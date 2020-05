Ob sproščanju ukrepov in napovedi, da se v Sloveniji prekliče epidemija, bomo v Sloveniji zagnali celotno gospodarstvo. Vendar, kot svarijo epidemiologi, obstaja nevarnost drugega (in morda tretjega, četrtega?) vala epidemije. Ali bo do tega prišlo, je v največji meri odvisno od nas samih. Vsekakor, če ne želimo ponovno "zapreti" gospodarstva, bomo morali tako na osebnem, kot družbenem in poslovnem nivoju uvesti določene spremembe.

Zagotavljanje poslovanja s termo kamerami

V nedavni nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19 so ocenili, da se je z virusom okužilo med dva in štiri odstotki prebivalcev Slovenije – torej med 40.000 in 80.000 Slovencev. Če vemo, da dve tretjini okuženih kaže tipične znake okužbe, je za preprečitev vsakega naslednjega vala pomembna zgodnja detekcija.

Nobeno podjetje si ne želi ponovnega zaprtja. Učinkovito preventivno orodje zoper širitev okužbe je lahko tudi uporaba termo kamer, ki lahko ob upoštevanju pravilne uporabe pripomorejo k zgodnjemu odkrivanju potencialno okuženih. Na ta način lahko podjetja skladno z varnostnim planom pri posameznikih, kjer termalna kamera odkrije povišano telesno temperaturo, nadalje ukrepajo in tako zajezijo morebitno širitev okužbe v podjetju.

Inteligentne termalne kamere – nova praksa sodobnega sveta

Termo kamere, ki z infrardečim sprejemnikom slik zaznavajo toplotno sevanje in ga pretvarjajo v slike, prikazujejo temperaturo posameznih površin (oseb, objektov, predmetov) z različnimi barvami. Takšna termo kamera zazna predmete ali osebe, ki izstopajo v smislu temperature. Podjetja, ki si na svojih lokacijah želijo zagotoviti brezhibno varnost, se vedno raje odločajo za namestitev termalnih kamer.

Videonadzorni sistemi, ki omogočajo zagotavljanje varnosti ljudem na javnih mestih, poslovni lastnini in ozemlju, so vsakdanja praksa sodobnega razvitega sveta.

Videonadzorne rešitve morajo opravljati svojo funkcijo čim bolj učinkovito in varčno. V praksi velikokrat prihaja do različnih motenj pri delovanju kamere, kot so necelovitost zajemanja slike, premajhna ločljivost, slaba kakovost posnetkov v mraku. Velik izziv predstavljajo tudi prevelika občutljivost in nezmožnost ločevanja med neškodljivimi premiki, ki jih povzročijo veter ali preleti ptic, in dejanskim sumljivim dogajanjem, zaradi česar večkrat prihaja do lažnih alarmov.

Zanesljiva naložba v varnost in prihodnost Če si želimo zagotoviti res zanesljiv videonadzor, potrebujemo napreden sistem za poslovno in javno rabo. Visokotehnološke videonadzorne kamere MOBOTIX z inteligentnimi programskimi sistemi Konica Minolta so razvite na podlagi temeljite analize delovnih procesov in varnostnih tveganj, ki se pokažejo pri določenem uporabniku. Konica Minolta ponuja rešitve, ki bodo spremenile vaš pogled na varnost. Visokokakovostna video infrastruktura vam omogoča, da ste brez skrbi, saj vam zagotavlja 360-stopinjski pogled, toplotno zaznavanje, avtomatizacijo, visoko kakovost, jasno sliko, polkrožni pogled, obveščanje prek e-pošte in še mnogo več.

Toplotni odtis za večjo varnost

Vedno več podjetij in javnih institucij se odloča za nadzor s termo kamerami, ki zaznavajo tudi toplotno sevanje.

Tehnologija termo kamer se je zelo razvila in ni več omejena le na nočni vid. Namenjene so zaščiti pisarn, skladišč, drugih poslovnih objektov in zemljišč, gospodarskih vozil, tovora pa tudi javnih prostorov, kot so zdravstveni objekti in objekti, ter prevoznih sredstev javnega prevoza.

