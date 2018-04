Bizmatch: slovenska aplikacija za učinkovita poslovna srečanja na dogodkih

V poslovnem svetu so sejmi in konference ena od najboljših priložnosti za mreženje ter ustvarjanje novih stikov in sodelovanj – a le, če je dragocen čas na dogodku skrbno načrtovan in se ga ne zapravlja s čakanjem na prost termin ali iskanjem stojnice oziroma konferenčnega prostora. Foto: Ana Kovač

V poslovnem svetu so sejmi in konference ena od najboljših priložnosti za mreženje in ustvarjanje novih stikov in sodelovanj – a le, če je dragocen čas na dogodku skrbno načrtovan in se ga ne zapravlja s čakanjem na prost termin ali iskanjem stojnice oziroma konferenčnega prostora.

Vsi udeleženci teh dogodkov si namreč na njih želijo doseči čim več, zato so njihovi urniki zelo polni, usklajevanje med njimi pa zelo zahtevno.

Hitro do pravega sogovornika

Foto: Bizmatch Tu priskoči na pomoč slovenska aplikacija Bizmatch, katere poslanstvo je omogočiti učinkovito in preprosto spoznavanje ter mreženje med udeleženci konference ali sejma. Na voljo je tako za uporabnike pametnih telefonov in preostalih mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android kot tudi za tiste, ki so zvesti Applovim napravam, na katerih je operacijski sistem iOS.

Z njo uporabniki glede na svoje poslovne interese med drugimi udeleženci preprosto najdejo najprimernejše sogovornike zase ter se že med samim dogodkom hitro in učinkovito dogovorijo za spoznavni sestanek.

Bližnjica do relevantnih srečanj

Tako bodo razstavljavci že pred začetkom dogodka vedeli, kdo se zanima za njihove izdelke ali storitve, in ne bodo odvisni od večkrat ponavljajočih razlag mimoidočim obiskovalcem razstavnega prostora, pojasnjujejo snovalci aplikacije.

Razstavljavci bodo tako več svojega časa na sejmu namenili poglobljenim pogovorom z relevantnimi sogovorniki, kar bo pot do novih strank zanesljivo skrajšalo, so dodali.

Tudi za sejemske obiskovalce in udeležence kongresov

Podobne koristi bodo imeli tudi obiskovalci, ki bodo lahko na sejmu takoj stopili v stik s tistimi sogovorniki, ki jim bodo najzanimivejši.

Tudi na konferencah lahko Bizmatch zelo pripomore k ustvarjanju najobetavnejših novih poslovnih stikov. Na konferencah je poslovno mreženje sicer že tako ali tako mnogo bolj interaktivno, a tudi v tem primeru Bizmatch lahko pomembno skrajša pot do pravega sogovornika in tako tudi do uspešnega poslovnega srečanja.

Brezplačna za udeležence, poslovni model temelji na organizatorjih

Snovalci aplikacije Bizmatch so prepričani, da podobne aplikacije ponujajo zgolj pregled nad vsemi sodelujočimi na nekem dogodku, kar je za mnoge udeležence, ki praviloma ne pregledajo celotnega seznama udeležencev, pravzaprav le delno uporabno.

Aplikacija Bizmatch je za vse udeležence poslovnega dogodka, konference ali sejma brezplačna. Njen poslovni model temelji na tem, da njeno dodano vrednost prepoznajo organizatorji dogodkov ter z njo, kot pravijo snovalci, okrepijo svojo ponudbo in dvignejo dodano vrednost svoje osnovne dejavnosti – organizacije uspešnih poslovnih dogodkov.

Aplikacijo Bzmatch so uporabljali tudi udeleženci letošnje konference NetPRO , največje poslovne in mreženjske konference za mikro, mala in srednja podjetja v Sloveniji. Cilj konference je povezati poslovneže in podjetnike z namenom predstavitve poslovnih trendov ter ustvarjanja novih poslovnih sinergij.

Mreženje enako pomembno kot izobraževanje in informiranje

Poslovno mreženje je namreč postalo ključnega pomena na tovrstnih dogodkih, tako kot izobraževalni ali informativni del. Toda Bizmatch prek svojega sistema za upravljanje strank organizatorjem omogoča tudi globinske analize, ki razkrivajo pomembne pokazatelje uspešnosti njihovih dogodkov, so še poudarili avtorji aplikacije Bizmatch.