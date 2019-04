Dober čas za nakup novega računalnika

Končno so se spet vrnili dobri časi za nakup novega računalnika. Trg cen je zadnja leta zamajalo vse mogoče. Glavni razlog je bilo seveda rudarjenje kriptovalut. Zaradi ogromnega povpraševanja po grafičnih karticah so te enostavno izginjale, njihova cena pa je lezla v nebo. Z zalogami so imeli težave tudi proizvajalci delovnih pomnilnikov in trdih diskov, a stvari so se počasi umirile. Gledanje po novih komponentah je zato postalo veliko bolj mamljivo.

V zadnjih nekaj tednih je tudi v Slovenijo prišla nova generacija grafičnih kartic iz Nvidie. Predvsem tu ciljam na modele iz srednjega razreda, torej na RTX 2060 ter zdaj še GTX 1660 in GTX 1660 Ti. Gre za kartice srednjega cenovnega razreda, ki pa s svojo močjo nikakor ne skoparijo. Spomnim se, ko smo pred dobrima dvema letoma kupili GTX 1060 6GB in se za las izognili rudarjem in previsokim cenam. Takrat smo za naš model odšteli 320 evrov, te iste kartice pa je zdaj mogoče kupiti že za od 250 evrov naprej.

Foto: Reuters

Nova generacija grafičnih kartic srednjega ranga po dobrih cenah

A njihov nakup ni več tako smiseln, odkar so na trg prišle GTX 1660 in njena bolj jezna verzija Ti. Prva se prodaja po enaki ceni kot GTX 1060 in je pri računanju slik boljša. GTX 1660 Ti pa se lahko postavi ob bok GTX 1070, njena cena pa se vrti od 300 evrov dalje. Tu je še RTX 2060, ki je občutno močnejša od GTX 1660 Ti in se začenja pri 400 evrih. Cene seveda zvenijo visoke, a so ob izidu GTX 1060 in GTX 1070 za slednjo trgovci želeli 100 evrov manj. Je pa tako ali tako škoda, da nimamo enakih cen, kot recimo čez lužo.

Delovni pomnilniki imajo tudi bolj mamljivo ceno

Delovni pomnilniki imajo tudi spet dokaj normalne cene. Pred šestimi leti je osem gigabajtov RAM-a hitrosti DDR3 (2 x po štiri gigabajte) stalo okoli 80 evrov (danes je DDR4 iste zmogljivosti mogoče dobiti za manj kot 60 evrov), zdaj pa je mogoče 16 gigabajtov RAM-a hitrosti DDR4 dobiti že pod 100 evrov. Seveda so delovni pomnilniki, zmožni delovanja na višjih frekvencah, dražji. A ker razlika ni izrazita, je vredno premisliti o tem, ali je nekoliko višja frekvenca res vredna dodatnih 40 do 50 evrov.

Foto: Reuters

SSD diskom je nehala padati cena, zato je zdaj pravi čas

SSD diski so zdaj v nekakšni cenovni stagnaciji, ko jim je prejšnje leto cena konstanto padala. Najbolj cenovno mikavni so tako 2,5-palčni SSD-ji s priključkom SATA3. Petsto gigabajtov za na primer odličen Samsungov SSD tako stane 90 do 100 evrov, občutno hitrejše palčke NVMe enake zmogljivosti pa ostajajo pri nekje 140 evrih. Pred dvema letoma se je dober 120-gigabajtni SSD prodajal za okoli 55 evrov, zdaj za isto ceno dobimo SSD zmogljivosti 256 gigabajtov.

Intelovi procesorji še vedno na dražji strani, a imajo aduta

Za računalnik srednjega cenovnega razreda je trenutno največji problem procesor. Intel je pred časom opozoril, da se bodo cene verjetno zvišale in to je seveda zelo opaziti. Pred leti je za na primer i5-3570k bilo treba odšteti okrog 230 evrov, i5-8600K pa trenutno visi pri 320 evrih, čeprav je mogoče za podobno ceno dobiti že i5-9600K. Ima pa deveta generacija skritega aduta, zaradi česar je lahko nakup tudi zdaj mikaven: i5-9400F. Gre za povsem normalen procesor, ki mu manjka le vgrajeni grafični procesor. Tega bomo tako ali tako nadomestili ob nakupu ločene grafične kartice. Manko grafičnega procesorja mu ceno postavi na okoli 190 evrov, po zmogljivosti pa se procesor nahaja nekje med i5-8500 (235 evrov) in i5-8600K.

Foto: Reuters

Kdor se je odločal za nakup računalnika in je ves ta čas odlašal zaradi dejstva, ker so bile komponente predrage, potem je zdaj kar dober čas, da se ponovno spravi na lov za računalnikom svojih sanj. Najbolj se seveda priporoča, da se računalnik kupi po komponentah. Zdaj imajo nekatere res mamljivo ceno. Se pa seveda lahko še malce počaka, vsaj pri pomnilnikih in procesorjih. A tudi če se za nakup odločite zdaj, boste ob premišljenem izboru lahko za spodoben denar sestavili zverino od računalnika. Zase lahko rečem, da me že srbijo prsti.