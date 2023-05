Bi deset ur pregledovali aplikacijo TikTok? To podjetje vam za to še plača.

Aplikacija TikTok mesečno doseže več kot milijardo ljudi, starejših od 18 let, in je šesta najbolj priljubljena na svetu.

Ste tudi vi med tistimi, ki ure in ure strmijo v zaslon in uporabljajo eno izmed najbolj razširjenih aplikacij po svetu TikTok, priljubljeno predvsem pri mlajši generaciji? Če je vaš odgovor pritrdilen, je za vas idealna ponudba podjetja Ubiquitous.

Agencija za vplivno trženje Ubiquitous namreč išče tri ljudi, ki jim je pripravljena plačati 100 dolarjev (92,5 evra) na uro za deseturno pregledovanje aplikacije TikTok. Podjetje si na ta način prizadeva oceniti nastajajoče trende na spletu, poroča CNN.

Vsak, ki se želi prijaviti na omenjeno delovno mesto, imenovano TikTok Watching, se mora najprej naročiti na kanal Ubiquitousa na YouTubu in podjetju poslati kratko sporočilo, zakaj meni, da je sam najprimernejši za omenjeno delovno mesto. Podjetje išče polnoletne uporabnike, ki poznajo delovanje omenjene platforme in zlasti njene trende.

Aplikacija TikTok mesečno doseže več kot milijardo ljudi, starejših od 18 let, in je šesta najbolj priljubljena na svetu. Prva in najbolj obiskana aplikacija s skoraj tremi milijardami mesečnih uporabnikov je Facebook (2,963 milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov), sledita mu YouTube (2,527 milijarde) in WhatsApp (okoli dve milijardi).

"Izbrani kandidati nam bodo pomagali odkriti nastajajoče trende tako, da bodo izpolnili preprost dokument, v katerem bodo zabeležili ponavljajoče se trende, ki jih bodo opazili," je zapisano v prijavi za udeležence, ki bodo za svoje delo plačani.

Udeleženci bodo svoje izkušnje objavili na katerikoli platformi

Na platformi TikTok so se razvili različni priljubljeni trendi, nekateri izmed njih iz povsem običajnih dejavnosti. Tako so s pomočjo platforme postali znani deček Corn Kid, ki se v posnetkih navdušuje nad koruzo, in drugi uporabniki, ki na platformi ustvarjajo različne vsebine, poroča CNN. Nekatere poudarjajo pomen zdravja in gibanja, druge pa so namenjene zgolj zabavi.

Po ogledu posnetkov bodo udeležence prosili, naj svoje izkušnje objavijo na katerikoli platformi družbenih medijev, ki jo bodo izbrali sami, in ob tem označijo podjetje. Podjetje prijave udeležencev sprejema do konca maja, izbrane kandidate pa bodo o tem obvestili sedem dni po zaprtju prijav.