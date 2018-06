Dobre in slabe novice za slovenske kupce računalnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norija z rudarjenjem kriptovalut, ki je po vsem svetu in tudi v Sloveniji povzročila primanjkljaj grafičnih kartic višjega cenovnega razreda , zaradi česar se je marsikateri morebitni kupec novega osebnega računalnika odločil, da bo z nakupom počakal, se je malce umirila. Grafične kartice je v večini slovenskih spletnih trgovin spet mogoče kupiti brez težav. A cene so še vedno visoke, nove generacije grafičnih kartic, ki bi razbremenila trg in prinesla pocenitev, pa še ni na spregled.

Kriptovalutna mrzlica je tudi v Sloveniji povzročila veliko pomanjkanje grafičnih kartic

V prvih mesecih tega leta je trg računalniških komponent prizadelo hudo pomanjkanje zalog grafičnih kartic višjega cenovnega razreda, ki se praviloma uporabljajo za poganjanje zahtevnejših računalniških iger.

Te grafične kartice so namreč zelo učinkovite tudi pri reševanju matematičnih problemov v posebnih programih, ki za uspešne rešitve uporabnika nagradijo s kriptovalutami oziroma pri tako imenovanem rudarjenju kriptovalut.

Ker je svet v zadnjih mesecih leta 2017 zajela kriptovalutna mrzlica, saj so bitcoin in druge kriptovalute dosegale rekordne vrednosti, si je doma marsikdo sestavil svojo "rudarsko" napravo, v katero je bilo povezanih več grafičnih kartic hkrati.

Takole je videti z več grafičnimi karticami hkrati opremljen stroj za rudarjenje kriptovalut. Foto: Thinkstock

Na trgu se je pospešena prodaja grafičnih kartic najprej odražala v zvišanju cen, nato pa so pri ogromno trgovcih zaloge preprosto pošle.

Pomanjkanje grafičnih kartic se je dotaknilo tudi naše države. Slovenski trgovci so nam povedali, da so zelo pogosto prejemali naročila za več deset grafičnih kartic hkrati, povpraševanje pa je bilo tako veliko, da ga dobavitelji preprosto niso mogli dohajati.

Grafične kartice so bile tako "vroča roba", da je na Primorskem marca nekdo celo vlomil v podjetje, ki prodaja računalniško opremo, in ukradel 101 grafično kartico premijskega razreda v skupni vrednosti okrog 50.000 evrov. Kliknite na fotografijo za članek. Foto: Ana Kovač

Dobra novica: razmere na trgu se umirjajo (a slovenski kupec bo za kartico zaradi kriptovalut vsaj nekaj časa še vedno plačal preveč)

Pri spletnem trgovcu Enaa so nam pojasnili, da se grafične kartice višjega cenovnega razreda še vedno prodajajo zelo dobro, a so težave z dobavljivostjo veliko manjše kot pred nekaj meseci, ko je bil zaradi kriptovalut naval nanje največji. Grafično kartico je pri njih danes veliko lažje dobiti, je pa res, da cene za zdaj ostajajo približno tako visoke kot med kriptovalutno mrzlico, so nam pojasnili.

Pri Mimovrste so za Siol.net povedali, da se pri dobavljivosti in povpraševanju po najzmogljivejših grafičnih karticah še vedno čuti vpliv rudarjenja kriptovalut, a se razmere v primerjavi s prvimi meseci letošnjega leta umirjajo. Tudi cene zmogljivejših grafičnih kartic so pri Mimovrste prilagodili nekoliko zmanjšanemu povpraševanju.

Med rudarji zelo zaželeno grafično kartico Nvidia GeForce GTX 1080 Ti je pri slovenskih prodajalcih (na fotografiji Mimovrste) spet mogoče dobiti brez predolgih čakalnih dob. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri Mimovrste so še razkrili, da še vedno opažajo nakupe več grafičnih kartic hkrati, a je takšnih naročil bistveno manj kot pred nekaj meseci. Opazili so tudi zanimiv trend: prodaja najzmogljivejših grafičnih kartic je zelo očitno nihala glede na upadanje in rast cen kriptovalut, predvsem bitcoina.

V trgovini z računalniško opremo Mlacom so nam pojasnili, da so cene najzmogljivejših grafičnih kartic pri njih trenutno še višje kot pred začetkom množičnega rudarjenja kriptovalut, a so kartice zdaj vsaj dobavljive brez težav.

Pri trgovcu Funtech so za Siol.net zagotovili, da tudi oni nimajo več težav z dobavo grafičnih kartic višjega cenovnega razreda, je pa res, da so cene zaradi dogajanja na trgu kriptovalut še vedno sorazmerno višje. Počasi se sicer približujejo tistim pred podražitvami, so še pojasnili pri Funtechu.

Slaba novica: Razbremenitve trga, ki bi prinesla konkretno pocenitev kartic, še ni na vidiku

Nova generacija grafičnih kartic z letnico 2018 bi najverjetneje znižala cene celotnega spektra trenutne ponudbe, a za zdaj je videti, da se to še ne bo zgodilo prav kmalu.

Jensen Huang, direktor Nvidie, ki je proizvajalec čipov za najbolje prodajano družino grafičnih kartic (GeForce), je pred dnevi namreč razkril, da bo moral trg na naslednjo generacijo kartic počakati še nekaj časa. Kako dolgo, ni znano. Nvidia je svojo novo tehnologijo sicer praviloma vedno predstavila spomladi, a letos je ta vlak že odpeljal.

Jensen Huang razkazuje grafično kartico Nvidia GeForce Titan V. To je trenutno najzmogljivejša grafična kartica v ponudbi Nvidie, a ne spada med tiste, ki so bile med rudarji kriptovalut najbolj zaželene, saj je vendarle veliko predraga. Njena cena namreč znaša kar okrog 3.000 evrov. Foto: Reuters

Nekaj podobnega je sicer že na začetku tega leta napovedal tudi drugi veliki proizvajalec čipov za grafične kartice AMD. Nove grafične kartice Radeon Vega, ki uporabljajo čipe AMD, kupcem najverjetneje ne bodo na voljo vse do začetka leta 2019.

Dodatne težave trgu grafičnih kartic sicer povzroča tudi zviševanje cen pomnilnika zanje, saj ga ogromno pokupijo proizvajalci pametnih telefonov.

