Če je usoda še tako kruta, se sanjam ni treba odpovedati

"Ključ do uspeha je v tebi" – to je tudi naslov pobude družbe Huawei, ki govori o vztrajnosti in predanosti posameznikov pri uresničevanju svojih sanj tudi takrat, ko je nadaljevanje poti videti nemogoče. Zgodbi dveh odločnih Poljakov to odlično ponazarjata.

Življenje postavlja pred vsakogar od nas številne izzive in ovire. Nesreče in bolezni, ki imajo za posledico dosmrtno priklenitev na invalidski voziček, so gotovo ena od največjih ovir, ki korenito spremenijo življenje in zahtevajo temeljito spremembo življenjskega sloga.

Toda nekateri le zberejo dovolj poguma in moči ter dokažejo sebi in vsem okrog sebe, da usodi ne bodo dovolili postaviti jim meje, ki jih ne želijo sprejeti. Še več, nekateri ravno takrat spoznajo, kako dragoceno je življenje in se toliko bolj odločno odločijo živeti polno življenje, brez oziranja, da imajo za to slabše izhodišče od večine.

Michał Woroch: huda bolezen, zaradi katere ne more stopiti na svoje noge, mu ni vzela njegove strasti do potovanja in raziskovanja sveta. Foto: Huawei

Voziček ga ni odvrnil od raziskovanja sveta

Michał Woroch in Bartosz Mrozek sta zbrala to moč. Worocha je na invalidski voziček obsodila spinalna mišična atrofija, a mu to ni preprečilo, da še naprej raziskuje svet. Med drugim je obiskal Mongolijo, Indijo, večino držav Amerike in otočje Svalbard v Arktičnem oceanu.

Pred sedmimi leti se je udeležil odprave Wheelchairtrip (potovanje v vozičku), kjer je po zgolj treh mesecih z vozičkom prepotoval 17 tisoč kilometrov v 13 državah na dveh celinah, preden je dosegel najbolj zahodno točko Evrope, Cabo da Roca (rt Roca).

Smučanja kljub vozičku ne pusti iz rok

Na tej odpravi je spoznal smučarja, gorskega kolesarja in pilota jadralnega padala Bartosza Mrozeka, ki se mu je življenje smučarja obrnilo na glavo pred štirimi leti, ko jev nesreči utrpel poškodbo hrbtenjače.

Bartosz Mrozek: niti usodna nesreča, ki ga je pognala v invalidski voziček, ni ohromila njegove strasti do smučanja. Foto: Huawei

Toda Mrozek ni vrgel puške v koruzo in se ni bil pripravljen odpovedati tistemu, kar počne najraje – smučanju. V tem je še naprej odličen, med drugim se udeležuje tudi tekem evropskega in svetovnega pokala v alpskem smučanju za invalide.

Premagala Ameriko od dna do vrha v vozičku

Woroch in Mrozek sta na naslednji odpravi Wheelchairtrip premagala celo ameriško celino od njenega južnega konca na Ognjeni deželi do severnega rova v zalivu Prudhoe Bay na Aljaski.

Njun dosežek, za katerega sta potrebovala 371 dni, so prepoznali tudi pri najprestižnejšem poljskem dogodku popotnikov, morjeplovcev in alpinistov Kolosy, kjer so jima podelili nagrado za podvig leta. Tudi priznana revija National Geographic jima je podelila nagrado za potovanje leta.

Naslednji cilj: Himalaja

Za leto 2020 sta postavila nov cilj. Takšnega, ki bi se še marsikdo na svojih dveh zdravih nogah ne bi upal. Himalajo.

V odpravi Wheelchaitrip Himalayas Challenge 2020 sanje želijo prevoziti krožno pot Anapurna, pohodno pot okoli gorske verige osrednjega Nepala. Na tej poti jih čaka tudi 230 kilometrov, ki jih bosta poskušala osvojiti na posebej zasnovanih električnih vozičkih.

Krona njunih prizadevanj bo vzpon na 5416 metrov visoko goro Thorung La.

"Ciljava visoko, saj veva, da je mogoče"

"Čemu? Ker se ne bojiva početi, kar naju veseli, zato ciljava visoko, saj veva, da je mogoče. Zdravim in invalidom želiva dokazati, da je vredno slediti sanjam in da nas od njih nič ne sme odvrniti«, je ob predstavitvi svojih naslednjih načrtov med drugim povedal Michał Woroch.

"Ne bojiva se početi, kar naju veseli." Foto: Huawei

Zgodbi dveh vztrajnih Poljakov dokazujeta, da na poti do svojih sanj ne smemo sprejeti padcev temveč moramo vedno vstati in poskusiti znova. Dokazati sebi in vsem okrog nas, da zmoremo. Predanost tistemu, v kar resnično verjamemo, je moč za premagovanje vsake ovire.