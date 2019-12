Brezhibna božična darila za vsakogar

Čarobnost decembrskega obdarovanja zaznamujejo drobci trenutkov, preživetih s tistimi, ki so nam najbližji in ki jih morda čez leto nekoliko zanemarimo. To je mesec radosti, ponovnih srečanj in veselega obdarovanja. Da bo vsako darilo izbrano in doseglo pravi učinek, torej veselje tistega, ki ga bo odprl, izbirajmo pametno in premišljeno.

Kaj je torej tisto, kar nam bo obogatilo vsakdan ter nas na vsakem koraku povezalo z vsebinami, izkušnjami in ljudmi, ki so nam najbolj pri srcu? S Samsung napravami bomo uresničili prav to in hkrati svojemu obdarjencu omogočili samozavesten korak v svet tehnologije prihodnosti.

Tri darila, ki letos ne smejo manjkati

Samsung vam omogoča trojno izbiro in tri popolne rešitve za vašo praznično zagato. Izbiranje popolnega darila še nikoli ni bilo tako preprosto.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 pametni telefon je leto 2019 zaznamoval s prihodom, ki je razrešil marsikatero dilemo: v eni napravi je združil več, kot ste kadarkoli pričakovali. Eleganten dizajn, napredna videoorodja, funkcija superhitrega polnjenja, S Pen pisalo, edinstvena kamera in še in še.

Še več, Samsung Galaxy Note se je tokrat prvič predstavil kar v dveh velikostih: Galaxy Note10 s 16-centimetrskim (6,3-palčnim) kinematografskim brezkončnim zaslonom in Galaxy Note10+ s 17,27-centimetrskim kinematografskim brezkončnim zaslonom.

Samsung Galaxy Note je ponovno stopil korak pred konkurenco in razvil napravo, ki vam bo služila v vseh pogledih vsakdana. Edinstveno S Pen pisalo vam omogoča pisanje, risanje in upravljanje ter vam hkrati in nedvomno pomaga pri uresničevanju vaših najbolj kreativnih zamisli. Hitro 30-minutno polnjenje pa vam bo zagotovilo zabavo, ki bo lahko trajala ves dan.

Samsung Galaxy Note10+ bo postal vaš najljubši digitalni pripomoček, saj zahvaljujoč 512 GB notranjega pomnilnika, ki ga lahko razširite z 1 TB microSD kartico, lahko na telefon shranite vso svojo glasbo, fotografije in filme.

Galaxy Note10 in Note10+ vključujeta vse osnovne elemente kamer – od objektiva z dvojno zaslonko do ultraširoke kamere, sprotnega ostrenja in celo optimizatorja prizora.

Vaši podatki bodo vedno na varnem, saj vam Galaxy Note10 zagotavlja varnost vojaškega razreda. Vgrajeno Samsung Knox platformo sestavljajo prekrivajoči se obrambni in varnostni mehanizmi, ki vas ščitijo pred vdorom, škodljivo programsko opremo in drugimi nevarnejšimi grožnjami. Platforma zagotavlja varnost, z varno napravo pa ste lahko svobodni, ko delate in ko se zabavate – kadarkoli in kjerkoli želite.

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S6 je priročen kot tablični računalnik in hkrati zmogljiv kot osebni računalnik. Odlikujeta ga eleganten in prefinjen dizajn ter 26,67-centimetrski (10,5-palčni) Super AMOLED zaslon. Izboljšana Samsung DeX postaja zagotavlja preprost prehod na namizno izkušnjo, podobno izkušnji z namiznim računalnikom. Na ta način boste izboljšali in povsem poenostavili svoja opravila. Gledanje najljubših posnetkov in filmov pa bo še bolj doživeto. Tipkovnica ima posebno zasnovo za boljšo funkcionalnost in vključuje S Pen pisalo, stojalo, sledilno ploščico ter nove funkcijske gumbe.

Prav S Pen pisalo, ki je s pomočjo magneta pritrjeno v diskretno zarezo na hrbtni strani naprave, vam bo v trenutku odprlo čisto nova virtualna obzorja.

Galaxy Tab S6 ima tudi izboljšano kamero, vključno s prvo Samsung dvojno kamero z ultraširoko kamero pri tabličnem računalniku, ki je vgrajena v tanko 5,7-milimetrsko ohišje.

Galaxy Tab S6 s kombinacijo izjemne grafike, zvoka ter inteligentne strojne in programske opreme omogoča kakovostno igranje iger.

Galaxy Watch Active2

Nekomu lahko polepšate vsakdan tudi z Galaxy Watch Active2 pametno uro. Ta vključuje najnovejše intuitivne in izpopolnjenje funkcije, ki se skladajo z različnimi življenjskimi slogi.

Inovativne funkcije izboljšujejo zdravje in zagotavljajo dobro počutje, hkrati pa omogočajo še bolj povezano življenje.

Merjenje časa je sekundarnega pomena – Galaxy Watch Active je naprava, ki vam bo izboljšala kakovost vsakodnevnih opravil ter vas, če bo potrebno, "priganjala" pri športnih aktivnostih in vam tako omogočala izpopolnjen življenjski slog.

Lahko pa je tudi izvrsten modni dodatek, saj se popolnoma zlije z različnimi stajlingi, pri katerih bo nedvomno pika na i.

S pomočjo Galaxy Watch Active2 pametne ure boste vedno v stiku s svojimi najbližjimi, prav tako ne boste nikoli zamudili pomembnega poslovnega sestanka. Z LTE-povezljivostjo vam namreč omogoča klicanje in sprejemanje klicev kar prek ure, medtem ko lahko z enim samim klikom dostopate do družbenih omrežij. Tako lahko zdaj odgovorite na objavo na družbenih omrežjih ali pogledate kratek videoposnetek kar na svojem zapestju.

Vsestranska povezljivost vseh naprav

Z eno dodatno Samsung napravo lahko svojemu obdarjencu pričarate čisto drugačno virtualno izkušnjo – povezljivost na vsakem koraku in še bolj izpopolnjeno multimedijsko izkušnjo na najvišji mogoči ravni.

Z brezhibno povezavo med Galaxy Note10, Galaxy Watch Active2 in Tab S6 napravami boste dobili največ od svoje glasbe, videoposnetkov in aplikacij – vse v eni brezhibni izkušnji. To pomeni manj prekinitev in več načinov povezave s stvarmi, ki jih obožujete.

Fotografiranje: s pomočjo pametne ure upravljate kamero na svojem telefonu – lahko zajemate posnetek, preklapljate med kamerami in si ogledate predogled posnetka.

S povezavo na operacijski sistem Windows ste samo en klik oddaljeni od dostopa do vseh svojih najnovejših fotografij na telefonu.

Povezanost klicev in sporočil: prejmite klic na svoj mobilni telefon ali se nanj oglasite kar prek tabličnega računalnika. Galaxy vaša sporočila in klice samodejno sinhronizira. To pomeni, da se, če je vaš mobilni telefon nedosegljiv, lahko oglasite na Tab S6 ali drugi povezani napravi.

Polnjenje baterije: brezžična polnilna postaja Charger Duo vam omogoča istočasno brezžično polnjenje dveh Galaxy naprav. Preprosto ju položite na postajo, napolnite in nadaljujte uporabo – vse brez iskanja kablov.

Popolna sinhronizacija podatkov in aplikacij: povežete vse aplikacije na svojih Samsung napravah.