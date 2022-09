Čas za unovčenje digitalnih bonov se počasi izteka

Preteklo šolsko leto so tako osnovnošolci, srednješolci kot študentje na lastni koži preizkusili, kako pomembna je dobra računalniška oprema pri delu za šolo oziroma študij. Dober računalnik se je namreč izkazal za enega od pomembnejših delov opreme pri šolanju. Tako so učenci, dijaki in študentje dostopali do povezav, ki so jih potrebovali tako pri spremljanju pouka, predavanj, dostopov do učnih in študijskih vsebin kot tudi pri komunikaciji z učitelji, predavatelji in sovrstniki.

Vsak otrok mora prej ali slej sprejeti tehnološki napredek, ki kroji naš vsakdan. Ker je na izobraževanje vplivala tudi tehnologija, je ta postala sestavni del življenja vsakega učenca, dijaka, študenta.

Učenci in dijaki so s prvim septembrom že prestopili prag šolskih vrat. Ne glede na to, ali bodo šolo opravljali na daljavo ali v učilnici, je torej računalnik postal potrebna oprema vsakega šoloobveznega otroka, ki mu pomaga pri tem, da "ostaja v igri".

Kot starš zagotovo želite svojemu otroku zagotoviti kakovosten računalnik, ki mu bo v pomoč pri njegovih šolskih obveznostih. Šoloobvezni otroci, dijaki in študentje so upravičeni do digitalnih bonov v vrednosti 150 evrov, ki so namenjeni spodbujanju digitalne vključenosti. Unovčili jih bodo lahko do 30. novembra tako v fizičnih kot tudi spletnih trgovinah z računalniško opremo.

Svoj digitalni bon izkoristite pri Telekomu Slovenije za top izdelke iz njihove ponudbe Na voljo je več kot 800 različnih izdelkov računalniške opreme in računalnikov, ki jih lahko plačete tudi na 12 ali 24 obrokov, dostava je brezplačna.





Za večje nakupe lahko porabite več bonov znotraj ene družine

Čeprav upravičencem pripada 150 evrov vreden bon, pa boste z njim lahko kupili tudi računalniško opremo, ki je cenejša ali dražja od te vrednosti. Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti namreč izkoristili tudi v več manjših zneskih pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Pri nakupu opreme višje vrednosti pa boste le doplačali razliko med ceno in vrednostjo bona. Ob nakupu dražjih izdelkov lahko bratje, sestre, polbratje in polsestre digitalne bone '22 tudi združijo in izkoristijo za skupen nakup. Pred tem boste morali le izpolniti izjavo o združitvi digitalnih bonov, ki jo najdete na spletni strani portala gov.si.

Foto: Shutterstock

Pri Telekomu Slovenije lahko digitalni bon unovčite: ob nakupu izdelka na obroke v ponudbi programa zvestobe,

ob nakupu izdelka na obroke v ponudbi programa zvestobe, ob nakupu izdelka na obroke ob vezavi mobilnega ali fiksnega razmerja,

ob nakupu izdelka po redni ceni v E-trgovini.

Uporaba tehnologije je potreba vsakega študenta

Študentje si danes ne morejo predstavljati študija brez interneta in računalnika, kjer delo in pomoč postaneta dostopnejša in učinkovitejša. Sodobna tehnologija pohitri delo in pomaga pri študiju, olajša proces iskanja informacij in odločanja, pomaga pri doseganju študijskih ciljev in še mnogo več.

Foto: Shutterstock

Poleg tega je imeti nov računalnik ali tablico nekaj izjemno zadovoljujočega. Še zlasti v primerih, ko stara naprava ne služi več dobro svojemu namenu. Zastarel računalnik je namreč lahko počasnejši ali med delom večkrat zamrzne, kar študente spravlja v slabo voljo in jim otežuje študij. Če torej vedno bolj razmišljate o nakupu nove računalniške opreme, je do 30. novembra idealen čas, ko jo lahko z digitalnimi boni dobite ceneje.