Termični senzorji termalnih kamer lahko na primer zaznajo povišano telesno temperaturo, kar lahko uporabimo kot indikator za nadaljnje varnostne in zaščitne ukrepe.

Naprava, s katero toplota postane vidna

V času dela na daljavo termalne kamere služijo tudi za varovanje poslovnih prostorov.

Če želite nadzorovati telesno temperaturo oseb, kar je še posebej aktualno v času spopadanja z novim koronavirusom, je priporočljivo termo kamere namestiti v zaprtem okolju, ki ima nadzorovane pogoje, v katerih lahko ta rešitev poda najbolj natančne meritve (± 0,5 °C).

Tehnologija toplotnega snemanja temelji na postopku brezkontaktnega slikanja, ki omogoča vidljivost toplotnega sevanja iz predmeta ali telesa v sicer nevidnem spektru za človeško oko (infrardeča svetloba). In vse to je v celoti skladno z zagotavljanjem zasebnosti (uredba o varstvu podatkov – GDPR), saj termalna kamera ne prikazuje podrobnosti, na osnovi katerih bi lahko prišlo do prepoznave obraza in s tem posameznika.

Takoj, ko oseba ali predmet preideta skozi opazovalno območje, sistem MOBOTIX z dvema termalnima kamerama samodejno preklopi s termičnega na optični senzor.

Vrhunski nadzor, ki je skladen s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) Termo kamere podjetja MOBOTIX, ki je v svetu videoopreme znan kot vrhunski proizvajalec, so izdelane v Nemčiji in zagotavljajo kakovost ter tehnično zanesljivost. Omogočajo maksimalno pokritost z minimalnim številom kamer, in sicer po zaslugi polkrožne tehnologije. Zaradi tega je vzdrževanje bolj ekonomično in se investicija prej povrne.

V INDUSTRIJI

Termalne kamere za detekcijo toplote v industriji omogočajo nadzor proizvodnih procesov, tako, da z njimi lahko opravite zgodnjo diagnostiko tehničnih napak, daljinski pregled napajanja, sončnih elektrarn, zgodnje odkrivanje visoke temperature v lahko vnetljivih materialih, kar je posebej pomembno za preprečevanje požarov v kemičnih obratih, v naftni industriji ter drugje.

V električni opremi in na električni napeljavi je s termalno kamero mogoče nadzorovati napetost ter tako preprečiti požar. Spremljate lahko kontrolne točke za določitev nenormalne temperature nadzorovanih lokacij.

Široko področje uporabe MOBOTIX kamere s termalno radiometrijo v kombinaciji z videotehnologijo podjetja Konica Minolta ponujajo veliko možnosti uporabe: - možnost nadzora in odkrivanja oseb, ki se premikajo v popolni temi, - merjenje temperature objektov in ljudi, - zgodnjo detekcijo požarov in - zagotavljanje skladnosti z zahtevami za varno delovno okolje.

JAVNI PREVOZ

Povpraševanje po varnostnih sistemih na javnem prevozu narašča. Prednosti namestitve nadzornih kamer na sistemih javnega prevoza so številne: pripomorejo k varnosti uporabnikov in osebja ter pomagajo, da omrežja nemoteno in neprekinjeno delujejo. Z uporabo nadzornih sistemov se javnost počuti varneje, kar pripomore k pospeševanju mobilnosti in odvrača vandalizem ter kriminal. Potniki in osebje se tako počutijo varne, zlasti ponoči.

