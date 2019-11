biziSMART: bližnjica do pravih potencialnih strank

Od podatka do kupca je dolga in negotova pot.

Od podatka do kupca je dolga in negotova pot. Foto: Getty Images

Gotovo ste se kdaj, ko vas je doma ali v službi kdo poklical po telefonu ali vam poslal kak oglasni dopis z namenom, da vam kaj proda (največkrat nekaj, kar vas sploh ne zanima), vprašali, kje so našli ravno vas.

Še raje kot vi bi odgovor na to vprašanje želeli najti ravno tisti, ki so vas poklicali oziroma vam poslali dopis.

Vstopna točka orodja biziSMART (podatki so zamegljeni zgolj na slliki zaradi varstva podatkov)

Ena od najbolj zahtevnih nalog prodajalcev in tržnikov v vsakem podjetju je, kako v pravem trenutku najti relevantne podatke. Kako ponuditi svoj izdelek tistim in samo tistim, ki jih to zanima. Kako pravilno ovrednotiti, kdo je morebitna nova stranka in kdo ni. Kako vsaki posamezni obstoječi in morebitni stranki pripraviti ravno takšno ponudbo, ki jo najbolj zanima.

Podjetja se te naloge lotevajo na različne načine. Podatke o uporabnikih zbirajo na različne načine in je to tudi eden od razlogov, da so zbirke podatkov neenotne, neurejene, neredko tudi napačne.

Veliko opravljenih klicev še ne zagotavlja novih kupcev

Merilo uspeha prodaje gotovo ni število vseh opravljenih klicev in poslanih dopisov, temveč število uspešnih klicev in dopisov. Pot od seznamov in zbirk podatkov do uspešne prodaje pa je dolga in zahtevna.

Na njej lahko pomagajo digitalna orodja: digitalne zbirke finančnih in poslovnih podatkov, kot je za slovenske pravne osebe poslovni asistent bizi.si, in umetna inteligenca, ki tem podatkom, kot pravi David Miško iz podjetja stroka.si, daje pamet – pa tudi dostopno in takojšnjo preglednost po številnih merilih.

Iskalnik novih strank v orodju biziSMART (podatki so zamegljeni zgolj na slliki zaradi varstva podatkov)

Lastni podatki + digitalni poslovni asistent + umetna inteligenca = biziSMART

Orodje biziSMART združuje prednosti omenjenih orodij in tehnologij. Uporablja lahko že strukturirane podatkovne zbirke, ki jih naročnik morda že ima, če pa jih nima, pa pomaga pri njihovem strukturiranju. Sam podatek namreč še nima veljave, če ni dostopen v pravem trenutku za pravi namen in ni prikazan na jasen in takoj uporaben način.

Orodje biziSMART prilagodijo vsakemu posameznemu naročniku predvsem glede na kakovost njegovih podatkovnih zbirk. Za odločanje na podlagi umetne inteligence oziroma strojnega učenja tem podatkom pridružijo podatke iz digitalnega poslovnega asistenta bizi.si, nato pa za vrednotenje in predstavitev poskrbijo umetna inteligenca in Microsoftova programska orodja, pojasnjuje Miško.

"Rezultati se že vidijo"

V orodju biziSMART trenutno dokončujejo razvoj modul za učinkovito vrednotenje potencialnih strank – a bi mu lahko rekli orodje za odpravljanje neobetavnih in neuspešnih stikov.

Ravno o tem so se najbolje prepričali v medijski hiši Finance, kjer biziSMART, sicer še preizkusno, uporabljajo že od septembra. "Prezgodaj je še govoriti o konkretnih kazalnikih, ker je to še vedno kratek čas, a lahko zagotovo trdim, da je učinkovitost prodaje ob nespremenjenem načinu dela v našem klicnem centru že večja," je ob predstavitvi izkušenj povedala Tina Anžič, vodja prodaje naročnin pri časniku Finance.

Tina Anžič, vodja prodaje naročnin v časopisni hiši Finance Foto: Srdjan Cvjetović

Že z nekaj kliki vse, za kar so prej potrebovali veliko časa

"Ko smo spremenili način prodaje, nismo uvedli zgolj drugačnega pristopa proizvajalcev, temveč boljše in pametnejše baze z namenom, da bi čas prodajalcev bolje izkoristili," je pojasnila Anžičeva. "Gradnja takih pametnih baz je bila časovno potratna, veliko časa smo porabili, in ker smo v 21. stoletju, smo iskali ustrezno digitalno orodje, biziSMART je obljubljal natanko to, kar smo želeli."

Že kmalu po začetku preizkusa so ugotovili, da biziSMART že z nekaj kliki postreže s tako ovrednotenimi in predstavljenimi podatki, za kar so prej potrebovali veliko časa in primerjav.

"Bolj kot orodje sta me navdušili njegova logika in preprosta uporaba"

"Za biziSMART smo se odločili že po prepričljivi predstavitvi – orodje, ki bo pravilno ocenilo stranko glede na naše podatke, ki smo jih 'ročno' zbirali leta in leta. Podatkov nam ni bilo treba nič prilagajati, samo predali smo jih," je pojasnila sogovornica, ki je poudarila, da je ravno to ena od največjih prednosti, ki so jih izkusili z orodjem biziSMART.

"Bolj kot samo orodje me je navdušila logika tega orodja, ki se je ob uporabi dokazalo kot resnično preprosto," je povedala Anžičeva. "Dobili smo vse, kar nam je bilo predstavljeno in smo pričakovali."

"Bolj kot samo orodje me je navdušila logika tega orodja, ki se je ob uporabi dokazalo kot resnično preprosto," je povedala Anžičeva. "Dobili smo vse, kar nam je bilo predstavljeno in smo pričakovali." Foto: Srdjan Cvjetović

Ne mislimo samo na morebitne nove, temveč tudi na obstoječe stranke

"Tržniki ne delajo drugače. Mi jim dostavimo namige, a so ti zdaj že bolj pozicionirani, združeni v skupine in urejeni po merilih, ki nam v vsakem trenutku dajo želeni nabor. Za končne kazalnike uspešnosti konverzije potrebujemo še več časa, a veliki časovni prihranki se že vidijo," je poudarila Anžičeva.

V skupini stroka.si že napovedujejo, da bodo poleg modela za vrednotenje potencialnih strank razvili tudi modul za preprečevanje odhoda obstoječih strank. "Del naše poslovne transformacije je tudi odnos z obstoječimi strankami, a če bomo dobili kakšno orodje, ki bi nam to pomagalo predvideti in preprečiti, ga bomo zagotovo z zanimanjem preizkusili," je sklenila pogovor naša sogovornica.