Banka Slovenije: Poglejte, kaj bodo naredili Kitajci

Kitajska bo najverjetneje že prihodnje leto uvedla novo denarno enoto, in sicer digitalni juan, v članku, ki ga je na Twitterju delila Banka Slovenije, napoveduje Bloombergov kolumnist Andy Mukherjee. Čeprav je o digitalnem juanu znanega zelo malo, naj bi kitajska centralna banka infrastrukturo za digitalizacijo nacionalne valute razvijala že pet let, piše Mukherjee.

Digitalni juan bo nadomestil delež fizičnega denarja, ki je trenutno v obtoku na Kitajskem. Kot pravi Mukherjee, bo kitajska državna kriptovaluta "psevdonimna" - to pomeni, da kitajske oblasti sicer ne bodo aktivno sledile denarju, ki ga bodo zapravljali posamezni državljani, a bodo imele možnost, da to lahko storijo.

Kitajska "psevdonimna" državna kriptovaluta se bo pravzaprav odlično vključila v tamkajšnji vedno bolj razvejan nadzor, ki bo državljanom Kitajske odvzel dobršno mero zasebnosti. Foto: Reuters

Bloombergov kolumnist Mukherjee pričakuje, da bodo kitajskemu zgledu zelo hitro sledile tudi centralne banke v drugih državah. Tudi v Sloveniji?

Banka Slovenije: "Kriptovalute namesto evra? Ne tako hitro."

Ob vprašanju, ali lahko kriptovalute nekega dne postanejo polnopravna alternativa evru – o tem namreč na glas razmišljajo v Nemčiji – ali ga celo nadomestijo, so v Banki Slovenije za Siol.net ta mesec pojasnili, da bi "bilo smiselno pospešiti raziskovalne aktivnosti centralnih bank in evrosistema kot celote na področju možnosti izdajanja centralnobančnih digitalnih valut kot digitalnega ekvivalenta gotovine".

Po mnenju Banke Slovenije so centralnobančne valute, kar je trenutno evro, namreč netvegano menjalno sredstvo, kar pa za kriptovalute, katerih cene so tradicionalno zelo volatilne in odvisne od neštetih dejavnikov, za zdaj še ne velja.

Stališče, da kriptovalute trenutno niso ne denar in ne prava valuta, je navedeno tudi na spletni strani Banke Slovenije.

Kaj pa tako imenovane stabilne kriptovalute oziroma stabilni kovanci, katerih cena je vezana na klasično valuto, kot je evro?



Tudi tem banke trenutno niso najbolj naklonjene, pravijo v Banki Slovenije. "Čeprav tako imenovani stabilni kovanci vsaj deloma odpravljajo glavno hibo drugih kriptoimetij za namene plačevanja (nestabilnost cene), so z njimi povezana številna tveganja pravne gotovosti, učinkovitega upravljanja, finančne integritete, pranja denarja in financiranja terorizma, varnosti, učinkovitosti in integritete plačilnih sistemov, kibernetska in druga operativna tveganja, tveganja varstva podatkov, zaščite potrošnikov/investitorjev ter davčne skladnosti," so za Siol.net pred kratkim pojasnili pri Banki Slovenije.

Preberite tudi: