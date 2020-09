Odločitev superbogataša, ki jo čaka ves svet

Warren Buffet je bil dolgo eden od treh najbogatejših posameznikov na svetu. Nato so se dvignili novodobni bogataši (ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, oče Tesle Elon Musk in seveda šef trgovca Amazon Jeff Bezos) in Buffett je s premoženjem v vrednosti okrog 70 milijard evrov padel na današnje šesto mesto na lestvici najpremožnejših Zemljanov..

Warren Buffet je bil dolgo eden od treh najbogatejših posameznikov na svetu. Nato so se dvignili novodobni bogataši (ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, oče Tesle Elon Musk in seveda šef trgovca Amazon Jeff Bezos) in Buffett je s premoženjem v vrednosti okrog 70 milijard evrov padel na današnje šesto mesto na lestvici najpremožnejših Zemljanov.. Foto: Getty Images

Bo ameriški milijarder Warren Buffet, najverjetneje najslavnejši vlagatelj na svetu in ta hip šesti najbogatejši Zemljan, spremenil dolgoletno mnenje in del svojega premoženja vendarle prenesel v kriptovaluto bitcoin? To je vprašanje, ki si ga v zadnjih tednih zastavlja ogromno vlagateljev v bitcoin. Takšna poteza superbogataša Buffetta bi najverjetneje močno vplivala na ceno najbolj znane kriptovalute.

Po mnenju analitikov je kriptovaluta bitcoin že nekaj časa tik pred eksplozijo cene in potrebuje samo en močan signal, da jo pahne čez rob in da cena bitcoina znova doseže ter tudi preseže rekordne vrednosti iz konca leta 2017.

Bitcoin je v zadnjih treh mesecih nekoliko zrasel, a se zdaj že nekaj časa obotavlja pri okrog 10.000 evrih. Mnogi so prepričani, da potrebuje dogodek, ki ga bo potisnil čez rob in strmo navzgor. Je to lahko podpora šestega najbogatejšega človeka na svetu? Foto: Coinmarketcap.com

Detonator bi lahko bil 90-letni ameriški vlagatelj Warren Buffett. Člana elitne druščine najbogatejših ljudi na planetu se v zadnjih tednih vse pogosteje omenja v povezavi z bitcoinom, kar je zanimivo, saj je bil še nedolgo nazaj eden njegovih najglasnejših kritikov.

Buffett, ki je februarja letos dejal, da je bitcoin ničvreden in da nikoli ne bo vlagal v kriptovalute, naj bi bil nakupu bitcoina bliže kot kdaj koli prej. Znani vlagatelj v kriptovalute Max Keiser trdi, da bo Buffetta prevzela nakupovalna mrzlica, ko bo bitcoin dosegel ceno 50.000 ameriških dolarjev.

Warren Buffett je bitcoin oziroma nasploh kriptovalute v zadnjih dveh letih označil za igre na srečo in celo "strup za podgane". Foto: Getty Images

Bitcoin mora do takšne cene sicer še priti, trenutno je "zgolj" pri okrog 12.000 dolarjih oziroma nekaj več kot 10.000 evrih.

A na rast cene bitcoina bi lahko vplivala prav nedavna dejavnost Buffetta. Šesti najbogatejši človek na svetu je v zadnjem času namreč naredil nekaj poslovnih potez, ki so voda na mlin bitcoinu.

Prvič - Buffet je sredi avgusta začel vlagati v zlato. To je bila ogromna novica, saj je Buffett do zdaj veljal za izrazitega nasprotnika investicijskega zlata oziroma industrije zlata. Avgusta je nato naredil 180-stopinjski obrat, izstopil iz naložbe v ameriški banki Goldman Sachs in namesto tega kupil delež kanadske družbe Barrick Gold, ki upravlja rudnike zlata.

Warren Buffett (levo) je bil eden prvih podpornikov in podpisnikov zaveze Billa Gatesa (desno), s katero je obljubil, da bo po smrti veliko večino svojega premoženja zapustil v dobrodelne namene. Foto: Reuters

Drugič - Buffett izgublja zaupanje v ameriški dolar, kar naj bi dokazovala njegova ponedeljkova poteza. Bogataš je šest milijard dolarjev kapitala prek svoje investicijske družbe Berkshire Hathaway iz ZDA namreč prenesel na Japonsko, kjer je kupil lastniške deleže v petih največjih japonskih podjetjih.

Vlagatelj Max Keiser je že sredi avgusta trdil, da bo Buffettova posvojitev zlata pozitivno vplivala na ceno bitcoina, ki se ga postopoma oprijemlje vzdevek "digitalno zlato". Da bo Buffett slej ko prej kupil bitcoin, verjame tudi soustanovitelj investicijske družbe Morgan Creek Jason Williams:

Buffett sold banks and bought gold. He will buy #Bitcoin soon. — Jason A. Williams🚀 (@GoingParabolic) August 15, 2020