Glavne značilnosti termo kamere MOBOTIX: ➔ Zunaj ali znotraj: Sistemi z nadzornimi termo kamerami so robustni ter zanesljivi in jih je mogoče namestiti neopazno. Primerni so za uporabo v prostorih ali na prostem, v vseh vrstah vozil, na ploščadi, v čakalnici ali javnem prostoru in pri vseh hitrostih in vremenskih pogojih. ➔ Dva termalna senzorja v eni kameri: MOBOTIX termo kameri M16 in S16 imata možnost namestitve dveh termalnih senzorjev, zaradi česar sta edinstveni rešitvi na trgu. ➔ Vidljivost tudi, ko ni svetlobnega vira: Za ustvarjanje slike z optičnimi senzorji je nujna svetloba. Vendar toplotni senzorji za ustvarjanje slik ne potrebujejo svetlobe, zato zaznavanje ljudi in predmetov v popolni temi ni več težava. ➔ Zaznavanje temperature in visoka občutljivost: Mogoče je merjenje temperaturnega območja predmetov ali ljudi od -40 do +550 °C. Obstaja možnost nastavitve 20 različnih področij z različnimi kriteriji in opozorili. S pomočjo tehnologije toplotne radiometrije uporabnika samodejno obveščajo o temperaturah, ki odstopajo od nastavljenih parametrov z občutljivostjo 0,5 °C. ➔ Napredna zaznava premikajočih predmetov: Okolico lahko zaščitite in nadzirate s termalnimi kamerami, ki imajo integriran algoritem za prikaz. Termo kamera vam ponuja poročanje termičnih posnetkov v realnem času in javlja dogodke, ki so klasificirani kot nedovoljeni.

ZA SKLADIŠČA

Prostori, kot so skladišča, zahtevajo stroga varnostna pravila in optimizirane logistične procese. V primeru poškodb ali izgube blaga je treba preprečiti tudi uhajanje podatkov, ki tam krožijo. Z nadgradnjo varnostnega in nadzornega sistema z logističnim videonadzorom lahko skrbno nadzirate premike, blago in sisteme, ki se uporabljajo na vaši posesti ter učinkoviteje, kot kdaj koli prej zavarujete svoj logistični pretok.

Na vsaki lokaciji svojega podjetja morate zahtevati brezhibno varnost, če želite preprečiti škodo na posesti, tatvino, izgubo ali možnost zlorabe blaga.

Robusten in kibernetsko varen sistem Robustni videonadzorni sistem MOBOTIX je zasnovan tako, da je pripravljen na avtomatizacijo procesov interneta stvari. Z uporabo šifrirane komunikacije je logistični sistem MOBOTIX kibernetsko varen, ponuja neprekosljive zmožnosti nadzora in ima najsodobnejše varnostne in nadzorne funkcije. Po zaslugi robustne in vodoodporne konstrukcije jih lahko zanesljivo in varno uporabljate na prostem skozi vse leto.

ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

Mala in srednje velika podjetja po vsem svetu so vsak dan žrtve požarov, tatvin, vandalizma in drugih škodljivih dogodkov, ki bi jih zlahka preprečili. Pisarne in skladišča so za vlomilce lahka tarča in komercialni videonadzorni sistem lahko zelo pripomore k preprečevanju škode.

Varnostne termo kamere MOBOTIX vam omogočajo izjemno ostre posnetke. Naredite korak naprej in zaščitite prihodnost svojega podjetja.

V ZDRAVSTVU

Zdravstvene ustanove, kot so bolnišnice in klinike so velik izziv v smislu zagotavljanja varnosti. Mnoge dejavnosti v javnem zdravstvu morajo biti opravljene v nekaj trenutkih. Bolniki, osebje in lastnina v zdravstvenem sektorju morajo biti zato pod videonadzorom, saj se med zdravljenji, ki se pogosto izkažejo za rešilna, izvajajo iskanja okužb in relevantnih podatkov, preprečevanje, zdravljenje in nadzor bolezni ter drugo.

Programska oprema za celovito podporo zdravstvu MOBOTIX nudi nadzorno programsko opremo za uporabo v zdravstvu, ki je zasnovana tako, da zagotavlja intuitivne in prilagodljive rešitve na področjih, kot so upravljanje videoposnetkov, analiza videoposnetkov in upravljanje naprav. Zdravstvene nadzorne rešitve MOBOTIX omogočajo ostre in jasne slike za oprijemljivejše dokaze in nenehno interakcijo med bolniki in ponudniki zdravstvene oskrbe, pomagajo znižati stroške storitev in izboljšajo učinkovitost postopkov, ko jih kombinirate z obstoječimi električnimi sistemi v zdravstvu.