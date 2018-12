Aplikacije zasedajo županska mesta

Sodobni svet opredeljuje hitra rast svetovne populacije, ki se vse bolj seli v urbano okolje. Krepi se zavedanje, da imamo omejene vire in da je onesnaževanje okolja na kritični ravni za življenje na našem planetu v prihodnosti.

Pametno mesto je urbani center, ki uporablja tehnologijo za boljšo kakovost življenja prebivalcev, upravljanje virov (ceste, vode, promet) na ekonomičen in trajnostni način ter zmanjšanje okoljske onesnaženosti. Povezuje prebivalce, informacijsko-komunikacijske tehnologije in strukture, ki mesto upravljajo in pri tem sloni prav na tehnoloških rešitvah.

Internet stvari za posameznike in družbo Internet stvari (IoT) lahko koristi posameznikom, podjetjem in družbi. Za posameznike je ta novi koncept uporaben na številnih področjih, vključno z zdravjem, varnostjo, financami in vsakodnevnim načrtovanjem. Telekom Slovenije širi portfelj svojih storitev na področju IT rešitev. Velik potencial za izvajanje teh storitev je področje interneta stvari in pametnih mest. Internet stvari ali medomrežje stvari, ki ga pogosto imenujemo kar IoT, pomeni vse naprave, ki med seboj komunicirajo s pomočjo medmrežja. Gre za povezovanje ogromne količine naprav. Te imajo vgrajena tipala, ki bolj ali manj samostojno komunicirajo med seboj in z najrazličnejšimi aplikacijami. Internet stvari zajema tri vrste komunikacije: komunikacija stvari z ljudmi,

komunikacija med stvarmi,

komunikacija med napravami. Mesto si v vseh pogledih lahko predstavljamo kot podjetje, ki za svoje delovanje zahteva spremljanje uspešnosti zadanih nalog ter odločanje na podlagi realnih podatkov. Telekom Slovenije v okviru celovite rešitve za mesta in njihove prebivalce zagotavlja vse komponente za namen izvajanja storitev pametnih mest, ki zajemajo strojno in programsko opremo ter aplikacijske komponente.

Posamezne pametne rešitve so že doma v Sloveniji

Pametna mesta in skupnosti v Sloveniji v večjih mestih že izvajajo nekatere pametne storitve, npr. zdravstvene storitve, sistem logistike in transporta, ki zagotavlja čim hitrejši prevoz ljudi in čim nižjo porabo energentov.

V Ljubljani je zelo priljubljena uporaba aplikacij Urbana in BicikeLJ. Sisteme za izposojo koles, tudi električnih, uvajajo tudi druga mesta. V skladu z načeli krožne ekonomije spodbujajo ponovno uporabo in recikliranje odpadnih materialov.

Pri recikliranju Ljubljana že danes za 10 odstotkov presega cilje, ki si jih je EU zastavila do leta 2020. V BTC v Ljubljani teče več projektov, prek katerih uvajajo področja digitalnega gospodarstva in družbe, denimo digitalizacija poslovanja BTCDigit, pametno mesto prihodnosti BTC City in inovativno središče Simbioza BTC City Lab.

V Novem mestu kmalu vse po novem

Tudi Novo mesto se bo kmalu pridružilo pametnim mestom. Na začetku septembra je bil v Novem mestu podpisan sporazum o sodelovanju v sistemu pametno mesto (Smart City).

V okviru projekta bosta Telekom Slovenije in SAP Slovenija v občini Novo mesto zasnovala napredne rešitve: spremljanje zasedenosti javnih parkirnih prostorov, merjenje kakovosti zraka (okoljska senzorika), zajem in merjenje porabe vode in energentov, razvoj pametne ulične razsvetljave ...

Platforma: Platforma SAP Leonardo omogoča delovanje različnih storitev, zbiranje podatkov, upravljanje naprav in proces zaračunavanja. Postaja za pametno mesto ima interaktivni zaslon, ki ga upravljate na daljavo. V zaledju lahko nastavite in spremljate zastavljene cilje ter določite parametre, ki jih uporabniki spremljajo na zaslonu: zasedenost parkirnih mest, polnjenje električnih vozil, spremljanje mestnih projektov, podajanje mnenja itd.

Telekom Slovenije ponuja vrsto možnosti za uporabo postaje, lahko pa jo prilagodi na katerokoli področje. Trenutno so v naboru:

zasedenost parkirišč,

električno polnjenje vozil,

nadzor polnosti zabojnikov za smeti,

napovedi poplav,

spremljanje zdravja ljudi,

pametno kmetovanje,

pametna industrija,

spremljanje porabe vode.