vojaških enot.

Na fotografiji levo je v primežu tajskih posebnih policijskih enot nekdanji ameriški vojak Joseph Hunter, ki je bil več let Le Rouxov glavni plačani morilec. Sodeloval oziroma jih celo lastnoročno izvršil je vse umore, ki jih je naročil Le Roux. Foto: Reuters

Ujeli so ga zato, ker novemu rekrutu ni hotel plačati kosila

Začetek konca Le Rouxovega kriminalnega imperija se je, tako trdi avtorica knjige Lov na Le Rouixa Elaine Shannon, pravzaprav začel že septembra 2009, ko je Le Roux v restavraciji v Hong Kongu ob obilno založenem ruskem bifeju pričakal svojega operativca, ki je priletel iz Somalije.

Le Roux izčrpanemu rekrutu za novega sodelavca ni ponudil obroka, temveč mu je zgolj na hitro razložil, kaj mora storiti, in ga poslal nazaj v Somalijo na pogajanja s tamkajšnjimi pirati. Njegov operativec mu je to zameril in poklical DEA (ameriški urad za boj proti drogam) ter ga izdal.

Takrat je tudi uradno stekla preiskava zoper Le Rouxa, a agenti, ki so ga nekje v tistem času povezali z družbo RX Limited, so leta 2009 še verjeli, da imajo opravka zgolj z nekom, ki nezakonito prodaja zdravila na recept. Foto: Reuters

Šele leta 2012 so pri DEA ugotovili, da je Le Roux v resnici precej večja riba. Le Rouxa so tudi s pomočjo nekaterih njegovih sodelavcev na limanice ujeli z izdajanjem za kolumbijski mamilarski kartel, ki je pripravil ponudbo, ki je Le Roux preprosto ni mogel zavrniti. Septembra 2012 so ga aretirali v afriški državi Liberiji in ga nemudoma posedli na letalo za ZDA.

Ker ga niso nikoli videli v živo, nihče ni posumil, da veliki šef ukaze pošilja iz pripora

Le Roux se je z vlado ZDA tako rekoč takoj dogovoril za imuniteto, ker je obljubil, da bo izdal svoje nekdanje sodelavce. Po dogovoru je tudi takoj priznal, da je bil vpleten najmanj šest umorov in še dodaten poskus umora, a zaradi imunitete zanje ne bo odgovarjal nikoli.

Paul Le Roux v lisicah po tem, ko so ga agenti DEA v Liberiji posedli na zasebno letalo za ZDA. Le Roux je konkreten možakar, po nekaterih ocenah je v času aretacije tehtal okrog 165 kilogramov. Foto: DEA

V priporu je Le Roux v sodelovanju z DEA dve leti v pasti zvabljal svoje nekdanje tesne sodelavce in poslovne partnerje. Ker ga tako ali tako nikoli niso srečali v živo, temveč z njim komunicirali skoraj izključno prek e-pošte, so njegove ukaze tudi upoštevali in se prikazali na krajih, kjer so jih čakali ameriški agenti.

Na ta način so oblasti "pospravile" najmanj enajst nevarnih ljudi, ki so bili nekoč povezani z Le Rouxovo kriminalno organizacijo.

Le Roux je trenutno še vedno v priporu v ZDA, a zoper njega tudi po skoraj sedmih letih od aretacije ni bila spisana še nobena obtožnica.



Glede na pogoje njegovega dogovora o imuniteti ga ameriške oblasti lahko obtožijo zgolj namena uvoza mamil v ZDA in neupoštevanje zakonov uprave ZDA za hrano in zdravila. V zanj najboljšem primeru bo v zaporu, če se bo vedel vzorno, preživel samo tri leta.

