Aretiran razvpiti poslovnež, ki je z "uslugo" pomagal tudi Slovencem

75-letni John McAfee, v svetu najbolj znan kot ustanovitelj podjetja McAfee, ki razvija protivirusne programe, je med novembrom 2017 in februarjem 2018 s promocijo različnih kriptovalut na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter zaslužil več milijonov ameriških dolarjev, je razvidno iz sporočila za javnost na spletni strani pravosodnega ministrstva ZDA.

McAfee ameriški davčni upravi ni razkril, da je promocijo kriptovalut oziroma njihovih projektov ICO (javnih ponudb kriptožetonov) mastno zaračunal. To sicer ni bila nobena skrivnost, že leta 2018 je bilo namreč javno znano, da McAfee za posamezen tvit o novem kriptožetonu zahteva več kot sto tisoč ameriških dolarjev.

Podrobnosti o obtožnici zoper Johna McAfeeja, ki jo je razkrilo pravosodno ministrstvo ZDA, so precej skope, je pa zato veliko bolj zanimivo poročilo o primeru, ki ga je objavila ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC). McAfee naj bi za promocijo vsaj sedmih projektov ICO prejel kar 11,6 milijona dolarjev v kriptovalutah bitcoin in ether, obenem pa še za 11,5 milijona dolarjev kriptožetonov, ki jih je promoviral. Foto: Reuters

Med podjetji, ki jim je reklamo za kriptožeton delal John McAfee, je bil konec decembra 2017 tudi slovenski InsurePal.

Insurepal is one of the most creative ideas that I gave seen in the social media token arena. For anyone looking to stash some of their holdings for the medium term you should check it out. https://t.co/7GB44o4Mos — John McAfee (@officialmcafee) December 27, 2017

Z javno prodajo svojega kriptožetona IPL so januarja 2018 nato v manj kot minuti in pol zbrali skoraj 15 milijonov evrov v kriptovaluti ether. InsurePal se je julija 2018 sicer preimenoval v VouchForMe, njihov kriptožeton pa je po upadu kriptotrga leta 2018 doživel pravi polom, saj trenutno kotira pri ceni 0,000874 evra.

Podjetju VouchForMe smo poslali vprašanje, ali in koliko denarja je John McAfee zahteval za tvit, v katerem je promoviral InsurePal. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Ni rečeno, da po njegovi življenjski zgodbi nekoč ne bodo posneli filma



John McAfee pozira z ženo Janice na barki Svoboda sredi Karibskega morja. Foto: Twitter

John McAfee je v svoji več desetletij trajajoči karieri na tehnološkem področju ob razvoju svetovno znanega protivirusnega programa McAfee med drugim sodeloval z Naso in opremljevalcem ameriške vojske Lockheed Martinom ter si z različnimi zasebnimi poslovnimi uspehi in tudi s prodajo svojega deleža v podjetju McAfee Associates nabral premoženje v višini sto milijonov ameriških dolarjev.



Vrednost premoženja McAfeeja, ki se je dolgo boril z zasvojenostjo z alkoholom in prepovedanimi drogami, je do začetka prejšnjega desetletja strmoglavila za petindvajsetkrat (nato naj bi si opomogel tudi z naložbami v kriptovalute). Iz ZDA se je preselil v Belize in prirejal divje zabave, nato pa od tam pobegnil zaradi sumljive smrti svojega soseda.

John McAfee je vedno slovel kot zaščitnik digitalne zasebnosti in človek brez dlake na jeziku, ki mu ni bilo težko javno kritizirati ameriške vlade, gospodarstva in tekmecev v svojem poklicu. Zaradi ugleda podjetja McAfee Associates so njegovo mnenje mnogi zelo cenili – pri tem je malce pomagalo tudi dejstvo, da je John McAfee član Mense, mednarodnega združenja za nadpovprečno inteligentne ljudi. Foto: Reuters Kasneje je imel težave z roko zakona v Gvatemali. Od januarja lani je nato plul po mednarodnih vodah Karibskega morja in se ogibal ameriškim oblastem, ki ga želijo, kot trdi sam, uradno pospraviti zaradi utaje davkov, neuradno pa zato, ker jim je velik trn v peti. Julija je za nekaj dni izginil, izkazalo se je, da so ga zaradi tovorjenja orožja aretirali v Dominikanski republiki.



McAfee je leta 2015 napovedal, da bo kandidiral za predsednika ZDA, a ni dosegel prav veliko in nato dejal, da ne bo več poskušal. Obljubo je prelomil leta 2018, ko je razkril priprave na kampanjo za volitve, ki bodo 3. novembra. Njegova predsedniška kampanja se je sicer končala neuspešno.

