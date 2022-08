Cenovno ugodni telefoni, ki se ponašajo z vrhunsko fotografijo, so končno tu

Foto: Realme

Pametni telefoni znamke Realme so Slovenijo osvojili leta 2020, lani junija pa jih je začel prodajati tudi največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije.

Realme 9 Pro+ je paradni konj proizvajalca, ki se vse bolj uveljavlja tudi pri nas, ter najhitrejši in najbolje opremljen model med pametnimi telefoni srednjega razreda.

Zahvaljujoč hitremu 60-vatnemu polnjenju, vrhunskim kameram, hitremu shranjevanju in hitremu procesorju se z dostopno ceno uvršča med najbolj priljubljene telefone.

Če boste uradni "mobilni" fotograf na poletni zabavi na plaži, boste s telefonom Realme 9 Pro+ očarali vse prijatelje, saj vas bo njegova prelivajoča se barva zadnje plošče povzdignila med zvezde zabave. Različica Sunrise Blue ima bleščeč vzorec zadnje strani, tako imenovani Light Shift Design, ki se ob neposredni sončni svetlobi spremeni iz modre v svetlordečo. Za tiste, ki nočete izstopati, je pri nas na voljo tudi v polnočno črni (Midnight Black) barvi, obstaja pa tudi v zeleni (Aurora Green).

Vas zanima srčni utrip?

Foto: Realme

Poseben dodatek, ki bo za marsikoga zanimiv, je tudi merilnik srčnega utripa, ki se skriva v čitalniku prstnega odtisa, tako da ob odklepanju telefona hkrati lahko preverite svoje srce. Najdete ga v nastavitvah čitalnika prstnega odtisa, vendar ta merilnik ne more nadomestiti prav temu namenjenih merilnikov, ki jih uporabljajo športniki.

Odlične nočne fotografije, kot bi jih posnel profesionalec

Posebej pohvalno je odlično delovanje fotoaparata v slabih svetlobnih razmerah, kar običajno zmorejo le premium pametni telefoni.

Glavna kamera s Sonyjevim senzorjem s 50 milijoni slikovnih pik zajema zares lepe nočne posnetke za svoj cenovni razred. Pridružujeta se ji ultraširoka kamera z 8 MP in makrokamera z dvema MP. Posnetki so svetli in jasni, z ostrimi podrobnostmi in izrazitim kontrastom, zlasti na ultraširokih slikah, ki niso skoraj nič popačene.

Sprednja kamera deluje s 16 milijoni slikovnih pik in zajema res natančne in barvite selfije, s katerimi boste zablesteli na družbenih omrežjih.

Razveselil vas bo tudi nov način fotografiranja Street, ki je namenjen ulični fotografiji in ima na voljo nekaj različnih filtrov.

Baterija, napolnjena v pol ure

Zelo zmogljiva baterija s kapaciteto 4.500 mAh bo zadostovala za en dan uporabe, ne glede na to, ali boste samo pregledovali družbena omrežja, se preizkušali v mobilnih igrah ali pa pretakali videovsebine. Hitro polnjenje vam omogoča, da povsem prazen telefon napolnite v pol ure, vendar skoraj gotovo telefona v enem dnevu ne boste mogli povsem izprazniti.

RealMe Pro+ je tako lahko odličen telefon za vse nadobudne fotografe, ki za svojo napravo niso pripravljeni odšteti več kot 400 evrov, lahko pa ga izberete tudi kot odlično darilo ob koncu šolskega leta.

Zaslon telefona RealMe 9 Pro+ je tipa Super AMOLED, zato je slika zelo živa in jasna. Zaslon je zelo odziven in zaradi hitrega osveževanja slike (90 hercev) pomikanje po menijih gladko.