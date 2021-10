Darilo ob obletnici: za enako ceno več gigabajtov

Telekom Slovenije uporabnikom vseskozi zagotavlja enako hitrost prenosa podatkov, in sicer ne glede na to, koliko gigabajtov zakupljenih količin porabijo.

"Uporabo tehnologije 5G omogoča že dobra tretjina mobitelov v naši ponudbi, in sicer v vseh cenovnih razredih. Po prvem letu ima storitev 5G vključeno že več kot 50 tisoč naših uporabnikov, število pa se iz dneva v dan povečuje. To je odličen podatek, saj kaže, da 5G uporablja večina tistih, ki kupi nov mobitel," je povedal Simon Slonjšak, direktor razvoja poslovanja za množični trg v Telekomu Slovenije.

Ker potrebe uporabnikov po dodatnem prenosu podatkov naraščajo, so na Telekomu Slovenije ob prvi obletnici 5G vse mobilne pakete Naj brezplačno obogatili z dodatnimi in zajetnimi gigabajti, s čimer želijo uporabnikom še naprej omogočati brezskrbno komunikacijo. "Naši naročniki pa lahko gigabajte delijo tudi s svojimi bližnjimi in prijatelji," je še poudaril Slonjšak.

Za enako ceno znatno več gigabajtov

Med uporabniki izjemno priljubljen mobilni paket Naj 5G od 1. oktobra vključuje 800 gigabajtov prenosa podatkov, kar je skoraj trikrat več kot do zdaj, ko je bilo v paketu na voljo 300 gigabajtov.

Paket Naj A so nadgradili tako, da so količino gigabajtov povečali za petkrat (paket od zdaj vključuje deset gigabajtov prenosa podatkov), dodali pa so tudi neomejene pogovore in sporočila v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife.

Skoraj za trikrat se je količina prenosa podatkov povečala tudi v paketu Naj B, in sicer s 70 gigabajtov na 200 gigabajtov, v paketu Naj C pa se je količina prenosa podatkov povečala za več kot trikrat, in sicer na 500 gigabajtov (prej 140 gigabajtov).

Poleg tega se je s tri na pet evrov povečal tudi popust, ki ga naročniki paketov Naj prejmejo, če svoj mobilni paket povežejo s fiksnim. Naročnikom mobilnih paketov je omrežje 5G na voljo brezplačno.