Apple v Evropi uvaja ogromno spremembo

Spremembe bodo omejile prevlado Applove trgovine z aplikacijami App Store, ki je bila od leta 2008 temeljni del pametnih telefonov iPhone. Uporabniki iPhonov bodo tako lahko prvič na svoje telefone namestili aplikacije, ki niso v servisu App Store, prav tako bodo dobili nove možnosti za obdelavo plačil.

Spremembe se obetajo tudi na Applovem spletnem brskalniku Safari. Uporabniki Safarija imajo že zdaj možnost, da za privzeti spletni brskalnik uporabijo katero izmed konkurenčnih aplikacij, po novem pa bodo ob prvem zagonu Safarija dobili poziv, naj s seznama možnosti izberejo želeni privzeti brskalnik.

Apple opozarja, da spremembe prinašajo tudi določena tveganja

V podjetju Apple sicer svarijo, da spremembe pri obdelavi plačil in nameščanju aplikacij "odpirajo nove možnosti za zlonamerno programsko opremo, goljufije in prevare ter nezakonito in škodljivo vsebino". Za zmanjšanje teh tveganj so pripravili zaščitne ukrepe, so pojasnili v objavi na svoji spletni strani.

Apple je prejšnji teden predstavil tudi predlagane spremembe pri uporabi mobilnih denarnic na telefonih iPhone. Med drugim bi tretjim ponudnikom mobilnih denarnic omogočili brezplačen dostop do tehnologije NFC. Apple Pay je namreč trenutno edina mobilna denarnica, ki lahko na telefonih iPhone uporablja omenjeno tehnologijo, ta pa omogoča brezstično plačevanje v fizičnih trgovinah. Evropska komisija je Apple opozorila, da lahko takšno izključevalno ravnanje omejuje konkurenco na trgu mobilnih denarnic in s tem krši evropsko zakonodajo. Foto: Shutterstock

Z napovedanimi spremembami se je Apple prilagodil zahtevam, ki jih prinaša akt EU o digitalnih trgih. Ta določa, da se morajo velike spletne platforme vesti kot nekakšni vratarji, s čimer zagotavljajo pravičnejše gospodarsko okolje in več storitev za potrošnike.



V skladu z omenjenim aktom bodo za podjetja, ki bodo označena za vratarje, veljali strožji predpisi, katerih cilj je preprečiti, da bi zaklenili uporabnike v svoje ekosisteme.



Evropska komisija je v aktu o digitalnih trgih določila šest t. i. vratarjev, ki morajo nove obveznosti izpolniti do marca 2024. To so podjetja Alphabet (Google, YouTube), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta (Facebook, Instagram, Messenger) in Microsoft.





Apple ni prvi, ki bo ubogal EU

Izpolnjevanje zahtev akta EU o digitalnih trgih je ta teden napovedalo tudi že podjetje Meta. Uporabniki njihovih družbenih omrežij Facebook in Instagram ter pogovorne aplikacije Messenger v Evropski uniji, torej tudi uporabnice in uporabniki v Sloveniji, bodo kmalu lahko prekinili povezave med uporabniškimi računi za posamezno storitev, kar pomeni, da si te med seboj ne bodo več delile njihovih osebnih podatkov.

Sprememba, ki jo bodo uporabniki, če bodo to želeli, sicer lahko povsem prezrli, bo pa na voljo kot nova prvina za vse, ki jo bodo želeli uporabiti, bo v praksi pomenila možnost uporabe družbenih omrežij Facebook in Instagram ter komunikacijske aplikacije Messenger kot samostojnih platform, ki medsebojno ne bodo več povezane in si ne bodo delile uporabnikovih podatkov. Kdor bo želel, bo lahko prekinil povezanost svojega uporabniškega računa na Instagramu z računom na Facebooku, na primer. Foto: Shutterstock

Podobno potezo je pred dvema tednoma napovedal tudi Google oziroma njegovo starševsko podjetje Alphabet. Najkasneje do 6. marca bodo uporabniki storitev Google iskanje, Zemljevid, YouTube, trgovina Google Play, Googlova oglaševalska platforma, brskalnik Chrome in drugih dobili možnost prekinitve deljenja podatkov med posameznimi storitvami.