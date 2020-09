Čas je, da sprejmete vsak izziv in priložnost

Letos je čas, da odkrijemo bolj uravnotežen življenjski slog, ki nam bo laže pomagal kombinirati delo in zasebno življenje.

Novi začetki v boljši formi

Začnemo lahko z daljšimi sprehodi, ki jih nato nadgradimo s tekom ali vzponi na okoliške vrhove. Dokler nam vreme omogoča, poskušajmo vztrajati pri zunanjih vadbah.

Zastavimo si dosegljive cilje, ki jih bomo s pravo opremo dosegli veliko lažje. S pametno zapestnico lahko analiziramo in sledimo vsak svoj gib ter tako pametno načrtujemo svojo splošno telesno pripravljenost. Več podatkov nam pomaga, da lahko treniramo kot profesionalci, čeprav je naš cilj mogoče samo boljše počutje.

Vzdrževanje telesne pripravljenosti z vadbo nam pomaga preprečevati zdravstvena tveganja. Pametna zapestnica je v kombinaciji z aplikacijami na pametnem telefonu najboljši spremljevalec za učinkovito vadbo in za učenje pravega vadbenega režima.

Pametna zapestnica Huawei Band 4 natančno spremlja vsak trening in ga tudi pomaga izboljšati. Omogoča spremljanje srčnega utripa in telesne aktivnosti, analizo spanca, je vodoodporna (do 50 m) in ima zmogljivo baterijo (9 dni uporabe z enim polnjenjem).



Več časa za druženje

Včasih imamo občutek, da nam je težko najti čas zase, kaj šele za družabno življenje. Kar naenkrat minejo tedni, meseci in leta, pa se še vedno nismo dobili niti na kavi. Zdaj pa je videti, kot da se je nekdo še posebej potrudil in nas ovira pri tem, da bi se nemoteno družili. Vseeno ne smemo pozabiti ohranjati stike s prijatelji in sorodniki. Daleč od oči, daleč od srca – poskrbimo, da to ne bo veljalo za nas.

Po bolj ali manj brezskrbnem poletju si spet vzemimo čas za ljudi, ki nas osrečujejo, ki nas potrebujejo in ki nam pomagajo, da se bolje počutimo v svoji koži. S sodobnimi tehnologijami ni več nobenega izgovora. Vsak trenutek dneva lahko slišimo glas in vidimo obraz ljube osebe. Vsak na svojem koncu in vendar skupaj si lahko ogledamo najljubšo nadaljevanko, spijemo jutranjo kavico in predebatiramo zadnje trače.

Nove naprave iz revolucionarne serije Huawei P40 prinašajo pestre novosti v mobilni fotografiji.





Pametni telefon Huawei P40 Pro nas s svojo eleganco in izjemno zmogljivostjo nikoli ne bo pustil na cedilu. Ima štiri kamere Leica Ultra Vision, najnovejši procesor Kirin 990 5G, ki podpira hiter 5 G in Wi-Fi 6 Plus. Na voljo je v ledeno beli (ice white), črni (black) in zamrznjeno srebrni (silver frost) barvi. Glavna kamera ima ločljivost 50 MP ter nam omogoča fotografiranje in snemanje v slabših svetlobnih razmerah. Huaweiev izjemni zaslon Overflow zagotavlja izjemno fluidnost in prilagodljivost.

Prepustimo se novim dimenzijam

Ravno tako, kot si moramo vzeti čas za družabno življenje, si moramo vzeti čas tudi zase, za tišino in za stvari, ki jih radi poslušamo, beremo, gledamo. Brez umetnosti ni življenja, zato se občasno odklopimo od digitalnih dražljajev, vklopimo dobro glasbo in se prepustimo drugim dimenzijam.

S slušalkami, ki poskrbijo za vrhunski zvok, nam bo uspelo pozabiti na podivjani svet okrog nas.

Odkrivanje znanih krajev

Brez dvoma so potovanja letos drugačna od vseh, ki smo si jih privoščili do zdaj. Smo sploh odšli na prave počitnice? Ni pomembno, kje smo bili. Pomembno je, kaj smo in kaj bomo videli. Letos je čas, da spet odkrijemo kraje v bližini, ki jih do zdaj nismo imeli časa niti obiskati, kaj šele resnično doživeti.

Spoznajmo galerije, muzeje in druge znamenitosti v svoji občini ali v prestolnici. Muzeji, ki smo jih odkrivali kot osnovnošolci, so zdaj postali zakladnica idej, kjer lahko dobimo veliko novih zamisli in se napolnimo z ustvarjalno energijo.

Ostanimo zbrani – nič nas ne more ustaviti

Menda so nam septembra zvezde naklonjene za nove začetke tudi na poslovnem področju. V okviru zdajšnje službe si poiščimo kakšen nov izziv, ki nas bo napolnil z novo energijo, ponovno odkrijmo svojo ambiciozno plat in se prepustimo novim izzivom, ki nas čakajo to jesen.

Veliko uspešnejši bomo, če bomo tako kot prvošolčki pripravljeni na stalno učenje. Toliko spletnih izobraževanj, tečajev in delavnic je na voljo, da lahko čisto vsak poišče kaj novega s svojega področja. Tako bomo postali konkurenčni za nove delodajalce in še bolj zanimivi za zdajšnje. Naj bo letošnja jesen prelomna tudi na kariernem področju.

Z novimi pametnimi telefoni in napravami, ki jih lahko povežemo z njimi, bomo poskrbeli, da bomo izkoristili prav vsako poslovno priložnost. Pri tem ne bomo izgubljali osredotočenosti, ampak bomo zbrani ustvarjali še naprej.