Ameriški senat vlil novo upanje za internetno nevtralnost v ZDA

Demokratom v senatu je uspelo pridobiti tri republikanske kolege, kar je zadoščalo za sprožitev revizije lanskega sklepa pristojne ameriške agencije o ukinitvi internetne nevtralnosti.

Zagovorniki internetne nevtralnosti so z nekoliko nepričakovanim razvojem dogodkov seveda zadovoljni, kajti lani sprejeti sklep bi moral zaživeti sredi junija in tako odpraviti internetno nevtralnost v ZDA, ki so jo tam uvedli v času predsednika Obame.

Toda trenutek za končno veselje ameriških podpornikov internetne nevtralnosti zagotovo še ni napočil, kajti pot do uveljavitve najnovejšega sklepa senata ni samoumevna.

Zgornji dom je bil manjša ovira

Presenetljivo je, da je pobudi za revizijo sklepa o ukinitvi internetne nevtralnosti, ki so jo na dnevni red uvrstili demokrati, vendarle uspelo dobiti večino v sicer republikansko prevladujočem zgornjem domu ameriškega kongresa. Končni izid glasovanja: 52 za, 47 proti.

Zagovorniki ohranjanja internetne nevtralnosti svarijo, da bi njena ukinitev omogočila internetnim ponudnikom, da na račun delitve na hitri in počasni internet ustvarjajo nove zaslužke. Foto: Thinkstock

A to je šele prvi korak, ker gre zdaj pobuda na glasovanje v spodnji dom. Ta šteje 435 kongresnikov, demokrati pa bodo morali celo ob soglasni podpori prepričati še najmanj 25 republikancev. Senatna večina si želi, da bi predstavniški dom o tem glasoval pred 11. junijem, ker bi tako ob uspešnem izidu glasovanja zagotovili kontinuiteto še veljavnih pravil o internetni nevtralnosti.

Zakaj so za, zakaj so proti

Zagovorniki ohranjanja internetne nevtralnosti svarijo, da bi njena ukinitev omogočila internetnim ponudnikom, da na račun delitve na hitri in počasni internet ustvarjajo nove zaslužke.

Po drugi strani zvezna agencija za telekomunikacije (FCC), ponudniki interneta in preostali nasprotniki internetne nevtralnosti napovedujejo, da bo prav ukinitev internetne nevtralnosti omogočila nov zagon panoge z mnogo naložbami v nove tehnologije.

Vse možnosti so (spet) odprte

Če bo pobuda uspela tudi v spodnjem domu ameriškega kongresa, jo mora pred uveljavitvijo podpisati tudi ameriški predsednik.

Toda Donald Trump in njegova administracija ne skrivata svoje podpore ukinitvi internetne nevtralnosti, čeprav analitiki ne izključujejo možnosti, da bi Trump ob določenem razvoju dogodkov morda le lahko spremenil svoje mnenje.

A če glasovanje v spodnjem domu parlamenta propade, to še ne bo dokončni konec internetne nevtralnosti v ZDA. Več zveznih držav, podjetij in potrošniških združenj je vložilo tožbo zoper lansko odločitev ameriške zvezne agencije za telekomunikacije (FCC), nekatere zvezne države pa so sprejele svoja pravila za varovanje internetne nevtralnosti.