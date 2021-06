Bila je preglasna: huda zaušnica slavni nasprotnici ukrepov

58-letnica avtorica knjig o feminizmu in politiki v ZDA je na Twitterju ponavljala enaka opozorila, kot jih lahko zasledimo v najbolj skrajnih skupnosti nasprotnikov ukrepov in cepljenja na Facebooku, tudi v nekaterih slovenskih.

58-letnica avtorica knjig o feminizmu in politiki v ZDA je na Twitterju ponavljala enaka opozorila, kot jih lahko zasledimo v najbolj skrajnih skupnosti nasprotnikov ukrepov in cepljenja na Facebooku, tudi v nekaterih slovenskih. Foto: Wikimedia Commons

Naomi Wolf, nekdaj zelo cenjena feministka, spreobrnjena v vse bolj radikalno zagovornico teorij zarot, že slabo leto in pol po spletu seje dvome in strah glede učinkovitosti omejevalnih ukrepov za zajezitev pandemije in predvsem varnosti cepiv proti bolezni covid-19. Zdaj je končno prestopila mejo sprejemljivega, saj so ji ugasnili enega najglasnejših zvočnikov.

Mednarodno prepoznavni ameriški novinarki in feministki Naomi Wolf, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja zaslovela kot borka za pravice žensk in svetovalka nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona, pred desetimi leti pa je bila tudi eden od obrazov protestniškega gibanja Okupiraj Wall Street, je minuli konec tedna gostoljubje odreklo družbeno omrežje Twitter.

Naomi Wolf je imela na družbenem omrežju Twitter več kot 140 tisoč sledilcev. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razloga za suspenz uporabniškega računa Wolfove pri Twitterju uradno niso navedli, a jim ga pravzaprav tudi ni treba. Jasno je namreč, zakaj se je družbeno omrežje odločilo za drastičen ukrep, ki doleti najhujše kršitelje Twitterjevega pravilnika.

Wolfova je platformo v zadnjem letu in pol namreč aktivno uporabljala za širjenje napačnih, zavajajočih in lažnih informacij o ukrepih, povezanih z omejevanjem širjenja novega koronavirusa, in predvsem o učinkovitosti ter (ne)varnosti cepljenja proti bolezni covid-19.

58-letnica avtorica knjig o feminizmu in politiki v ZDA je na Twitterju ponavljala enaka opozorila, kot jih lahko zasledimo v najbolj skrajnih skupnosti nasprotnikov ukrepov in cepljenja na Facebooku, tudi v nekaterih slovenskih.

Naomi Wolf je bila pred desetimi leti eden glavnih obrazov gibanja Okupiraj Wall Street. Zaradi protestiranja jo je v New Yorku celo pridržala policija. Foto: Guliver Image

Ena zadnjih objav Wolfove, ki je zelo verjetno vplivala na zaprtje njenega računa na Twitterju, je vsebovala predlog, da bi morale komunalne službe ločevati odpadne vode necepljenih gospodinjstev od odpadnih voda tistih gospodinjstev, kjer je nekdo prejel cepivo proti novemu koronavirusu tipa mRNA (Pfizer ali Moderno). Po njenem mnenju delci tega cepiva ostajajo v pitni vodi in lahko "okužijo" zdrave ljudi.

Od skepticizma do popolnih norosti

Šlo je za objavo, ki je le še potrdila metamorfozo uporabniškega profila Wolfove na Twitterju iz previdno skeptičnega, kar zadeva zajezitev pandemije, v radikalno nezadržanega. Wolfova se je med prvim valom epidemije še spraševala o smiselnosti ukrepov in učinkovitosti prihajajočih cepiv, v zadnjih mesecih pa je občasno odkrito prestopala mejo razumnega.

Tako je cepivom proti novemu koronavirusu pripisala računalniške lastnosti, češ da jih bo mogoče zaradi vsebnosti mikročipov mogoče nadgraditi na daljavo, in ameriškega imunologa Anthonyja Faucija, prvega moža vojne ZDA proti koronavirusu, označila za Satana.

Anthony Fauci je od začetka pandemije bolezni covid-19 v očeh nasprotnikov nevarnosti virusa ter ukrepov in cepiv eden glavnih krivcev za nastalo situacijo. K demonizaciji Faucija je precej prispeval tudi nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, ki večkrat ni upošteval njegovih predlogov, na koncu pa ga je tudi povsem izločil iz odločanja o ukrepih. Foto: Reuters

Naomi Wolf je svojo "kariero" podpihovalke teorij zarot sicer začela že sredi prejšnjega desetletja. Kritiki so ji očitali, da širi lažne informacije o politiki ZDA, žvižgaču Edwardu Snowdnu, usmrtitvah Islamske države, mobilnem omrežju 5G in da napačno interpretira zgodovino (kar je nekoč priznala tudi sama)

Wolfova je v eni slavnih izjav o omrežju 5G trdila, da je zelo lepo obiskati Belfast, mesto v Severni Irski, ki še ni vzpostavilo mobilnega omrežja pete generacije. V Belfastu so zrak, zemlja, nebo in ljudje zaradi tega drugačni kot drugje − mirni, naravni, neobremenjeni kot v 70. letih prejšnjega stoletja, je zapisala na Twitterju. Drugi uporabniki so jo prijazno opomnili, da je bil Belfast v tistem obdobju zaradi politične negotovosti in kar 30 let trajajočih oboroženih spopadov vse prej kot miren in spokojen.

Objavila je fotografijo svetovno znanega pornoigralca, za katerega je verjela, da je zdravnik

Kritiki so Naomi Wolf večkrat tudi očitali, da sploh ne preverja informacij, ki jih deli med svojih 140 tisoč sledilcev na Twitterju.

Pred meseci je to s praktičnim primerom uspelo pokazati Kenu Klippensteinu, novinarju medija The Intercept. Klippenstein je Naomi Wolf namreč pripravil do tega, da je na Twitterju delila fotografijo in izjavo zdravnika po imenu John Sims, ki je domnevno dejal: "Če je cepivo učinkovito, zakaj je treba ljudi siliti, naj se cepijo? Ljudje bi se morali odločati sami."

Zgornja izjava je seveda izmišljena, na fotografiji pa ni nihče drug kot svetovno znani igralec iz filmov za odrasle Johnny Sins. Ne le to, gre za posnetek zaslona iz enega od pornografskih filmov, v katerem je Sins nastopil v vlogi zdravnika.

Wolfova je tvit s citatom pornoigralca hitro izbrisala, toda internet ne pozablja. Posnetki zaslona objave že krožijo tako po Twitterju kot tudi po drugih družbenih omrežjih, eno od objav s sliko tvita pa je delil tudi Johnny Sins.

Preberite tudi: