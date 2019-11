Amazon: Prevladali so politični pritiski

Deset milijard ameriških dolarjev, to je dobrih devet milijard evrov, v prihodnjih desetih letih - toliko je vredna pogodba za projekt JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure project), s katerim želi ameriško obrambno ministrstvo posodobiti podatke in komunikacijske sisteme znotraj ameriške vojske.

Favorit ostal praznih rok

Amazon je bil favorit na razpisu za to vabljivo pogodbo, ne nazadnje tudi zato, ker ravno Amazon izvaja storitve v oblaku za ameriško obveščevalno agencijo CIA.

Toda na razpisu niso bili izbrani oni, temveč Microsoft.

Kmalu po objavi rezultatov pred dobrima dvema tednoma (odločitev so pred tem prestavili) so pri Amazonu izrazili pomisleke, da je bila ta odločitev posledica političnih pritiskov. Zdaj so tudi uradno napovedali svojo pritožbo.

Nobena skrivnost ni, da se Bezos in Trump ne marata

Pri Amazonu so prepričani, da so brez te zelo privlačne pogodbe ostali zaradi političnih pritiskov. Prvi mož Amazona Jeff Bezos je namreč lastnik časnika Washington Post, ki ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu ne prizanaša s kritikami na račun njegovega predsedovanja.

Prvi mož Amazona in hkrati lastnik časnika Washington Post Jeff Bezos Foto: Reuters

"Ljubezen" pa je nedvomno obojestranska, kajti predsednik Trump je že večkrat namenil ostre besede Bezosu.

Pentagon zanika kakršnekoli zunanje vplive

Pentagon medtem izključuje kakršnekoli nepravilnosti pri izbiri ponudnika. "Prepričan sem, da je bila izbira opravljena svobodno in pravično ter brez kakršnekoli vrste zunanjega vpliva," je med obiskom v Južni Koreji po poročanju britanske medijske hiše BBC dejal ameriški obrambni minister Mark Esper.

Ameriški obrambni minister Mark Esper je med današnjim obiskom v Seulu zanikal kakršnokoli zunanjo vpletenost v postopek izbire izvajalca za projekt JEDI. Foto: Reuters

Za to pogodbo sta tekmovala tudi IBM in Oracle, a so ju izključili že v prvi fazi. Oracle se je, sicer neuspešno, pritožil zaradi domnevnega navzkrižja interesov. Ta bi lahko nastal, ker je Amazon zaposlil dva nekdanja uslužbenca ameriškega obrambnega ministrstva, ki naj bi bila vključena v izbirni postopek.

Amazon vidi "očitne pomanjkljivosti, napake in nezmotljivo pristranskost"

Sodelovanje v projektu JEDI je lahko vredno še veliko več kot omenjene milijarde, kajti izkušnje ameriškega obrambnega ministrstva bi bile lahko odločilnega pomena za razpise drugih ameriških ministrstev, ko bodo ta pripravljena na nadgradnjo svojih podatkovnih in komunikacijskih sistemov.

S projektom JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure project) želi ameriško obrambno ministrstvo posodobiti podatke in komunikacijske sisteme znotraj ameriške vojske. Foto: Reuters

Tako ne presenečajo Amazonova prizadevanja, v katerih opozarjajo, da mora biti izbirni postopek objektiven in povsem brez političnih vplivov. "Številni dejavniki v postopku vrednotenja za projekt JEDI vsebujejo očitne pomanjkljivosti, napake in nezmotljivo pristranskost, zato je pomembno to preučiti in odpraviti," so prepričani pri Amazonu.

Izbrani ponudnik Microsoft dogajanja ni komentiral niti na izrecno zahtevo nekaterih medijskih hiš.