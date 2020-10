Četrtina okuženih v državi iz tovarne zaščitnih mask

Šrilanške oblasti so poročale, da je več kot tisoč zaposlenih v tovarni Brandix, ki je do avgusta proizvajala zaščitne maske za ameriškega naročnika, pozitivnih na testu za koronavirus (arhivska fotografija).

Oblasti Šrilanke so poročale, da je več kot tisoč zaposlenih v tovarni, ki je do avgusta proizvajala zaščitne maske za ameriškega naročnika, pozitivnih na testu za koronavirus.

Gre za največje žarišče okužbe v tej državi, zaradi katerega se je skupno število okuženih z novim koronavirusom v tej otoški državi, ki šteje slabih 22 milijonov prebivalcev, približalo številki pet tisoč. Od kod tako intenziven izbruh, pa še zdaj ne vedo.

Asimptomatske je težje odkriti

Podjetje Brandix, ki sicer slovi po svojih trajnostnih poslovnih praksah, je potožilo, da je njihova prizadevanja za omejitev širjenja okužb v tovarni blizu šrilanške prestolnice Kolombo dramatično otežilo zelo visoko število prenašalcev, ki ne kažejo nikakršnih znakov bolezni.

Glavni šrilanški epidemiolog Sudath Samaraweera je pozval lokalne skupnosti k sodelovanju in opozoril, da kljub močnemu prizadevanju obstaja nevarnost, da morda ne bodo odkrili, kako je virus prišel v tovarno. Zanj je to žarišče izjemno boleče tudi zato, ker je šrilanška vlada do odkritja žarišča te dni zagovarjala, da na njihovem otoku ni lokalnega prenosa okužbe.

Zaprli tovarno in vso regijo

V Brandixovi tovarni blizu Kolomba je zaposlenih 1.700 ljudi, od tega jih je, kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, kar 1.026 pozitivnih na testu za prisotnost koronavirusa sars-cov-2, povzročitelja bolezni covid-19.

Teh 1.026 so že namestili v bolnišnice, preostale zaposlene in družinske člane vseh zaposlenih pa premeščajo v državne karantenske ustanove, kjer jih bodo v čim krajšem času testirali, so še sporočili iz vlade.

Vso regijo, v kateri je tovarna, so za nedoločen čas popolnoma zaprli, torej ustavili vse javno življenje, vključno s šolami, in območje ogradili od preostalega sveta.

Maske izdelujejo po naročilu

Brandix je sicer eden od največjih izvoznikov oblačil na Šrilanki, sicer pa po naročilu izdelujejo tudi zaščitne maske.

Avgusta so za zdaj še neznanemu naročniku v ZDA dobavili 200 milijonov troslojnih obraznih zaščitnih mask, od takrat pa so (znova) izdelovali športna oblačila.