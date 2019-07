Apple Watch Series 4 od petka v ponudbi Telekoma Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od petka do nedelje bodo v Telekomovem centru Citypark v Ljubljani s posebnimi celodnevnimi predstavitvami podrobneje predstavili te najnovejše Applove pametne ure.

Na voljo bosta tako 40-milimetrska kot tudi 44-milimetrska različica, pri čemer bo redna cena za manjšo 439, za večjo pa 469 evrov. S programom zvestobe je mogoče kupnino poravnati na 24 obrokov po 18 evrov za manjšo in 19 evrov za večjo različico, so še sporočili iz Telekoma Slovenije, edinega slovenskega operaterja, ki bo ponujal to pametno uro.

Z vezavo ceneje

Pri vezavi naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev je, odvisno od naročniškega paketa, mogoče znižati ceno za do 91 evrov, pravijo pri Telekomu Slovenije, kjer bodo uri ponudili v treh barvah: srebrni, vesoljno črni in zlati.